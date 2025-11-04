Σοκαρισμένη παραμένει η ελληνική κοινωνία από το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου το περασμένο Σάββατο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων, ενός 39χρονου άνδρα και μιας 56χρονης γυναίκας.

Η σύζυγος του 39χρονου μίλησε στο Live News για τον θανόντα σύζυγό της:

-Ένα παλικάρι δύο μέτρα μου πήραν. […] Αυτοί σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αλλά έτυχε και πέρναγε ο άντρας μου να πάει στα ζώα. Και ευτυχώς δεν είχα τα κοπέλια (παιδιά) μου μέσα. Γιατί τα παίρνει μαζί κάθε Σαββατοκύριακο και τον βοηθούν. Και ευτυχώς είχε πυρετό ο μεγάλος μου γιος. Αλλιώς θα μου είχαν σκοτώσει και τους γιους μου.

«Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι. Τελειωμένο. Ούτε ασθενοφόρο δεν ήρθε»

Άκουγα τις μπαλωθιές, γιατί ήμουν έξω και άπλωνα ρούχα. Και έπαιρνα τηλέφωνα. Και λέω: «Πάρ’τε τον Φανούρη μου». Μην τον βλάψει άνθρωπος. Και έφτασα εκεί πέρα με τα πόδια και πήγα εκεί πέρα στο μνημείο και ήθελαν να μου «ρίξουν» και εμένα. Εγώ φώναζα «Φανούρη μου, Φανούρη μου» κι εξαφανίστηκαν. Και πήγα και του φώναζα. Και φώναζα και τον γύρευα και κάνω έτσι και τον βλέπω μέσα στο αμάξι τελειωμένο.

Εγώ τον βρήκα νεκρό μέσα στο αμάξι. Τελειωμένο. Και φώναζα: «Βοήθεια, βοήθεια. Βοηθήστε με. Ασθενοφόρα». Ούτε ασθενοφόρο δεν ήρθε.

-Φτάνετε εκεί, βλέπετε τον άντρα σας νεκρό μέσα στο αμάξι. Ήταν κάποιος από την άλλοι οικογένεια εκεί; Είδατε κανέναν;

-Ναι, τους είδα όλους.Έχω ένα κοπέλι 10 χρονών, ένα 6 χρονών, ένα 3 χρονών, ένα 1,5 και ένα 5 μηνών. Το καταλαβαίνετε; Και θέλανε να μας σκοτώσουν και τους δυο. Και τους δυο θέλανε να μας σκοτώσουν και να αφήσουν τα κοπέλια μας στους δρόμους. Εκεί ήταν 50 νοματέοι και ο άντρας μου σκοτωμένος μέσα στο αμάξι. Και δεν έφτανε που ήταν σκοτωμένος, τον χλευάζανε.

-Τι κουβέντες ανταλλάξατε; Τι σας είπαν δηλαδή αυτά τα ανίψια;

-Δεν μου είπαν πράμα. Μόνο όταν έφτασα φώναζα το όνομα του και γύρισαν όλοι τα πιστόλια στη μούρη μου

-Άρα δεν τον βρήκατε έξω από το αμάξι. Ήταν στη θέση του οδηγού πεσμένος μέσα.

«Αυτοί σκότωσαν την 56χρονη, την θεία τους»

-Ο Φανούρης δεν κατέβηκε ποτέ από το αμάξι. Την ώρα που έφτανε εκεί τον εκτέλεσαν. Μου είπε ο ιατροδικαστής πως τον χτυπήσανε και με καλασνικοφ και με πιστόλι. Πάρε στο Ηράκλειο, στο ΠΑΓΝΗ να στα πούνε. Τον διαλύσανε στο σώμα του. Τον διαλύσανε. Δεν πρόλαβε ούτε το χέρι του να κουνήσει ούτε το κεφάλι του. Αφού το αμάξι ήταν στο πλάι, γιατί σκοτώθηκε και του έφυγε το αμάξι στο πλάι. Μακάρι να είχε προλάβει ο κακομοίρης μου να είχε φύγει από εκεί. Να είχε φύγει, να είχε γλιτώσει. Μου τον σκοτώσανε. Ούτε ένα λεπτό δεν έζησε, μου είπε ο ιατροδικαστής.

-Πού ήξεραν ότι θα περάσει ο Φανούρης από εκεί και ήταν στημένοι;

-Γιατί κάθε πρωί πάει στα ζώα. Είδαν ότι πέρναγε ο Φανούρης όπως κατέβαιναν και τον «τακάρανε». Γιατί μου είπαν ότι ρίχνανε και από τις ταράτσες και από τις σκάλες.

-Αυτοί όμως είχαν και γυναίκες μαζί τους. Θα διακινδύνευαν να σκοτωθούν, όπως σκοτώθηκε και η Ευαγγελία;

-Αυτή πέθανε από ψηλά, κατεβαίνανε (άτομα από την άλλη οικογένεια) και σκότωσαν τη θεία τους. Αυτοί. Ο άντρας μου ήταν στο αμάξι μέσα, όχι στις ταράτσες. Τον εκτελέσανε.[…] Κρατούσαν όλοι καλάσνικοφ, πιστόλια.

Όσα προηγήθηκαν πριν το μακελειό

Για όσα έγιναν πριν το μακελειό η σύζυγος του 39χρονου περιέγραψε:

-Να πιάσεις να τα γράψεις, να μην λένε ψέματα στα κανάλια και να έρθουν να μάθουν πρώτα την αλήθεια. Να μάθουν πού ήταν ο άντρας μου. Ο άντρας μου ήταν στις Μοίρες και τον πήρα εγώ. Και του είπα: «Κακομοίρη, τι πράγμα γίνεται στο χωριό. Τα δικά μου κοπέλια γυρίζανε στο χωριό και δεν ήξερα τι έχει γίνει». Έχει άλλοθι. Δεν έχει καμία δουλειά αυτός με τις βόμβες.

-Και μετά γύρισε στο σπίτι, στα Βορίζια;

-Στο σπίτι και ούτε ξανά αποχώρισε με το αμάξι. Πήρε τα κοπέλια μας στο σπίτι και κλειστήκαμε μέσα και δεν ξαναβγήκαμε. Μόνο το πρωί. Τον πήρα τηλέφωνο και ήταν στις Μοίρες και του λέω: «Φανούρη, άκουσα ένα δυνατό μπουμ. Πού είσαι; Έλα, γιατί τα κοπέλια είναι στο χωριό». Μου λέει: «Μαρία, δεν κατέχω (δεν ξέρω). Έρχομαι». Και πήρε τα κοπέλια και ήρθαν.

-Και πότε μάθατε ότι είναι το σπίτι του Γιάννη που βάλανε τα εκρηκτικά. Πότε το μάθατε;

-Γιατί όταν έγινε αυτό, βγήκαν και «παίζανε» μπαλωθιές πάνω στης κουνιάδας μου το σπίτι. Και τους παίρνω και τους λέω: «Πού είναι οι μπαλωθιές;» Και μου λέει η κουνιάδα μου: «Μας σκοτώνουν. Κλείσε να πάρω την αστυνομία». Και έπαιρνε η κουνιάδα μου την αστυνομία και δεν ήρθανε.

-Το βράδυ που κάποιος έριξε εκρηκτικά στο σπίτι του Φ., εσείς λέτε δεν ήταν ο άντρας σας γιατί ήταν αλλού.

-Ναι, υπάρχουν κάμερες.

-Μετά οι Φ. ήρθαν στο σπίτι σας ή των συγγενών σας να πυροβολήσουν;

-Ναι, των συγγενών. Στα αδέρφια μας επάνω. Στις αδερφές του «παίζανε». Αλλά δεν βγήκε ούτε ο άντρας μου, ούτε οι κουνιάδοι μου να τους πουν τίποτα. Σεβαστήκαμε ότι κάτι έχει το σπίτι τους μέχρι να βρούνε ποιος είναι. Αλλά να βρείτε ποιος είναι γιατί μας έκαψε. Έκλεισε το σπίτι μου. Και αντί να σεβαστούν ότι μας «παίζανε» και δεν βγήκαν οι άντρες μας να τους σκοτώσουν, σηκώθηκαν το πρωί και τους στήσανε εκεί πέρα ενέδρα την ώρα που έτρεχε στα ζώα και μου τον εκτελέσανε με καλάσνικοφ και με πιστόλι.

«Δεν μιλιόμασταν. Δεν είχαμε σχέσεις. Όταν μάθαμε για το σπίτι τους είπαμε πως δεν έπρεπε να έρθουν στη γειτονιά μας»

Η σύζυγος του 39χρονου αναφέρθηκε και σε ένα παλαιότερο σκηνικό που συνέβη ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

-Δεν μιλιόμασταν. Δεν είχαμε σχέσεις. Δεν θέλαμε σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Πέρυσι πήγαν πάλι και μαχαίρωσαν της αδερφής μας τον γιο. Πήγαν και του «παίζανε» με τα πιστόλια και αυτού στο αμάξι. Έπιασε το καλάσνικοφ ένας πρώτος ξάδερφο και εκείνη τη μέρα πήγε σπίτο και «έπαιζε» του ανιψιού μου. Και αν δεν ήταν η μάνα του για να τον ρίξει κάτω, θα ήταν σκοτωμένο και αυτό.

-Ο Φ. είχε πρόβλημα με τον Γ. που θα έχτιζε και θα έφτιαχνε το σπίτι εκεί στη μεριά του ας πούμε;

-Εμείς δεν είμαστε κοντά.

-Είχε πει τίποτα ο Φ. στον Γιάννη;

-Ποτέ τ,ίποτα.

-Ποιος είχε πει; γιατί ξέρουμε ότι οι Κ., εσείς δηλαδή, κάποιος από το σόι δεν ήθελε τον Γ. εκεί. Ποιος του έκανε «παρατήρηση»;

-Όταν το ακούσαμε είπαμε ότι αφού είχαμε προβλήματα, δεν έπρεπε να έρθετε στη γειτονιά μας. Είναι οικογενειακά. Είναι δίπλα στης κουνιάδας μου. Είναι ένα μεγάλο χωριό. Είπαμε αυτό. Ότι είχε μυαλό ρε παιδί μου να κάνει τι; Να έχουμε συνέχεια προβλήματα; Αυτό. Ούτε τους απειλήσαμε, ούτε τίποτα. Άμα θέλαμε εμείς να τους ρίξουμε το σπίτι να το ρίξουμε όλο. Όχι να τους ρίξουμε τα παράθυρα. Ή αυτοί το έκαναν για να πάρουν από ασφάλεια λεφτά ή κάποιος κερατάς το έκανε για να κλείσουν τα σπίτια μας. Εμείς δεν είχαμε καμία δουλειά. Όπου ήταν οι άντρες μας υπάρχουν κάμερες εκείνη τη βραδιά. Ο άντρας μου ήταν στο καφενείο που σου είπα. Άρχοντας ήταν ο άντρας μου. Δεν μου έλειψε στο σπίτι μου ποτέ τίποτα. Δεν υπήρξε φέτος γάμος και βάφτιση να μην πάει να εμφανιστεί, να κάνει το καλό του κάθε ανθρώπου. Όποιος ήθελε βοήθεια ήταν εκεί ο άντρας μου πρώτος. Πάρε τους φίλους του, να λένε «Κυπαρίσσι είναι δίπλα σου, μην φοβάσαι». Και μένα το κυπαρίσσι το δικό μου το σκοτώσανε. Αυτή είναι η αλήθεια.

-Τα παιδιά σας, ποιος θα τα μεγαλώσει αυτά; Είστε χήρα με 5 παιδιά.

-Εγώ. Εκείνος που τους τάιζε έφυγε. Εγώ, ελάτε να δείτε τι θα γίνω.

-Στα παιδιά σας έχετε πει ότι τα σκότωσε η άλλη οικογένεια, τον πατέρα τους;

-Όχι.

-Πώς θα τους το πείτε;

-Δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω πώς θα τους το πω. Δεν ξέρω.

-Είναι πολύ μικρά παιδιά. Δηλαδή πότε θα τους το πείτε; Πώς θα τους το πείτε;

-Μόνο στους μεγάλους θα το πω. Όταν θα έρθει η ώρα. Τον πατέρα τους τον λατρεύανε. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Με παίρνουν και μου λένε «πού είναι ο πατέρας μου και δεν μας δίνεις το τηλέφωνο». Πες μου εγώ τι να τους πω; Πες μου.

-Τα παιδιά άκουσαν πυροβολισμούς, μήπως;

-Ναι. Ο μεγάλος μου ο γιος είχε αγκαλιάσει όλα τα κοπέλια μέσα στο δωμάτιο να μην μου τα σκοτώσουν.

-Και όταν γυρίσατε, είδατε τον άντρα σας νεκρό, γυρνάτε σπίτι. Τι τους είπατε; Τους αντικρίσατε, θα σας είδαν χάλια.

-Δεν πήγα σπίτι. Τον βάλαμε στην καρότσα και φύγαμε να τον σώσουμε. Στο σπίτι να κάνω τι;