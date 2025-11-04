Μαραθώνια ήταν η χθεσινή άτυπη ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από τον διοικητή των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα ο οποίος δέχθηκε «γαλάζια» πυρά. Η τηλεδιάσκεψη ξεκίνησε στις 18.30 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ, ακούστηκαν βαριά λόγια και έντονη κριτική προς τον κ. Σκλήκα. Ο ίδιος, πάντως, σήμερα το μεσημέρι στις 13.00 θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις και στους βουλευτές των άλλων κομμάτων, σε μια ειδική και έκτακτη συνεδρίαση των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για το κλείσιμο καταστημάτων.

Στη χθεσινή συζήτηση συμμετείχαν περίπου 90 βουλευτές. Πληροφορίες του Βήματος αναφέρουν ότι ο κ. Σκλήκας δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων ενώ του ασκήθηκε έντονη κριτική για τις δικές του ευθύνες . «Γαλάζιοι» βουλευτές μιλώντας στον Βήμα τον κατηγόρησαν ακόμα και για ναρκισσισμό ενώ όπως υποστηρίζουν δεν ζήτησε ούτε μια συγνώμη για την επικοινωνιακή του αστοχία, την οποία όπως λένε την «πληρώνουν ακριβά» στις περιφέρειες τους.

«Η διοίκηση έχει ευθύνη, άλλα μας έλεγε πριν από δύο χρόνια και άλλα τώρα», έλεγε γαλάζιος βουλευτής εκφράζοντας την αγανάκτησή του. Άλλος βουλευτής έλεγε στο Βήμα πως «μας αντιμετώπισε με ύφος, μας έλεγε ότι εκείνος είναι τεχνοκράτης και εμείς πολιτικοί, σαν να είμαστε πολιτικάντηδες». Όλοι πάντως επέμειναν ότι υπάρχει ευθύνη της διοίκησης και έθεταν θέμα παραίτησης.

Εξαίρεση ήταν ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος ήταν από τους τελευταίους που έλαβε τον λόγο. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, εκτίμησε ότι πρέπει να γίνει εξυγίανση και ανέπτυξε το δικό του σκεπτικό. Ωστόσο, και εκείνος δέχθηκε την κριτική των συναδέλφων του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, χαρακτηριστική ήταν η απάντηση της Σοφίας Βούλτεψη η οποία ειρωνικά αναφώνησε «ζήτω το υπερταμείο. Να δώσουμε βραβείο στο Τσίπρα», θέλοντας να καυτηριάσει την θέση του βουλευτή του Βορείου Τομέα.

«Η διοίκηση έλεγε άλλα σε συνέντευξη τύπου για τα ΕΛΤΑ πριν 2 χρόνια»

Άλλοι βουλευτές πάντως, άσκησαν δριμεία κριτική εξηγώντας ότι βρίσκονται σε δύσκολη θέση και αντιμέτωποι με τους πολίτες στις περιφέρειες τους. Από τους βουλευτές που βγήκαν «μπροστά» ήταν μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σε έντονο ύφος είπε «πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Οχι μασάζ . Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;»

Μάλιστα, μιλώντας στο «Βήμα» ο βουλευτής στη Β’ Περιφέρεια Πειραιά τονίζει με νόημα: «Πρέπει να αφουγκραστούμε την κοινωνία. Και η κοινωνία θέλει στήριξη και ισχυρή παρουσία του κράτους στην καθημερινότητά του». Σημειώνεται ότι την πρόταση του στήριξε ο κ. Στεφανάδης.

Η Μαρία Συρεγγέλα, είπε προς τον κ. Σκλήκα πως «η διοίκηση έλεγε άλλα σε συνέντευξη τύπου για τα ΕΛΤΑ πριν 2 χρόνια» ενώ επέμεινε «ποιες είναι οι ευθύνες οι δικές σας για τη σημερινή κατάσταση των ΕΛΤΑ; Δεν γνωρίζατε για τη μείωση του επιστολικού έργου; Τι κάνατε για αυτό;».Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, στη δική του τοποθέτηση είπε αιχμηρά πως «κύριοι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία».

Ακόμα πιο έντονος ήταν ο Θοδωρής Καράογλου ο οποίος είπε «με εσάς ισχύει το …ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος . Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες». Η Φωτεινή Αραμπατζή είπε πως «η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση».

Ο Γιάννης Παππάς είπε πως «δεν αντέχω άλλο να με βρίζουν. Να ζητηθούν παραιτήσεις», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την έκρυθμη κατάσταση στις περιφέρειες. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η άποψη του Μίλτου Χρυσομάλλη ο οποίος, διερωτήθηκε «ποιος πήρε την ευθύνη για αυτή τη σύσκεψη σήμερα; Εκλαμβάνω πως όποιος πήγε να καλύψει την αχρηστία του φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη».

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι ο παριστάμενος υπουργός, κ. Παπαστεργίου «ένιψε τας χείρας του», λέγοντας ότι είναι αναρμόδιος. Κάτι που βέβαια, έστω και εμμέσως σχολιάστηκε με βουλευτές να θέτουν θέμα απουσίας του αρμόδιου υπουργού από τον δημόσιο διάλογο.

Η Χριστίνα Αλεξόπουλου, ζήτησε «να μας αποκαλύψει ο κ. Σκλήκας σε ποιους έδωσε ενημέρωση για το λουκέτο». Η Σέβη Βολουδάκη αιχμηρά σχολίασε πως εκτός από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτό το νέο πρόβλημα.

Όσοι γνωρίζουν εκ των έσω τη «γαλάζια» παράταξη παραδέχονται ότι είναι ένα καζάνι που βράζει. «Είναι βαρύ το κλίμα», λένε ενώ σημειώνουν πως «το Μαξίμου πρέπει να πάρει σήμερα πρωτοβουλία να τη ακυρώσει».

«Επικοινωνιακή αστοχία με ευθύνη της διοίκησης των ΕΛΤΑ»

Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως, παραδέχεται ότι υπήρξε επικοινωνιακή αστοχία με ευθύνη της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Στελέχη της κυβέρνησης, επιμένουν όμως πως από το 2013 και μετά έχει επέλθει πλήρης απελευθέρωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (διαδικασία που ξεκίνησε από το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2013). Άρα είναι αδύνατον στο κράτος να επιδοτήσει, να χρηματοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα καλύπτοντας μία απόφαση, η οποία είναι αναγκαία για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων.

Και συνεχίζουν λέγοντας ότι από το 2018 και μετά, τα ΕΛΤΑ πήγαν με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Υπερταμείο. Άρα δεν είναι υπό την εποπτεία, υπό τη διοίκηση, υπό τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης. Έγινε τότε εκτενής συζήτηση και τοποθετήθηκαν όλα τα κόμματα. Επομένως, από το 2018, είναι απόφαση ενός οργανισμού με ανεξάρτητη λειτουργία, με τη διοίκησή του, που ανήκει στο Υπερταμείο.

Επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, επιμένοντας πως σχετικά με την πρόσφατη απόφαση κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, καμία περιοχή, κανένα νησί, κανένας οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην Αττική, στην περιφέρεια, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Ήδη το 92% των συντάξεων και το 90% των ταχυδρομικών αποστολών γίνεται στο σπίτι. Δηλαδή, μέσω ταχυδρόμων, οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι των πολιτών.

Καταλήγουν όμως υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της αναδιάρθρωσης σημειώνοντας ότι η παραδοσιακή δραστηριότητα, αυτή του «παλιού» ταχυδρομείου, της φυσικής παρουσίας στο κατάστημα, είναι το 10% της δραστηριότητας των ΕΛΤΑ, η οποία όμως κοστίζει περίπου το 50%. Ο δεύτερος λόγος είναι δημοσιονομικός – οικονομικός. Κατά μέσο όρο, κάθε τέτοιο κατάστημα κοστίζει 150.000 ευρώ το χρόνο.

Αν πολλαπλασιαστεί αυτό επί 200 καταστήματα, τα οποία θα κλείσουν σε δύο φάσεις, τότε φτάνουμε περίπου στα 30 εκατομμύρια. Δίνουν το παράδειγμα άλλων κρατών, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο όπου λειτουργούσαν 500 ιδιολειτουργούμενα καταστήματα, όχι δηλαδή συνεργατών, λειτουργούν μηδέν. Μέσα σε παραπάνω από 10 χρόνια έχουν κλείσει όλα. Στη Σουηδία λειτουργούσαν 700, λειτουργούν μηδέν, στη Δανία λειτουργούσαν 750, λειτουργούν μηδέν.

Τα ίδια στελέχη καταλήγουν λέγοντας ότι θα υλοποιηθεί αυτή η αναγκαία αλλαγή, αλλά με σωστό τρόπο. Δηλαδή σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν αυτή, η οποία εκρίθη από τη διοίκηση ως η άμεσα αναγκαία στα αστικά κέντρα.. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενημέρωση και διάλογος, για να γνωρίζει η κοινωνία ότι δεν απειλείται κανείς και κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση. Και σε δεύτερη φάση, εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η συνολική απόφαση, την οποία θα υλοποιήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ.