Αυτό δε του άξιζε. Ο Ολυμπιακός έκανε απίστευτη εμφάνιση στο Φάληρο, προηγήθηκε με τον Μαρτίνς, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και δοκάρι, όμως ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις από τον Πέπι.

Οι Πειραιώτες ήταν… παλικάρια, κρατούσαν αποφασιστικά το αποτέλεσμα και θα μπορούσαν να καθαρίσουν το ματς, αλλά δεν πήραν την πρώτη τους νίκη, αφού η Αϊντχόφεν τους πλήγωσε στο τέλος.

Τώρα είναι στους δύο βαθμούς και τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την πρόκριση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με έντονη δραστηριότητα. Στο 5′, ο Ζέλσον έκανε ένα καλό σουτ από πολύ πλάγια θέση, όμως ο Κοβάρ έκανε την επέμβαση και έδιωξε σε κόρνερ, το οποίο δόθηκε άουτ.

Στο 12ο λεπτό, η δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού άφησε κενό και ο Σαϊμπάρι νίκησε τον Τζολάκη, όμως ήταν ξεκάθαρα οφσάιντ και το γκολ δε μέτρησε ποτέ.

Ο Ζέλσον ήταν… ζεστός. Πολύ ζεστός. Και το απέδειξε! Ο Τζολάκης γέμισε, ο Τσικίνιο ευνοήθηκε, έδωσε μια ψηλοκρεμαστή πάσα για τον Ζέλσον, εκείνος πάτησε περιοχή και έριξε έναν… κερατνό στη γωνία για το 1-0 στο 17′!

Ο Μεντιλίμπαρ ζητούσε από τους παίκτες του να μείνουν ψηλά, βλέποντας πως μπορούσαν να βρουν και δεύτερο γκολ. Στο 30′, ο Τσικίνιο έκανε μια σέντρα για τον Πιρόλα, εκείνος πήρε την κεφαλιά, αλλα΄η μπάλα πήγε άουτ.

Στο 32′, η ευκαιρία ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ο Μουζακίτης έκλεψε για μία ακόμα φορά, ο Ελ Καμπί γύρισε τη μπάλα από τα αριστερά και ο Τσικίνιο εκτέλεσε από πολύ καλή θέση μετά από κόντρα, όμως ο Κοβάρ απέκρουσε.

Ως το τέλος του ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός ήταν φοβερός επιθετικά και πολύ πιο απειλητικός. Ολα γίνονταν σωστά μέχρι την τελευταία πάσα, όπου κάτι στράβωνε. Ο Ελ Καμπί πίεζε συνεχώς, αλλά είχε λάθος επιλογές δημιουργικά.

Η πρώτη φάση του β’ μέρους ανήκε στην Αϊντχόφεν, που βρήκε την άμυνα του Ολυμπιακού πολύ άσχημα οργανωμένη. Ο Ροντινέι είχε αφήσει ελεύθερο τον Πέρισιτς, που εκτέλεσε από τα αριστερά της περιοχής και αστόχησε.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια ευκαιρία! Μετά από κόρνερ η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Μαρτίνς αριστερά. Εκείνος εκτέλεσε με δύναμη, χωρίς αντίπαλο μπροστά του, και από αρκετά κοντά, αλλά βρήκε το οριζόντιο δοκάρι!

Στο 63′, ο Γκαρθία αποχώρησε τραυματίας και έδωσε τη θέση του στον Ντιόγκο Νασιμέντο, που πήγε δίπλα στον Μουζακίτη. Αργότερα, ο Μεντιλίμπαρ ρίσκαρε ακόμα παραπάνω, βάζοντας τον Ταρέμι αντί του Τσικίνιο, που είχε επίσης ενοχλήσεις.

Οι Ολλανδοί απείλησαν ξανά στο 72′ με τον Βάνερ, που έκανε ένα σλάλομ και σούταρε έξω από την περιοχή συρτά, λίγο δίπλα από το δοκάρι του Τζολάκη. Αμέσως μετά ο Ποντένσε απάντησε με δυνατό σουτ, που απέκρουσε ο Κοβάρ.

Στο 83′, ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο ακόμα αλλαγές, βγάζοντας τους Ελ Καμπί και Ποντένσε για να μπουν οι Σιπιόνι και Ταρέμι. Ο Μαρτίνς προφανώς πέρασε αριστερά.

Ο Ολυμπιακός όχι μόνο δε χαμήλωσε, αλλά έχασε και τεράστια ευκαιρία στο 87′. Ο Μαρτίνς την έδωσε ωραία στον Νασιμέντο μέσα στην περιοχή, εκείνος την κράτησε, του τη γύρισε και ο Μαρτίνς εκτέλεσε, αλλά αστόχησε! Ενα λεπτό αργότερα, ο Νασιμέντο έχασε κι αυτός ευκαιρία, μπαίνοντας στην πορεία της μπάλας σε σέντρα του Ροντινέι.

Ενα φάουλ, μια αδυναμία στην άμυνα και… 1-1. Ο Φίρμαν εκτέλεσε, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Πέπι και εκείνος σούταρε για να ισοφαρίσει και να παγώσει το Φάληρο.