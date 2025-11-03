Σε ακόμα μία κοινωνική στατιστική της Eurostat, που αφορά ζητήματα φτώχειας, η Ελλάδα φιγουράρει ψηλά στη σχετική κατάταξη και μάλιστα στην πρώτη πεντάδα, καθώς το 10,7% των εργαζόμενων, δηλαδή 1 στους 10, διατρέχει κίνδυνο φτώχειας. Η χώρα μας βρίσκεται πίσω από το Λουξεμβούργο (13,4%), τη Βουλγαρία (11,8%), την Ισπανία (11,2%) και τη Ρουμανία (10,9%).

Ειδικότερα, στους άνδρες εργαζόμενους, σε κίνδυνο φτώχειας βρίσκεται ο 1 στους 7 ή 13%, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση στην κατάταξη, μαζί με τη Βουλγαρία, πίσω μόνο από τη Ρουμανία, με 14,4%.

Στις γυναίκες εργαζόμενες, η χώρα μας τα πάει καλύτερα, καθώς υποχωρεί στη 14η θέση, με 7,6%, καλύτερα από χώρες όπως η Ιταλία, η Ελβετία και η Γαλλία.

Αποκαλυπτικό για την Ελλάδα είναι το γράφημα στην έκδοση «Βασικά στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη 2025» (δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο) και στην οποία παρέχεται μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του πώς ζουν οι Ευρωπαίοι σήμερα, καλύπτοντας θέματα από την κατανομή του εισοδήματος και την ανισότητα, έως τα νοικοκυριά, την ένταση εργασίας και τη φροντίδα των παιδιών, καθώς και την υγεία, την αναπηρία και τις διακρίσεις.

Όπως δείχνει το σχετικό γράφημα, σε σύγκριση με το 2010, το μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα ήταν 20,4% υψηλότερο σε πραγματικούς όρους το 2024 στην ΕΕ. Το μέσο εισόδημα αυξήθηκε περισσότερο στη Ρουμανία, με άνοδο 162,2%. Η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ουγγαρία και οι τρεις χώρες της Βαλτικής της ΕΕ κατέγραψαν επίσης αύξηση του μέσου εισοδήματος κατά περισσότερο από το ήμισυ.

Αντίθετα, το μέσο εισόδημα μειώθηκε, κατά την περίοδο αυτή, σε τρεις χώρες της ΕΕ: την Ελλάδα (μείωση 25,8%), την Ιταλία (μείωση 2,8%) και τη Γαλλία (μείωση 1,7%).

Ο κίνδυνος φτώχειας δεν επηρεάζει μόνο τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας ή τα άτομα χωρίς απασχόληση. Το 2024, το 8,2% των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, που δήλωσαν ότι εργάζονται (απασχολούμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι) στην ΕΕ, διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας. Αυτό το ποσοστό ήταν σημαντικά χαμηλότερο για τις γυναίκες (7,3%) από ό,τι για τους άνδρες (9,0%).

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων και ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ήταν 13,4% στο Λουξεμβούργο. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό ήταν 2,8% στη Φινλανδία.

Σε 22 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ήταν υψηλότερο για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες, με τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των φύλων στη Ρουμανία (8,1 ποσοστιαίες μονάδες ). Στη Γερμανία, τα ποσοστά ήταν τα ίδια για τους άνδρες και τις γυναίκες, ενώ στην Τσεχία, τη Λετονία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο τα ποσοστά ήταν υψηλότερα για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες.

Πηγή: OT.gr