Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Νεκρός στο λιμάνι της Καλύμνου εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής (17/5) ένας ψαράς, ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, στοιχείο που περιπλέκει την υπόθεση και εντείνει τα ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Συνελήφθη ένας άνδρας

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να επέβαινε μαζί του σε αλιευτικό σκάφος. Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, βρέθηκε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας που συνελήφθη ήταν εκείνος που ενημέρωσε της Αρχές ωστόσο φέρεται να είπε απλώς πως υπάρχει ένας άνθρωπος στη θάλασσα χωρίς να διευκρινίσει τι συνέβη.

Οι έρευνες του Λιμενικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθούν όλα τα στοιχεία και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου.