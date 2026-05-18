5 το πρωί: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν – Το Συνέδριο της ΝΔ – 10η η Ελλάδα στη Eurovision
Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, που επέμεινε πως θα γίνουν το 2027, περιέγραψε στην τελευταία του τοποθέτηση στο συνέδριο της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα δείχνει να βρίσκει ρήγμα εισροής ψηφοφόρων και στη γαλάζια παράταξη
Καταρρέει η εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν;
- Πυρηνικό στόχαστρο: Επίθεση με drone έπληξε γεννήτρια στον πυρηνικό σταθμό Barakah των Εμιράτων, ενώ μπαράζ επιθέσεων σημειώθηκε και στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας έντονη διπλωματική κλιμάκωση.
- Απειλές Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν με ολοκληρωτική καταστροφή, με τον Λευκό Οίκο να εξετάζει στρατιωτικά σενάρια και την Τεχεράνη να προειδοποιεί για απαντήσεις-έκπληξη.
- Οικονομικό σοκ: Το διπλωματικό αδιέξοδο και ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ πυροδότησαν τη μεγαλύτερη κρίση εφοδιασμού πετρελαίου στην ιστορία, εκτοξεύοντας τις διεθνείς τιμές.
Απολογισμός, διλήμματα, εσωκομματικές ισορροπίες
- Οδικός χάρτης για την 3η τετραετία: Στο συνέδριο που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρικό στόχο τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, παρουσιάζοντας το όραμα για την Ελλάδα του 2030. Οι βασικές προτεραιότητες που περιέγραψε εστιάζουν στην οικονομική ευημερία, με μείωση της ανεργίας στο 6%, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας σε έναν αβέβαιο κόσμο, καθώς και στη θεσμική αναγέννηση του κράτους μέσα από γενναίες μεταρρυθμίσεις και ψηφιακές καινοτομίες.
- «Συμβόλαιο αποτελέσματος»: Προτάσσοντας τη σταθερότητα έναντι του λαϊκισμού, ο πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρα προεκλογικά διλήμματα διακυβέρνησης, τονίζοντας την ετοιμότητα διαχείρισης κρίσεων. Παράλληλα, αναγνώρισε το βάρος του πληθωρισμού στα εισοδήματα, αντιπαραβάλλοντας όμως τις 600.000 νέες θέσεις εργασίας, τις αυξήσεις μισθών και τη μείωση του χρέους ως εθνική επιταγή, μετατρέποντας το «συμβόλαιο αλήθειας» σε συμβόλαιο απτού αποτελέσματος.
- Η εξέλιξη της παράταξης: Το 16ο συνέδριο ανέδειξε τη συνοχή της ΝΔ ως «εργαστήριο ιδεών», παρά το γεγονός ότι το κλίμα διέφερε από τον ενθουσιασμό παλαιότερων ετών, όπως του 2016, όταν ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τους Καραμανλή και Σαμαρά. Στο παρασκήνιο, κορυφαία στελέχη έδωσαν μάχη επιρροής για τη νέα Πολιτική Επιτροπή, ενώ αναλύθηκαν οι προκλήσεις μετά τις ευρωεκλογές του 2024.
Το πολιτικό σκηνικό ενόψει κόμματος Τσίπρα
- Προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, με το 80% του πολιτικού σχεδιασμού και του προγράμματος να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το νέο εγχείρημα στοχεύει σε ένα ευέλικτο κόμμα με αυστηρότερο έλεγχο, εστιάζοντας σε μια νέα κοινωνική συμφωνία για τη μεσαία τάξη, το κράτος, την εργασία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
- Ευρεία κοινοβουλευτική και στελεχιακή στήριξη: Περισσότεροι από 20 εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων οι Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Καραμέρος και Κατερίνα Νοτοπούλου, εμφανίζονται πρόθυμοι να στηρίξουν το σχήμα. Παράλληλα, καταγράφονται γέφυρες με μεσαία στελέχη του ΠαΣοΚ, πρώην βουλευτές, προσωπικότητες όπως ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Διονύσης Τεμπονέρας, καθώς και στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως η Έφη Αχτσιόγλου.
- Διαρροές και ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δυναμική του κόμματος Τσίπρα, αλλά και της Μαρίας Καρυστιανού, προκαλεί απώλειες ακόμα και στη δεξαμενή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Το Μαξίμου αναγνωρίζει τον πρώην πρωθυπουργό ως τον βασικό του αντίπαλο, καθώς καταγράφει αξιοσημείωτη απήχηση σε ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως Κεντρώοι, Κεντροδεξιοί, ακόμη και Δεξιοί.
Eurovision 2026: Πρώτη νίκη της Βουλγαρίας
- Ιστορική πρωτιά για τη Σόφια: Η 27χρονη Dara με το κομμάτι «Bangaranga» συγκέντρωσε 516 βαθμούς και κατέκτησε την κορυφή. Παρά τις κριτικές για «μουσικό χάος», ο συνδυασμός ποπ και βουλγαρικού φολκλόρ ένωσε κοινό και επιτροπές, στέλνοντας τη διοργάνωση του 2027 στη Βουλγαρία, ενώ οι στίχοι του τραγουδιού αντικατοπτρίζουν την προσωπική μάχη της ερμηνεύτριας με τη ΔΕΠΥ.
- Θερμή υποδοχή για τον Akyla στην Αθήνα: Ο έλληνας εκπρόσωπος επέστρεψε συγκινημένος μετά την κατάκτηση της 10ης θέσης με το «Ferto». Αν και εξέφρασε μια προσωρινή απογοήτευση, δήλωσε ευγνώμων για τη στήριξη και ανακοίνωσε νέο άλμπουμ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπεραμύνθηκε της προσπάθειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πέτυχε ιστορικό ρεκόρ στο televoting, καθώς ψηφίστηκε από 27 διαφορετικές χώρες.
- Πολιτικές εντάσεις και βρετανική καταστροφή: Ο τελικός στη Βιέννη επισκιάστηκε από το μποϊκοτάζ πέντε χωρών, με τα δίκτυα Reuters και CNN να κάνουν λόγο για μια πολιτικά φορτισμένη αρένα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, το Ηνωμένο Βασίλειο γνώρισε τη συντριβή, τερματίζοντας στην τελευταία θέση με μόλις 1 βαθμό, χαρίζοντας όμως το viral στιγμιότυπο της βραδιάς, όταν η αποστολή της Δανίας κάθισε δίπλα στον ολομόναχο βρετανό καλλιτέχνη.
14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ - Στο Παγκόσμιο η Εθνική Χάντμπολ
- Φιέστα τίτλου για την ΑΕΚ – Ευρωπαϊκό «κλείδωμα» για Ολυμπιακό: Η Ένωση αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό και πανηγύρισε την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, την ίδια ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν την γκέλα του ΠΑΟΚ, για να εξασφαλίσουν τη 2η θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, σε ένα ντέρμπι όπου ο Ροντινέι άνοιξε το σκορ στο 41′, ο Κοϊτά ισοφάρισε με εντυπωσιακό σουτ στο 72′ και ο Τζολάκης κράτησε το αποτέλεσμα με σωτήρια επέμβαση στο 88′.
- Θρίλερ στη Λεωφόρο με «πράσινο» χαρακτήρα: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το 0-2 (Οζντόεφ 30′, Μύθου 34′) και απέσπασε το τελικό 2-2 στο τελευταίο παιχνίδι του στο «Απόστολος Νικολαΐδης, κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ταμπόρδα, ο οποίος σκόραρε στο 81′ μετά τη μείωση του Τσέριν (68′). Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με ένα ακυρωθέν γκολ του Κωνσταντέλια μέσω VAR, στέρησε από τον ΠΑΟΚ το Champions League, στέλνοντάς τον οριστικά στο Europa League.
- Θρίαμβος στο Ρότερνταμ: Η Εθνική Ανδρών πέτυχε μια από τις σπουδαιότερες νίκες στην ιστορία του ελληνικού χάντμπολ, επικρατώντας της πανίσχυρης Ολλανδίας με 38-33. Μετά και τη νίκη στη Χαλκίδα (29-27), η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα σφράγισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, επιστρέφοντας στην παγκόσμια ελίτ έπειτα από 22 χρόνια. Παρά το αρχικό 9-5, οι διεθνείς έκαναν μια υποδειγματική ανατροπή, με τον Πέτρο Μπουκοβίνα να ηγείται ως πραγματικός αρχηγός.
