Τρόμος επικράτησε στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας, στην Τουρκία, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ με επαναληπτική καραμπίνα μέσα σε εστιατόριο. Από την αιματηρή επίθεση έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ενώ άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος είναι μόλις 17 ετών.

Στις έρευνες της αστυνομίας, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ επιστρατεύτηκαν και εναέρια μέσα για τον αποκλεισμό της περιοχής και τον εντοπισμό των ιχνών του ανήλικου υπόπτου.