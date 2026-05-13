5 το πρωί: Ανείπωτη τραγωδία στην Ηλιούπολη – «Λουκέτο» στο Δημόσιο – Αποθέωση για τον Akyla
Όλη η χώρα θρηνεί μαζί με τις οικογένειες των δύο κοριτσιών που επέλεξαν τον θάνατο από μια ζωή με αφόρητο άγχος και τον φόβο της αποτυχίας σε μια εποχή ψηφιακή που αντί να σε συνδέει με τον άνθρωπο, σε αποξενώνει από τα χρόνια ήδη της εφηβείας
1
Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Το χρονικό του προσχεδιασμένου τέλους
- Η μοιραία πτώση και η κινητοποίηση: Το μεσημέρι της Τρίτης, δύο 16χρονες φίλες πήδηξαν από ταράτσα 6ώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της διπλής αυτοχειρίας, καθώς τα κορίτσια φέρεται να κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας πίσω τους, έβαλαν ακουστικά, πιάστηκαν χέρι χέρι και βούτηξαν μαζί στο κενό, έχοντας προσχεδιάσει το τραγικό τέλος τους.
- Η κατάσταση των θυμάτων: Στο Ασκληπιείο Βούλας διαπιστώθηκε ο θάνατος της πρώτης 16χρονης, παρά τις εντατικές προσπάθειες ανάνηψης, που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα. Η δεύτερη κοπέλα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή της, όντας αιμοδυναμικά ασταθής με σοβαρότατα τραύματα.
- Τα αίτια και το σημείωμα: Στο σακίδιο της νεκρής κοπέλας βρέθηκε σημείωμα όπου περιέγραφε το βάρος της κατάθλιψης και το ασφυκτικό άγχος για το μέλλον και τις Πανελλήνιες. Η δεύτερη μαθήτρια φέρεται να ήταν βαθιά επηρεασμένη από την πρόσφατη απώλεια του πατέρα της. Στις οικογένειες των παιδιών παρέχεται ήδη ψυχιατρική υποστήριξη, ενώ η κοινή γνώμη παραμένει παγωμένη.
2
Πολιτικός σεισμός στην Βρετανία για να «πέσει» ο Στάρμερ
- Προ των πυλών «πραξικόπημα» από τη δεξιά πτέρυγα των Εργατικών: Με παραιτήσεις υφυπουργών, που αυξάνουν την πίεση κατά του Στάρμερ, για να παραιτηθεί, εκφράστηκε η εσωκομματική αμφισβήτηση κατά του ηγέτη των Εργατικών, μετά τις βαριές απώλειες τους στις τοπικές εκλογές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δεξιά πτέρυγα του κόμματος, η οποία φέρεται να προωθεί οργανωμένα τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ ως πιθανό διάδοχο του Στάρμερ, χωρίς όμως αυτό να γίνεται ανοιχτά.
- Αποκλείει το ενδεχόμενο παραίτησης του ο Στάρμερ: Ο Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο προηγήθηκε τον παραιτήσεων, ότι δε σκοπεύει να αποχωρήσει χωρίς επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κορυφαίοι υπουργοί ζητούν πλέον οργανωμένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης και «ομαλή μετάβαση» στην ηγεσία, με το κλίμα στο εσωτερικό της κυβέρνησης να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα βαρύ.
- Ένας πρωθυπουργός προς αποχώρηση: Βρετανικά μέσα και αναλυτές εκτιμούν ότι ο βρετανός πρωθυπουργός δυσκολεύεται πλέον να ανακτήσει τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας, ενώ στο κόμμα έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται στρατόπεδα για την επόμενη ημέρα. Το ερώτημα στους διαδρόμους του Γουέστμινστερ δεν είναι πια αν θα υπάρξει διάδοχος, αλλά αν η χώρα μπορεί να αντέξει ακόμα έναν ηγέτη χωρίς λαϊκή εντολή.
3
24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΕΔΥ
- Τα κύρια αιτήματα και το ραντεβού: Η ΑΔΕΔΥ καλεί σήμερα σε γενική απεργία, διεκδικώντας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 10:30 π.μ., με τους δημόσιους υπάλληλους να αντιδρούν επίσης στο νέο πειθαρχικό δίκαιο και τις αλλαγές στη νομιμότητα του κλάδου.
- Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Παρά τη σύγχυση που προκλήθηκε από ανεπίσημες πηγές, η ΑΔΕΔΥ διευκρίνισε ότι τα ΜΜΜ αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά. Οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ, καθώς δεν υπάγονται στον στενό δημόσιο τομέα. Ως εκ τούτου, η μετακίνηση των πολιτών και των απεργών προς το κέντρο της Αθήνας δε θα επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη κινητοποίηση.
- Η εικόνα στα σχολεία και την εκπαίδευση: Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία, γεγονός που θα προκαλέσει τροποποιήσεις στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι γονείς καλούνται να είναι σε επαφή με τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία, καθώς η προσέλευση των μαθητών εξαρτάται από την ατομική συμμετοχή του κάθε δασκάλου ή καθηγητή στην κινητοποίηση, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία των παιδιών.
4
Στις κάλπες σήμερα τα Πανεπιστήμια
- Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές: Σε εκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα πανεπιστήμια όλης της χώρας, καθώς σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές σε όλα τα πανεπιστήμια για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους στους κατά τόπους συλλόγους.
- Στο επίκεντρο το Άρθρο 16: Οι φετινές εκλογές διεξάγονται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τις παρατάξεις να συγκρούονται για την «επόμενη ημέρα» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αναθεώρηση του άρθρου 16, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η ασφάλεια εντός των ιδρυμάτων και η φοιτητική μέριμνα αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην προεκλογική ατζέντα.
- Επεισόδια σε ΑΠΘ και ΠΑΔΑ: Οι σημερινές εκλογές διεξάγονται σε μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα υπό το βάρος σοβαρών επεισοδίων βίας, που καταγράφηκαν χθες νωρίς το πρωί στο ΑΠΘ και αργότερα στο ΠΑΔΑ. Πιο συγκεκριμένα, σκηνές ακραίας βίαιας σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε σε χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, προκαλώντας ένταση και τραυματισμούς.
5
Αποθεώθηκε ο Akylas και πήρε το εισητήριο για τον τελικό
- Στον τελικό ο Akylas: Ο 27χρονος καλλιτέχνης που εκπροσωπεί την Ελλάδα στον επετειακό 70ό Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού ήταν σαρωτικός στην εμφάνισή του η οποία – μπορεί να στοιχηματίσει κανείς – ξύπνησε την Ευρώπη. Για αυτό και εξασφάλισε ένα από τα 10 εισιτήρια του Α’ Ημιτελικού, που οδηγούν στον Μεγάλο Τελικό για την Eurovision 2026.
- Σε δύο στρατόπεδα το X: Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε το «Ferto», ο Akylas έχει γίνει από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της φετινής Eurovision, με το ελληνικό X/Twitter, να έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Άλλοι τον αποθεώνουν για την ενέργεια, το attitude και τον σύγχρονο ήχο του, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η συμμετοχή του είναι υπερβολικά chaotic.
- Ο Β’ Ημιτελικός: Στον Β’ ημιτελικό θα δούμε τις υπόλοιπες χώρες, καθώς και την Κύπρο. Η δεύτερη φάση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου. Μετά και τον Β’ Ημιτελικό, θα ανακοινωθεί και η σειρά εμφάνισης των 25 συμμετοχών στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου, που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ και τις πλατφόρμες της δημόσιας τηλεόρασης στις 10 το βράδυ.
