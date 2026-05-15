5 το πρωί: Χαμόγελα και καρφιά στο Πεκίνο – Κλυδωνισμοί στη Ντάουνινγκ Στριτ – Γκρίνιες στη ΝΔ
Συνεδριακό τριήμερο ξεκινά από σήμερα για τη ΝΔ μέσα σε ένα περιβάλλον που μυρίζει έντονα εκλογές. Πάντως, λίγο η δημοσκοπική κάμψη, λίγο η εσωκομματική μουρμούρα για το επιτελικό κράτος μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η ατμόσφαιρα θα είναι μάλλον... ηλεκτρισμένη
Η θερμή υποδοχή Τραμπ στην Κίνα και τα μηνύματα
- Η εντυπωσιακή υποδοχή: Στρατιωτικά αγήματα και δεκάδες παιδιά που κυμάτιζαν τις σημαίες Κίνας και ΗΠΑ χαιρέτισαν τους προέδρους των δύο υπερδυνάμεων και μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο πριν τις επίσημες συνομιλίες στο Μέγαρο του Λαού. Το μενού που απόλαυσαν οι δύο πρόεδροι και οι καλεσμένοι τους, ανάμεσά τους οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, καθώς και οι μεγιστάνες της τεχνολογίας Ίλον Μασκ και Τιμ Κουκ περιελάμβανε μεταξύ άλλων αστακό σε σούπα ντομάτας, τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια και ψητή πάπια Πεκίνου.
- Η προειδοποίηση για την Ταϊβάν: Η Ταϊβάν αποτελεί «το πιο κρίσιμο ζήτημα» στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας και η λανθασμένη διαχείρισή του «θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύγκρουση», ήταν το μήνυμα του. Σι Τζινπίνγκ. Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν περιείχε καμία αναφορά στο ζήτημα, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω έντασης.
- Στο τραπέζι το Ιράν: Στο ζήτημα του Ιράν, Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, καθώς το κλείσιμό τους έχει προκαλέσει άνοδο στις τιμές ενέργειας και ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία. Ακόμη, ανακοίνωσε πως η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περίπου 200 αεροσκάφη της Boeing.
Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας για «Γαλάζια Πατρίδα»
- Μήνυμα Δένδια από Αγαθονήσι: Από το ακριτικό νησί, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές βλέψεις που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο. Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, τονίζοντας πως κάθε μονομερής σχεδιασμός προσκρούει στην κοινή λογική.
- H ελληνική απάντηση στο «δόγμα» της Άγκυρας: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τις τουρκικές προθέσεις για μονομερή νομοθέτηση θαλασσίων ζωνών ως κινήσεις για «εσωτερική κατανάλωση» χωρίς διεθνή ισχύ. Η Αθήνα προειδοποιεί για διπλωματικές αντιδράσεις σε επίπεδο ΕΕ και ΟΗΕ εάν η Άγκυρα προχωρήσει σε ενέργειες εκτός του διεθνούς δικαίου.
- Πόρισμα-φωτιά για το ουκρανικό drone: Σοβαρά ερωτήματα εγείρει το πόρισμα για το θαλάσσιο drone από την Ουκρανία που εντοπίστηκε στη Λευκάδα φέροντας εκρηκτικά, με τον Νίκο Δένδια να ζητά σαφείς εξηγήσεις από το Κίεβο. Η υπόθεση, που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά σοβαρή», διαβιβάζεται ήδη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις εισαγγελικές αρχές και το Λιμενικό Σώμα για την περαιτέρω διερεύνηση των ευθυνών.
Πολιτική «θύελλα» για το ακίνητο Ανδρουλάκη
- Άδωνις κατά Ανδρουλάκη: Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατηγορώντας τον ότι εισέπραξε 1,2 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο για τη μίσθωση ακινήτου του, θέτοντας ζητήματα ηθικής τάξης. Ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ να «κοιταχτεί στον καθρέφτη» πριν επικρίνει άλλους, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο κ. Ανδρουλάκης διατηρεί τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού.
- Πυρά ΠαΣοΚ: Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε στον «επαγγελματία λασπολόγο», όπως χαρακτήρισε τον κ. Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι η μίσθωση έγινε μέσω διαφανών διαγωνισμών και ανανεώθηκε δύο φορές επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα ξεκαθάρισε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί στις Βρυξέλλες είναι δηλωμένοι και συνδέονται με τη θητεία του Προέδρου στην Ευρωβουλή, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη.
- Τι απαντά ο Μαρινάκης: Ο Παύλος Μαρινάκης, στηρίζοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη, υπογράμμισε την πλήρη αναντιστοιχία μεταξύ της επιθετικής ρητορικής του ΠαΣοΚ και των υπέρογκων ποσών που εισπράττει ο αρχηγός του από το κράτος. Αν και διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν θέτει ζήτημα νομιμότητας, επέμεινε ότι γεννώνται σοβαρά ηθικά ερωτήματα για έναν πολιτικό αρχηγό που επιθυμεί να γίνει Πρωθυπουργός.
Γκρίνιες στη ΝΔ λίγο πριν το συνέδριο
- «Γαλάζιο» αντάρτικο: Δέκα πρώην υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω επιστολής, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απομάκρυνση από τον αξιακό κορμό της παράταξης. Οι «10» υποστηρίζουν ότι το «επιτελικό κράτος» λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου και χειραγώγησης χωρίς εθνική στρατηγική, χαρακτηρίζοντας τη σιωπή απέναντι σε αυτή την «παρέκκλιση» ως συνενοχή.
- Κρίση εμπιστοσύνης και θεσμική παρακμή: Η επιστολή κάνει λόγο για βαθιά κρίση δημοκρατικής λειτουργίας, αναφέροντας ως κύρια παραδείγματα τις υποκλοπές, τον έλεγχο της ενημέρωσης και την εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, τα στελέχη καταγγέλλουν αδιαφανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων και μια κουλτούρα ατιμωρησίας που εκθέτει τη χώρα διεθνώς, ιδιαίτερα μετά τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
- «Κοίτα ποιος μιλάει»: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε προκλητική την επιστολή, λέγοντας ότι εφαρμόζεται το «κοίτα ποιος μιλάει». Τόνισε ότι ορισμένοι από τους υπογράφοντες είχαν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα ή συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και τους κάλεσε να «αφήσουν ήσυχη την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας».
Καταρρέει η κυριαρχία του Στάρμερ;
- Κυβερνητικό Ρήγμα: Σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για τον Στάρμερ η παραίτηση του υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, με κατηγορίες για έλλειψη οράματος και πολιτική αδράνεια;
- Δελφίνοι και Επιστροφές: Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, προετοιμάζει το έδαφος για την ηγεσία μέσω βουλευτικής έδρας, ενώ η Άντζελα Ρέινερ παραμένει σε στάση αναμονής.
- Οικονομική Αβεβαιότητα: Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
