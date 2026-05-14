5 το πρωί: Διπλωματικό πόκερ στο Πεκίνο – Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο – Εκτός Final Four o Παναθηναϊκός
Στη σημερινή κρίσιμη συνάντηση στο Πεκίνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ το βασικό θέμα συζήτησης είναι το Ιράν, ενώ για τον Σι Τζινπίνγκ η Ταϊβάν – Ποια άλλα θέματα θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες
1
Τέλος η περίοδος των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο;
- Ένταση πάνω από το Αιγαίο: Έντονη είναι η τουρκική δραστηριότητα εντός του FIR Αθηνών, με το ΓΕΕΘΑ να καταγράφει οπλισμένα μαχητικά F-16, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και UAV σε ρόλο παραβάτη. Οι αναλυτές εκτιμούν πως η Άγκυρα διολισθαίνει σταδιακά από τη λογική των «ήρεμων νερών», επαναφέροντας την τακτική των καθημερινών παραβιάσεων στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
- Σοβαρό επεισόδιο: Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε χθες με ηχητικά σήματα το πλοίο Ocean Link, ανατολικά της Αστυπάλαιας. Η άμεση παρέμβαση της ελληνικής Φρεγάτας «Αδρίας», η οποία εξέπεμψε το αντίστροφο μήνυμα, επέτρεψε στο ερευνητικό σκάφος να συνεχίσει απρόσκοπτα την πόντιση καλωδίου, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα του Πολεμικού Ναυτικού.
- Νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Παράλληλα, η Άγκυρα επιχειρεί να δώσει νομική υπόσταση στις διεκδικήσεις της σε Αιγαίο και Μεσόγειο, με νομοσχέδιο του AKP που επικαλείται προστασία «κυριαρχικών δικαιωμάτων» και «γκρίζων ζωνών».
2
Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη που έπεσε στο κενό
- Συνεχίζονται οι έρευνες: Η 16χρονη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά τραύματα και εγκεφαλικό οίδημα, ενώ οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης. Την ίδια ώρα, οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, με σημείωμα, ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών να βρίσκονται στο μικροσκόπιο.
- Ψυχολόγοι στο σχολείο: Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το Υπουργείο Παιδείας κινητοποιήθηκε άμεσα και στο σχολείο έχει εγκατασταθεί ειδικό κλιμάκιο ειδικών με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, με στόχο να προσφέρουν την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και καθηγητές. Μάλιστα, ο δήμος Ηλιούπολης κήρυξε τριήμερο πένθος «ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας».
- Αυξάνονται οι αυτοκτονίες εφήβων στην Ελλάδα: Ανησυχητική αύξηση των αυτοκτονιών στις ηλικίες 15-19 ετών καταγράφει η «ΚΛΙΜΑΚΑ» για τους πρώτους μήνες του 2026, επισημαίνοντας τη διαχρονική παρουσία του φαινομένου σε ανήλικους. Η οργάνωση τονίζει ότι η αυτοκτονικότητα είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία, όπου η ψυχική δυσφορία των εφήβων συχνά παραμένει «αόρατη» και μη αναγνωρίσιμη από το περιβάλλον τους.
3
Η σχέση Τραμπ και Σι και η κρίσιμη ατζέντα στο Πεκίνο
- Τι επιδιώκουν να πετύχουν Τραμπ και Σι στη κρίσιμη σύνοδο κορυφής: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Τραμπ επιδιώκει οικονομικές συμφωνίες και μεγαλύτερη κινεζική στήριξη στο μέτωπο του Ιράν, ενώ ο Σι αναζητά μια πιο προβλέψιμη σχέση με την Ουάσινγκτον σε μια δύσκολη περίοδο για την κινεζική οικονομία.
- Το παρασκήνιο της συνόδου με και το στοίχημα για το εμπόριο: Με τη συνοδεία επιχειρηματιών και στελεχών του τομέα της τεχνολογίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο επιδιώκοντας νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα. Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ οι δύο χώρες προσπαθούν να διατηρήσουν την εύθραυστη οικονομική ισορροπία μετά τις εμπορικές εντάσεις των τελευταίων ετών.
- Στο τραπέζι Ιράν και Ταϊβάν – Το στρατηγικό πλεονέκτημα της Κίνας: Το Ιράν και η Ταϊβάν κυριαρχούν στη συνάντηση Τραμπ–Σι στο Πεκίνο, με την Κίνα να επιδιώκει περιορισμό της αμερικανικής στήριξης προς την Ταϊπέι. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ χρειάζονται τη συνεργασία του Πεκίνου για τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων και της παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας.
4
Εξελίξεις και ανακατατάξεις στις αερομεταφορές στη Θεσσαλονίκη
- Καταγγελίες Ryanair για το «μονοπώλιο» της Fraport: Η Ryanair αποσύρει τη βάση της από τη Θεσσαλονίκη, από τον χειμώνα του 2026, κατηγορώντας τη Fraport Greece για υπέρογκες αυξήσεις τελών (+66%). Η αεροπορική εταιρείαυποστηρίζει ότι η διαχειρίστρια καρπώνεται τη μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων αντί να τη μετακυλίει στους επιβάτες, καθιστώντας την Ελλάδα μη ανταγωνιστική.
- Αίτημα για κρατική παρέμβαση και «πάγωμα» τελών: Η ιρλανδική εταιρεία καλεί την κυβέρνηση να διαλύσει το μονοπώλιο της Fraport, ζητώντας άμεσο «πάγωμα» των χρεώσεων, για να επιστρέψει η ανάπτυξη. Συγκρίνοντας την Ελλάδα με χώρες που μειώνουν τους φόρους, η Ryanair τονίζει ότι η τρέχουσα τιμολογιακή πολιτική πλήττει τον τουρισμό και τη συνδεσιμότητα της χώρας.
- Αποχώρηση της FedEx από το Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Στο μεταξύ, νέο πλήγμα για τη Βόρεια Ελλάδα αποτελεί η απόφαση της FedEx να κλείσει το εκτελωνιστικό της γραφείο στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου. Η μεταφορά των διαδικασιών στην Αθήνα προκαλεί ανησυχία για απώλεια θέσεων εργασίας, αυξημένο κόστος στα εμπορεύματα και σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις, ενισχύοντας το «αθηναϊκό μονοπώλιο» στις μεταφορές.
5
Βλέπει τα αστέρια ο Ολυμπιακός
- Ανώτερος στο ντέρμπι: Ένα γκολ του Ροντινέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό για να φτάσει σε μία δίκαιη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play off της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο «Γ. Καραϊσκάκης», απέναντι σε έναν «αναιμικό» Παναθηναϊκό και πλέον μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, πήραν προβάδισμα στη μάχη της 2ης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League.
- Ο Μύθου τον κράτησε ζωντανό: Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του 14ου τίτλου στην ιστορία της, η ΑΕΚ έμεινε όρθια στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ που «καιγόταν» για τη νίκη. Το 1-1 ανάμεσα στις δυο ομάδες, άφησε πικρή γεύση σε αυτή του Ράζβαν Λουτσέσκου καθώς έριξε τον Δικέφαλο από τη δεύτερη θέση.
- Τα ζευγάρια του Final Four στην Αθήνα: Μετά την πρόκριση της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, οριστικοποιήθηκαν οι ημιτελικοί της EuroLeague στο ΟΑΚΑ: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου (18:00 και 21:00), ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00.
