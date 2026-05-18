Σε κάθειρξη 13,5 ετών καταδικάστηκε ένας οδηγός νταλίκας, ο οποίος επιχείρησε να εισαγάγει παράνομα κοκαΐνη αξίας 7,2 εκατομμυρίων λιρών, κρυμμένη μέσα σε φορτίο με ρούχα της εταιρείας «Skims» της Κιμ Καρντάσιαν.

Οι συνοριακές αρχές εντόπισαν 90 κιλά των ναρκωτικών όταν σταμάτησαν το φορτηγό του 40χρονου Γιακούμπ Κόνκελ στο Διεθνές Λιμάνι του Χάριτς, στο Έσεξ, στις 4 Σεπτεμβρίου. Ο δράστης είχε κρύψει την κοκαΐνη μέσα σε μια απολύτως νόμιμη παράδοση προϊόντων Skims από την Ολλανδία, με σκοπό να τη μεταφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο για περαιτέρω διακίνηση.

Ο Κόνκελ, με καταγωγή από το Καρτούζι της βόρειας Πολωνίας, ομολόγησε την ενοχή του για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ξέσπασε σε κλάματα στο εδώλιο του κατηγορουμένου κατά την ανακοίνωση της ποινής του στο Δικαστήριο του Τσέλμσφορντ.

Το παρασκήνιο της επιχείρησης και η αμοιβή

Όπως ανέφερε ο δικαστής Ρίτσαρντ Γουίλκιν, ο Κόνκελ προσφέρθηκε να παραλάβει τα ναρκωτικά από μια βιομηχανική περιοχή στο Βέλγιο. Πληρώθηκε 4.500 ευρώ (3.918 λίρες) για να τα μεταφέρει οδικώς μέχρι το Χουκ φαν Χόλαντ της Ολλανδίας και να επιβιβαστεί με το φορτηγό του σε φέρι μποτ, όμως πιάστηκε στα δίχτυα των αξιωματικών στα βρετανικά σύνορα.

«Ο ρόλος σας δεν ήταν περιφερειακός ή περιορισμένος. Ήταν σημαντικός σε αυτή τη μεγάλης κλίμακας εμπορική επιχείρηση», τόνισε ο δικαστής απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο.

Ο εξελιγμένος τρόπος απόκρυψης

Οι αρχές υποψιάστηκαν αρχικά τον τρόπο με τον οποίο οδηγούσε το φορτηγό του, το οποίο μετέφερε 28 παλέτες με εσώρουχα και ρούχα, και προχώρησαν σε ακτινογραφία του οχήματος στο λιμάνι.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τζέρι Χέις, ο έλεγχος αποκάλυψε ότι το φορτηγό είχε τροποποιηθεί ειδικά ώστε να κρύβει 90 συσκευασίες κοκαΐνης στα εσωτερικά τοιχώματα των πίσω θυρών του ρυμουλκούμενου. Ο μηχανισμός απόκρυψης χαρακτηρίστηκε στο δικαστήριο ως «εξελιγμένος».

Παράλληλα, στο όχημα εντοπίστηκε και ένα κινητό τηλέφωνο που συνδεόταν με το κύκλωμα εμπορίας, το οποίο είχε ρυθμιστεί να διαγράφει αυτόματα όλα τα δεδομένα του μετά από 18 ώρες.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Τζέιμς Γκρέι, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο πελάτης του αποδέχθηκε τις πράξεις του και επέδειξε καλή διαγωγή κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του.

Ο δικαστής διέταξε την κατάσχεση και καταστροφή των ναρκωτικών, του φορτηγού και του κινητού τηλεφώνου του Κόνκελ, ενώ σημείωσε ότι ο 40χρονος θα απελαθεί μετά την έκτιση της ποινής του.