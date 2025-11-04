Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου παίζεται το επόμενο επεισόδιο στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου, στα Βορίζια. Τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη, μετά από πιέσεις από μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη της οικογένειας και κατόπιν συνεννόησης με τους νομικούς παραστάτες τους, δέχθηκαν να παραδοθούν αυτοβούλως στις Αρχές.

Οι τρεις τους βρίσκονταν σε χωριό 20 λεπτά από τα Βορίζια και από εκεί τους παρέλαβε περιπολικό και αυτήν την ώρα τους μεταφέρει στο Ηράκλειο.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, πρόκειται για έναν 27χρονο, ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός, στο χωριό του Δήμου Φαιστού, έναν 29χρονο και έναν 19χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικηγόρος τους επικοινώνησε με την αστυνομία, μεταφέροντας την πρόθεση των εντολέων της να παραδοθούν άμεσα.

Το πρωί της Τετάρτης θα οδηγηθούν στο ανακριτικό γραφείο, καθώς είχαν εκδοθεί ήδη τα εντάλματα για τη σύλληψή τους.

Την Πέμπτη, η τακτική ανακρίτρια αναμένεται να επισκεφθεί το ΠΑΓΝΗ, στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, ο τέταρτος αδερφός κι ένας ξάδερφός τους, που επίσης εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, νωρίτερα σήμερα προσήχθησαν δύο άτομα, ο ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου και ο γιος του, καθώς ο 19χρονος από τα τρία αδέρφια φέρεται να είχε βρει καταφύγιο την περασμένη νύχτα στο συγκεκριμένο κατάλυμα, λόγω φιλικής σχέσης με τον νεαρό γιο του ξενοδόχου.