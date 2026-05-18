Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων από τον θάνατο ενός 46χρονου οικοδόμου, πατέρα ανήλικων παιδιών, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την τοποθέτηση μεγάλων τσιμεντοσωλήνων για τη διευθέτηση των όμβριων υδάτων της περιοχής, όταν ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από όγκο χωμάτων μέσα σε φρεάτιο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων του, περιοίκων και διασωστών του ΕΚΑΒ, που του έκαναν ΚΑΡΠΑ, ο 46χρονος δεν τα κατάφερε. Οι αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη ενός 69χρονου, υπευθύνου του εργοταξίου, με τη δικογραφία να αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και την παραβίαση των μέτρων ασφαλείας.

Καταγγελίες για «προδιαγεγραμμένο έγκλημα» και απομάκρυνση μηχανημάτων

Κλιμάκιο της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων βρέθηκε αμέσως στο σημείο, κάνοντας λόγο για «προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα» σε χώρους όπου τα μέτρα προστασίας αντιμετωπίζονται ως κόστος. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά το συμβάν, τα περισσότερα από τα βαριά μηχανήματα, που δούλευαν στο έργο, απομακρύνθηκαν.

Το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή, με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Έξαρχο, να καταγγέλλει ότι ο εργάτης καταπλακώθηκε, επειδή δεν τοποθετήθηκε το ειδικό προστατευτικό τελάρο, καθώς «κοστίζει σε χρόνο και χρήμα στους εργολάβους», υπογραμμίζοντας παράλληλα την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών.

Απανθρακώθηκε υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ στα Πατήσια

Λίγες ώρες νωρίτερα, το πρωί της ίδιας ημέρας, η πρώτη τραγωδία γράφτηκε στην οδό Ηλία Ζερβού στα Πατήσια. Ένας 52χρονος τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ, που εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο, βρέθηκε απανθρακωμένος μετά από σοβαρό συμβάν που σχετίζεται με την υψηλή τάση. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σοβαρός τραυματισμός 37χρονου στη Δραπετσώνα

Η μακάβρια λίστα της ημέρας συμπληρώθηκε με τον σοβαρό τραυματισμό ενός 37χρονου εργαζόμενου ιδιωτικού συνεργείου στον Νέο Μώλο Δραπετσώνας. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε επιβατηγό – οχηματαγωγό – ταχύπλοο πλοίο, υπό κυπριακή σημαία. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΟΛΠ στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και νοσηλεύεται.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη των διοικήσεων του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, απαιτώντας την πλήρη διερεύνηση των αιτιών, υπενθυμίζοντας πως με πρόσφατη κινητοποίησή τους στο υπουργείο Ναυτιλίας είχαν αναδείξει τα κρίσιμα κενά στην ασφάλεια των εργαζομένων.