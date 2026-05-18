Σε κρίσιμη καμπή περιέρχονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πολεμικής σύρραξης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε την τελευταία, επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντάς την ως ανεπαρκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios από ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι η ιρανική αντιπρόταση δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί την Ουάσιγτον στην επανεξέταση της στρατιωτικής επιλογής, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να συγκαλέσει εκτάκτως την ηγεσία της εθνικής ασφάλειας στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) την Τρίτη, προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα βήματα.

Αμετάβλητες οι θέσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα

Η νέα πρόταση του Ιράν, η οποία διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά το βράδυ της Κυριακής μέσω της διπλωματικής οδού του Πακιστάν, περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μόνο τυπικές τροποποιήσεις. Αν και το κείμενο εμπεριέχει εκτενέστερες αναφορές στη δέσμευση της Τεχεράνης για μη απόκτηση πυρηνικών όπλων, δεν παρουσιάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή σαφείς δεσμεύσεις για την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου, ούτε προβλέπει την παράδοση των υπαρχόντων αποθεμάτων εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Παράλληλα, η Ουάσιγτον διαψεύδει τις αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει στην άρση μέρους των πετρελαϊκών κυρώσεων κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ελάφρυνση των κυρώσεων χωρίς τη λήψη αμοιβαίων και χειροπιαστών μέτρων από την πλευρά του Ιράν.

Έμμεσες συνομιλίες και προειδοποιήσεις για επανέναρξη των επιθέσεων

Στο παρόν στάδιο, οι δύο πλευρές δεν διεξάγουν απευθείας διαπραγματεύσεις επί της ουσίας μιας τελικής συμφωνίας. Οι επαφές περιορίζονται σε έμμεσες συνομιλίες με σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου και της δομής που θα έχουν οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά υπογραμμίζει πως τα περιθώρια στενεύουν. Σε τηλεφωνική του επικοινωνία προ της λήψης της ιρανικής προσφοράς, ο Πρόεδρος Τραμπ διεμήνυσε ότι ο χρόνος εξαντλείται και ότι η έλλειψη ευελιξίας από την πλευρά της Τεχεράνης θα επιφέρει αυστηρότερα πλήγματα. Ανώτατοι κύκλοι της Ουάσιγτον επισημαίνουν ότι εάν το Ιράν εμμείνει στις θέσεις του, η συνέχιση της διαδικασίας θα μεταφερθεί αναγκαστικά στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εκτιμώντας παράλληλα ότι η κατάθεση της νέας –έστω και ελλιπούς– ιρανικής πρότασης προδίδει την ανησυχία της Τεχεράνης για το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής στρατιωτικής δράσης.

Από την πλευρά του, το Ιράν διατηρεί τη θέση ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι εκείνη που επείγεται για την επίτευξη συμφωνίας, εκτιμώντας ότι ο παράγοντας του χρόνου λειτουργεί υπέρ των δικών του συμφερόντων.