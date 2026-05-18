Στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άρειο Πάγο. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα, όπου συνεργάτες, φίλοι και υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν εκεί, ώστε να θέσουν τις βάσεις για το εγχείρημα πριν την εκδήλωση της Πέμπτης.

Μάλιστα, η διαδικασία μεταδόθηκε σε live streaming στο Facebook, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθήσουν οι προσκείμενοι σε αυτό ζωντανά τη συμπλήρωση των φορμών συμμετοχής.

«Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία»

Η Μαρία Καρυστιανού μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα έδωσε το «παρών» δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και τη σωστή ιστορία». Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές τόσο από την ίδια την επικεφαλής, όσο και από τους στενούς της συνεργάτες, το εν λόγω κόμμα δεν έχει σαφή ιδεολογική ταυτότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κυριαρχεί ανομοιογένεια των συμμετεχόντων, ενώ γίνεται αντιληπτό πως διαφορετικές δυνάμεις βρίσκονται υπό τη σκέπη του, χωρίς να έχουν κοινή αφετηρία.

Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και στην ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έγραψε ότι στην πρόσφατη εκδήλωση συμμετείχαν: «η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία, υποψήφια άπαξ της «Νίκης» 20 ημέρες πριν από τις εκλογές του 2023, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική, έχει δίπλα της τον επίσης γνωστό δικηγόρο Γιάννη Χατζηαντωνίου, προερχόμενο από το ΠαΣοΚ, πρώην μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο το 2015, οπότε και αποχώρησε όταν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέτρεψε τη λαϊκή ετυμηγορία του Δημοψηφίσματος και υπέγραψε το τρίτο Μνημόνιο». Το κείμενο συνόδευε φωτογραφία που εμφανίζονται οι τρεις τους με τη Μαρία Καρυστιανού.

Στους ανθρώπους που έδωσαν το παρών θέλοντας να δείξουν τη στήριξή τους στον νέο πολιτικό φορέα, ήταν και ο δημοφιλής ηθοποιός, Νίκος Ζιάγκος, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός την εποχή των 80s στην Ελλάδα.

Τα πρόσωπα – κλειδιά στο κόμμα Καρυστιανού

Η Μαρία Γρατσία φαίνεται να είναι μία από τους στενούς συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού σε αυτό το νέο της ξεκίνημα στο στίβο της πολιτικής. Η ίδια δε, σε βίντεο από την εκδήλωση επεσήμανε πως: «Εύχομαι όλα να πάνε κατ’ ευχήν και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας».

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν θα υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η διαδικασία καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος φαίνεται να είναι αρκετά ενεργός στο νέο κομματικό φορέα.

Παράλληλα, και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ανάμεσα στα βασικά στελέχη του υπό δημιουργία κόμματος.

Σημαντική δε, φαίνεται να είναι και η παρουσία της Μαρίας Χριστίνας Μπακλαβά, η οποία είναι ιδρύτρια του δικτύου NOEMA Solutions, που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, μάρκετινγκ, media relations και υποστηρίζει εταιρείες, ιδρύματα και οργανισμούς, να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το χρονοδιάγραμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Αν και αρχικά η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε, ότι: «Μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο (σ.σ. Δευτέρα 18 Μαΐου) θα το καταθέσουμε και στον Άρειο Πάγο», στη συνέχεια εξήγησε πως δε θα μεταβεί άμεσα στον Άρειο Πάγο. Όπως εξήγησε η ίδια, η απόφαση αυτή ελήφθη, καθώς το ενδιαφέρον από την περιφέρεια είναι τεράστιο. Μάλιστα, πολλά στελέχη από την επαρχία εξέφρασαν την επιθυμία να συνυπογράψουν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να βρεθούν στην Αθήνα. Έτσι, αποφασίστηκε να δοθεί χρόνος λίγων ημερών, ώστε να ενσωματωθούν όλες οι υπογραφές από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο πήχης για τον νέο πολιτικό φορέα έχει τοποθετηθεί αρκετά ψηλά, αφού τα στελέχη του νέου φορέα επιδιώκουν να έχουν συγκεντρώσει πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Καρυστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωσή του κόμματός της, την Πέμπτη 21 Μαΐου, σε κεντρική συγκέντρωση στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης «με την ελπίδα για μια νέα αρχή».