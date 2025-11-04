Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, αναλαμβάνοντας επίσημα τα καθήκοντά της ως η 25η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα.

Το μεσημέρι της Τρίτης (4/11, 13:30), η κ. Γκίλφοϊλ θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κεντρική θέση στην ατζέντα των επαφών της κατέχει η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ενέργειας.

«Η διαχρονική ισχύς των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και την προσήλωση του προσωπικού μας», σημειώνει σε ανάρτησή της η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, αναφερόμενη στη συνάντηση της νέας πρέσβεως με τα μέλη της αμερικανικής αποστολής.

Στο προσκήνιο η ενέργεια

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται την Πέμπτη 6 και Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

H P-TEC

Η Σύμπραξη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – P-TEC) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του πρώην υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Ρικ Πέρι, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών (Three Seas Initiative).

Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών είναι μια περιφερειακή πλατφόρμα συνεργασίας, ιδρυθείσα το 2015 από την Πολωνία και την Κροατία, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ χωρών που βρίσκονται μεταξύ της Βαλτικής, της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας. Κύριοι άξονές της είναι η ενέργεια, οι υποδομές και η ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Στόχος της P-TEC είναι η ενίσχυση της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η πρωτοβουλία P-TEC εστιάζει σε κοινές ενεργειακές υποδομές (δίκτυα ηλεκτρισμού, αγωγούς, μεταφορές), με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης, ανθεκτικής και συνεργατικής ενεργειακής αγοράς που θα αποφέρει οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Μέλη της P-TEC, τα οποία και θα εκπροσωπηθούν στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου από τους υπουργούς Ενέργειας, είναι οι χώρες: Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, ΕΕ, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Την ΕΕ θα εκπροσωπήσει η γενική διευθύντρια Ενέργειας της Ευρ. Επιτροπής Ντίτε Τζουλ Γιόργκενσεν.