Με μία ομιλία σε ήπιους και συναινετικούς τόνους η οποία περιείχε μπόλικες αναφορές στο κυβερνητικό έργο και με το προεκλογικό πρόγραμμα του 2016 ανά χείρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να θέσει τον κομματικό μηχανισμό σε πλήρη προεκλογική ετοιμότητα θέτοντας και το δίλημμα της επόμενης κάλπης.

Αυτό «δεν θα είναι “Μητσοτάκης ή χάος” – αλλά “Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης”. “Μητσοτάκης ή Τσίπρας»”. “Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου”. Και “Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος»”» είπε ο πρωθυπουργός βάζοντας ξεκάθαρα τον πήχη απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Το «τριψήφιο» δίλημμα Μητσοτάκη

Η ατάκα της ομιλίας του σίγουρα συνοψίζεται στην φράση : «Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει»;

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς έμπειρος παρατηρητής για να διαπιστώσει ότι το κλίμα στην κατάμεστη αίθουσα του συνεδρίου ήταν ψυχρό. Εξέλιπαν αυτή τη φορά τα πολύ θερμά χειροκροτήματα, οι εναγκαλισμοί, οι σφιγμένες γροθιές και η πεποίθηση της εξασφάλισης μίας άνετης τετραετίας.

Αντιθέτως, στα κομματικά πηγαδάκια κυριάρχησε ο προβληματισμός, οι αναλύσεις για τα χαμηλά εκλογικά ποσοστά και οι διαπιστώσεις για το επιτελικό κράτος και την αποξένωση του μεγάρου Μαξίμου από τους βουλευτές και την κομματική βάση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ασφαλώς γνωρίζει το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματός του και για αυτό έφτιαξε μία ομιλία χωρίς πολλές “γωνίες” επιχειρώντας να ζεστάνει το κομματικό ακροατήριο. Το κάλεσμα επιστροφής όσων έχουν αποχωρήσει ή αποστασιοποιηθεί ήταν ενδεικτικό.

Από κάτω όμως το ακροατήριο ήταν πιο φτωχό χωρίς το “ειδικό βάρος” του παρελθόντος. Έλειπαν δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι, ο Αντώνης Σαμαράς που διεγράφη και ο Κώστας Καραμανλής που έχει πλήρως αποστασιοποιηθεί ασκώντας κι εκείνος έντονη κριτική.

Η μετωπική με Τσίπρα – Ανδρουλάκη

Ο πρωθυπουργός επέλεξε επίσης να βάλει απέναντί του δύο πολιτικούς αρχηγούς με τους οποίους θα δώσει τη μάχη. Τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη αφού σε εκείνους επέλεξε να κάνει ονομαστικές αναφορές.

Για τον Αλέξη Τσίπρα:” το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες”.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη: “ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος”.

Αίσθηση προκάλεσε και η φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ¨λυπάται και θυμώνει” για την ακρίβεια τονίζοντας ότι “η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί την οικονομία. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και η στήριξη των εισοδημάτων”.

Τα προεκλογικά συνθήματα

Στα καθαρά προεκλογικά συνθήματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η επόμενη πενταετία θα είναι επιλογών που θα καθορίσουν το μέλλον της πατρίδας, για μία αυτόνομη άμυνα, παραγωγή καινούργιο συμβόλαιο με την κοινωνία. Δεν θα κρυφτώ. Στρατηγική σε ορίζοντας πλανήτη που αλλάζει ριζικά. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δε θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Η Νέα Δημοκρατία έχει υπερδιπλάσια ποσοστά από το δεύτερο κόμμα αν αυτό δεν σημαίνει ανθεκτικότητα τότε αυτό τι σημαίνει».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι έρχονται δύσκολα χρόνια για να απαντήσει στο ερώτημα γιατί να του εμπιστευτούν οι πολίτες και μία τρίτη θητεία: «Σε όποιον ρωτά “γιατί να μας ξαναψηφίσει”, απαντώ: Γιατί «κρατήσαμε» την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις – Μία 3η τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω”.