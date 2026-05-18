Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα γενιά του ελληνικού θεάτρου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στο ανακαινισμένο Ακροπόλ Παλλάς, η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν», τα οποία φέτος απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά την ψήφιση του Νόμου 5179/2025. Την τελετή πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, (υπογραμμίζοντας τη σημασία της στήριξης των νέων δημιουργών και ερμηνευτών του ελληνικού θεάτρου).

Βραβείο Μελίνα Μερκούρη

Το Θεατρικό Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» απονεμήθηκε ομόφωνα στη Εβελυν Ασουάντ ,για την ερμηνεία της στην παράσταση Ορέστεια. Παραλαμβάνοντας το βραβείο της, η ηθοποιός αφού ευχαρίστησε τον δάσκαλο της Θόδωρο Τερζόπουλο και τον Σάββα Στρούμπο (βοηθό σκηνοθέτη στην Ορέστεια) είπε συγκινημένη: «Η Ορέστεια ήταν ένας ομαδικός άθλος…Κυριολεκτικά και μεταφορικά ήταν μια ανάσα αυτή η παράσταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους δουλέψαμε μαζί. Για μένα η Κασσάνδρα συμβολίζει τον περιθωριοποιημένο άνθρωπο. Ο θρήνος της και το τραύμα της ιστορίας αφορά κάθε σύγχρονο πόλεμο. Κάθε αθώο θύμα πολέμου… Ως καλλιτέχνες οφείλουμε να στηρίξουμε το δόγμα “η τέχνη για τον άνθρωπο”

Η βραβευμένη ηθοποιός παρέλαβε χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, τιμητικό δίπλωμα και τη συμβολική Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνα Μερκούρη από την περσινή νικήτρια Μαίρη Μηνά, η οποία τη διατηρούσε για έναν χρόνο.

Υποψήφιες για το φετινό Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» ήταν η Έβελυν Ασουάντ για τον ρόλο της Κασσάνδρας στην «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου στα Επιδαύρια 2024, η Νάντια Κατσούρα για τον ρόλο της Μαργαρίτας στον «Φάουστ» του Γκαίτε, σε διασκευή και σκηνοθεσία Άρης Μπινιάρης στο Εθνικό Θέατρο και η Λήδα Κουτσοδασκάλου για τον ρόλο της Λώρας στον «Γυάλινο Κόσμο», σε σκηνοθεσία Αντόνιο Λατέλα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.

Βραβείο Χορν

Το Θεατρικό Βραβείο «Δημήτρης Χορν» απονεμήθηκε στον Βασίλη Μπούτσικο, για τον ρόλο του Αγοριού στο έργο “Καταραμένος κόσμος” των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου) και για τον ρόλο του Πωλητή στο “Βαδίζοντας” του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλονστην. Ο βραβευμένος ηθοποιός παρέλαβε χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, τιμητικό δίπλωμα και τον ιστορικό Χρυσό Σταυρό του Δημήτρη Χορν από τον Σταμάτη Φασουλή, επικεφαλής της επιτροπής.

«Το βραβείο είναι μια επιβράβευση γιατί η καθημερινότητα είναι πολλές φορές δύσκολη. Ευχόμαστε αυτή η βράβευση από το υπουργείο πολιτισμού να σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πολιτικής του υπουργείου πολιτισμού απέναντι στο θέατρο και τους ανθρώπους του», είπε ο βραβευμένος ηθοποιός διαβάζοντας μια επιστολή που συνυπογράφουν οι υποψήφιοι ηθοποιοί του βραβείου Μερκούρη και του βραβείου Χορν.

Υποψήφιοι για το Βραβείο «Δημήτρης Χορν» ήταν ο Χρήστος Διαμαντούδης για τον ρόλο του Χάμεντ στο έργο «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές» των Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στο Θέατρο Άλμα, ο Γιώργος Ζυγούρης για τον ρόλο του Μιτς στο «Λεωφορείο ο Πόθος» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο Θέατρο Προσκήνιο, ο Βασίλης Μπούτσικος για τον ρόλο του Αγοριού στο έργο “Καταραμένος κόσμος” των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου) και για τον ρόλο του Πωλητή στο “Βαδίζοντας” του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλον, ο Πάνος Παπαδόπουλος για τον ρόλο του Βλαδίμηρου στο «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμουελ Μπέκετ σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Θέατρο Πόρτα, ο Νίκος Στεργιώτης για τον ρόλο του Τσάμπι στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» του Θανάση Τριαρίδη και ο Βασίλης Τρυφουλτσάνης για τον ρόλο του Πασκουάλ Άντερσεν στο «Συνέδριο για το Ιράν» του Ιβάν Βιριπάγιεφ.

Τα δύο βραβεία αποτελούν πλέον θεσμό για το ελληνικό θέατρο, συνεχίζουν να αναδεικνύουν και να στηρίζουν νέους ηθοποιούς με αξιοσημείωτη πορεία στις παραστατικές τέχνες.

Το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» θεσπίστηκε το 2007 από το «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη». Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέα ηθοποιό, απόφοιτη δραματικής σχολής, η οποία έχει, ήδη, διαμορφώσει αξιόλογη πορεία στο θέατρο, με συμμετοχές σε παραστάσεις και ερμηνείες σε ρόλους που ανέδειξαν το ταλέντο της, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» θεσπίστηκε το 2001 από τον σκηνοθέτη Σταμάτη Φασουλή και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέο ανερχόμενο ηθοποιό που ξεχώρισε για την ερμηνεία του, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.