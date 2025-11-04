Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Κρήτη, με τον φόβο μιας ευρύτερης σύρραξης με επικίνδυνες διαστάσεις να έχει πέσει σα βαριά σκιά στην περιοχή. Η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη έγινε υπό δρακόντεια μέτρα, την ώρα που στο χωριό στα Βορίζια, η αστυνομική παρουσία είναι αυξημένη, όπως και τα μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Όμως, τα πράγματα δε φαίνεται να ηρεμούν και ο φόβος παραμένει. Βουλευτές του Ηρακλείου παίρνουν θέση μιλώντας στο ΒΗΜΑ.

«Ανάγκη στήριξης της εκπαίδευσης και πολιτιστική επένδυση για τη σταδιακή αλλαγή της κουλτούρας»

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο οποίος είναι ο νεαρότερος βουλευτής, τονίζει στο Βήμα πως «η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη και βαθύτατα προβληματισμένη από μία θλιβερή κατάσταση, που δεν τιμά τον τόπο μας και βεβαίως δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των Κρητικών. Κρητικός σημαίνει λεβεντιά, τιμή, φιλοξενία και πάνω από όλα φιλότιμο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε».

Με νόημα υπογραμμίζει πως «η απρόκλητη χρήση όπλων δεν προσφέρει καμία υπηρεσία στην κοινωνική ευημερία, παρά μόνο τραγικά αποτελέσματα για την ανθρώπινη ζωή, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση . Ο τόπος έχει ανάγκη από ενίσχυση του αναπτυξιακού μοντέλου, στήριξη της εκπαίδευσης και πολιτιστική επένδυση για τη σταδιακή αλλαγή της κουλτούρας».

Προσθέτει πως, «η λειτουργία της Γεωργικής Σχολής στη Μεσσαρά, ήδη, συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική ζύμωση και ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής. Να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας την ίδρυση και λειτουργία σχολής παραστατικών τεχνών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσαράς. Είναι μία δομή που λείπει από την Κρήτη. Θα συνδυάζει την καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική και κοινωνική αναγέννηση της περιοχής». Στη δήλωση του καταλήγει, λέγοντας πως «η παρούσα συγκυρία θα πρέπει να οδηγήσει στη πρόοδο, στην αναγέννηση και στη θεραπεία του συλλογικού τραύματος».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Η αποτυχία της κρατικής παρέμβασης είναι δεδομένη»

Ο βουλευτής του ΠαΣοΚ στο Ηράκλειο, Φραγκίσκος Παρασύρης, λέει στο Βήμα ότι «χθες και σήμερα γράφτηκε ένας σκληρός επίλογος, σε συνέχεια των σοκαριστικών γεγονότων στα Βορίζια. Σήμερα ξεκινά μια δύσκολη διαδρομή για μια κοινωνία που πρέπει να παλέψει για να κλείσουν οι πληγές». Με κριτική διάθεση, λέει πως «η αποτυχία της κρατικής παρέμβασης είναι δεδομένη. Έχει καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο των ανθρώπων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Από την υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, μέχρι την αδιαφορία για την ίδρυση Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσαράς, ενώ έχουν ληφθεί αντίστοιχες αποφάσεις».

Συνεχίζει υπογραμμίζοντας πως «στη δημόσια συζήτηση θα ειπωθούν τα πάντα. Ένα είναι το κυρίαρχο ζητούμενο. Το κράτος να ασκήσει την αρμοδιότητά του και να διαφυλάξει τη δημόσια τάξη. Η εποχή όπου το φυσικό δίκαιο ρύθμιζε την κοινωνική ζωή έχει παρέλθει. Η τοπική κοινωνία αξιώνει ουσιαστικά μέτρα για την πρόληψη κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε συνεχώς για τον πολιτισμό που πρέπει να υιοθετήσουμε. Δεν είμαστε ξένοι σε αυτόν τον τόπο. Ο τόπος μας έχει γεννήσει μερικά από τα μεγαλύτερα πνεύματα των αιώνων. Τον πολιτισμό και τον αξιακό μας κώδικα πρέπει να επανακαθορίσουμε και να τον καταστήσουμε κομμάτι της καθημερινότητάς μας».

Εν κατακλείδι εξηγεί: «Δεν αξίζει στο Ηράκλειο και στα χωριά του το μαύρο και η ταύτιση με την παραβατικότητα. Οι ρίζες των προβλημάτων είναι βαθιές, αλλά εύκολα κόβονται όταν υπάρχει αποφασιστικότητα. Προσωπικά, ως βουλευτής Ηρακλείου του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής δηλώνω παρών σε κάθε πρωτοβουλία που θα στοχεύει στην αλλαγή σελίδας για τον τόπο μας. Που θα οδηγεί στην κοινωνική ειρήνη και την εξάλειψη κάθε παραβατικής συμπεριφοράς».

«Παρακμιακή ανοχή στην οπλοκατοχή και σε μια ψεύτικη ”κρητικολεβεντιά” που ντροπιάζει την ιστορία του τόπου»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης εκλέγεται στο Ηράκλειο, Χάρης Μαμουλάκης, τονίζει, μιλώντας στο Βήμα, ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η λανθάνουσα νοοτροπία που επικρατεί στην Κρήτη και η Πολιτεία, μαζί με τους Φορείς, να δράσουν για τον αφοπλισμό του νησιού. Επισημαίνει ότι «αυτό που συμβαίνει δεν είναι ”Κρήτη”. Δεν είναι η γη της αντίστασης, της αξιοπρέπειας και της πραγματικής λεβεντιάς. Είναι το αποτέλεσμα μιας παρακμιακής ανοχής στην οπλοκατοχή, στις παρανομίες και σε μια ψεύτικη ”κρητικολεβεντιά”, που ντροπιάζει την ιστορία του τόπου».

Καταλήγει λέγοντας «καθαρές κουβέντες: Εδώ δεν αρκεί ούτε μόνο ο ”σασμός”, ούτε μόνο η καταστολή. Χρειάζεται ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης για την ορεινή Κρήτη, με παιδεία, θεσμούς και πραγματικό κράτος Δικαίου. Γιατί όταν οι τοπικές κοινωνίες ζητούν προστασία και η Πολιτεία αργεί να αντιδράσει, το αποτέλεσμα είναι πάντα τραγικό».