Εξασθένισε και τον Οκτώβριο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καθώς, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, διαμορφώθηκε στις -47,6 μονάδες από -45,6 τον Σεπτέμβριο. Και αυτόν τον μήνα, οι έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, με την Εσθονία και επίπεδο δείκτη –30,7 καθώς και τη Ρουμανία (-30,5) να ακολουθούν.

Αντίθετα, η πρόθεση για μείζονες αγορές ενισχύεται, με την αποταμίευση ωστόσο να εξασθενεί ελαφρά. Στις χαμηλότερες θέσεις αυτής της κατάταξης, για τέταρτη φορά, μέσα στο 2025, βρίσκεται η Μάλτα (+4,3) με τη θετική τιμή του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να συνεπάγεται ουσιαστικά αισιοδοξία από τους καταναλωτές της χώρας. Οι μέσοι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -13,5 μονάδες στην ΕΕ και στις -14,2 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης

Οι αρνητικές εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους προηγούμενους 12 μήνες, ενισχύθηκαν ήπια στις -50,1 (από -49,9) μονάδες. Το 65% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 2% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -10,8 μονάδες.

Πιο απαισιόδοξες οι προβλέψεις

Οι αρνητικές προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, τους προσεχείς 12 μήνες, εντάθηκαν τον Οκτώβριο στις -44,2 (από -39,8). Το 58% (από 54%) των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 6% προβλέπει μικρή βελτίωση. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -4,1 και -4,3 μονάδες αντίστοιχα.

Η πρόθεση για αγορές

Η πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες (επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ.), ενισχύθηκε ήπια με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -41,6 (από -46,3) μονάδες. Το 51% (από 53%) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 6% (από 4%) αναμένει το αντίθετο. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -13,8 μονάδες στην ΕΕ και στις -14,7 μονάδες στην Ευρωζώνη.

Απίθανη η αποταμίευση

Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες, υποχώρησε ελαφρά στις –67,5 μονάδες από -65,9 τον Σεπτέμβριο. Το 84% των νοικοκυριών δε θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 15% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +9 μονάδες στην ΕΕ και στις +9,6 στην Ευρωζώνη.

«Βλέπουν» άνοδο τιμών

Ο θετικός δείκτης για τις προβλέψεις μεταβολών στις τιμές, τους προσεχείς 12 μήνες, κλιμακώθηκε ήπια τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις +36 μονάδες, έναντι +34,7 μονάδων τον Σεπτέμβριο. Το 64% (από 61%) των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών, με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 12% αναμένει σταθερότητα. Οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις +22,5 και +21,9 μονάδες αντίστοιχα.

Το 60% «μόλις τα βγάζει πέρα»

Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», διαμορφώθηκε στο 60% (από 65%), ενώ στο 9% διατηρήθηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ, αποτελούν το 24% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί», διαμορφώθηκε στο 7% από 6% τον προηγούμενο μήνα.

Αβεβαιότητα για το αύριο

Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί τον βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 59,4% έκρινε τον Οκτώβριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 58,1% τον προηγούμενο μήνα.

Πρόδρομοι δείκτες

Το ΙΟΒΕ, τον Οκτώβριο, εξετάζει σε τριμηνιαία βάση, στην έρευνα καταναλωτών, τρία πρόσθετα ζητήματα, τα οποία εξειδικεύουν περισσότερο την πρόθεση για μείζονες αγορές διαρκών καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, κατοικία) κι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πρόδρομοι δείκτες για την ιδιωτική κατανάλωση.

Ειδικότερα, μικρή βελτίωση σημειώθηκε στην πρόθεση για αγορά ή κατασκευή κατοικίας, εντός των επόμενων 12 μηνών, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -93,4 (από -94,8) μονάδες, ισοζύγιο επίσης αρκετά χειρότερο από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες, καθώς αυτός διαμορφώθηκε στην ΕΕ στις -77,7 (από -77,9) και στην Ευρωζώνη στις -78,8 μονάδες (από -79,0). Το 2,5% των νοικοκυριών εγχωρίως δηλώνει ότι ίσως να προβεί σε αγορά ή κατασκευή κατοικίας τον επόμενο χρόνο.

Παράλληλα, μικρή υποχώρηση καταγράφηκε στο δείκτη της πρόθεσης πραγματοποίησης σημαντικών δαπανών για βελτίωση/ανανέωση της κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, ο οποίος διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στις -77,7 (από -74,6) μονάδες. Οι ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις -47,2 (από -46,8) μονάδες και στις -49,6 (από – 49,1) μονάδες στην Ευρωζώνη.

Το ποσοστό των νοικοκυριών στην Ελλάδα που στην ΕΕ δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες αυτού του είδους, εντός ενός έτους, διαμορφώθηκε στο 9,2% από 11,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Πηγή: OT.gr