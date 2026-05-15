Τις οργισμένες και διαδοχικές ανακοινώσεις που εξέδωσε η Χαριλάου Τρικούπη, διαδέχτηκε το ίδιο βράδυ μία συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ έδειξε αντανακλαστικά, αντέδρασε και δήλωσε πως «η ηθική και η αξιοπρέπειά μου είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες», ενώ την ίδια ώρα επιχείρησε να αποδομήσει βήμα -βήμα το δημοσίευμα που τον εμφάνισε ως αποδέκτη ενοικίων αξίας 1,2 εκατομμύριον ευρώ.

Παράλληλα, όμως επιτέθηκε και στο «οργανωμένο μιντιακό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας» το οποίο όπως υποστήριξε επιχειρεί την ηθική του εξόντωση. Περιέγραψε μάλιστα τα γρανάζια του μηχανισμού αυτού κάνοντας λόγο για «ανύπαρκτους δημοσιογράφους», που «στήνουν δημοσιεύματα» και στη συνέχεια τα αναπαράγουν υπουργοί, βουλευτές και μιντιακοί βραχίονες της Νέας Δημοκρατίας.

«”Μούφα” ο Κατακουζηνός»

«Μούφα ο Κατακουζηνός, δεν υπάρχει» δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον συντάκτη του δημοσιεύματος που τον εμφάνισε να εισπράττει ενοίκια αξίας 1,2 εκατομμύριων ευρώ, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στους Άδωνι Γεωργιάδη, Παύλο Μαρινάκη, Σοφία βουλτεψη, αλλά και στην Ομάδα Αλήθειας που ανηπαράγαγαν το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

«Όλα στο φως»

«Εγώ είμαι και νόμιμος και ηθικός» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την αρχή της συνέντευξης του στον τηλεοπτικό σταθμό action24, τονίζοντας στη συνέχεια πως «κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν οι πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής δικαιοσύνης». Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ με αυτή του φράση έβαλε το πλαίσιο στο οποίο είχε σκοπό να κινηθεί και απάντησε ταυτόχρονα στο δημοσίευμα που υπέγραψε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κατακουζηνός που όπως σημείωσε «δεν τον γνωρίζει κανείς».

Αποκάλυψε μάλιστα πως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ πήρε τηλέφωνο στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα που δημοσίευσε το σχετικό θέμα και ήθελε να μιλήσει με τον δημοσιογράφο. Κάτι όμως που δεν κατέστη δυνατόν, καθώς «ο ιδιοκτήτης του σάιτ του είπε: «θα μιλήσετε μαζί μου». Και είπαμε κι εμείς: «όχι, θέλουμε μα μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει, να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του, για όλα αυτά που γράφει, για τις συκοφαντίες». Δεν υπάρχει “Κατακουζηνός”, είναι μούφα ο “Κατακουζηνός”».

Το μιντιακό παρακράτος της ΝΔ

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα. «Υπάρχει ένας μιντιακός μηχανισμός που συμμετέχουν και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, και βουλευτές και η Ομάδα Αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ίδια συνθήκη όπως και με τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα απέναντι στον πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη και ήταν εμφανές πως ήταν φορτισμένος. Άλλωστε το παραδέχτηκε και ο ίδιος, κάνοντας λόγο για «μία δύσκολη συναισθηματικά ημέρα». Εξήγησε πως «πολιτεύομαι τόσα χρόνια στο προσκήνιο, με διαφάνεια, με αξιοπρέπεια και έχω για άλλη μία φορά μετά τις υποκλοπές ένα χυδαίο σκοτεινό μηχανισμό που οικοδόμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μου επιτίθεται με ανήθικο τρόπο, χωρίς κανένα στοιχείο και μόνο με ψέματα. Ντροπή».

Το «μιντιακό παρακράτος της ΝΔ»

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «συκοφαντία» και «λάσπη» το συγκεκριμένο δημοσίευμα που χρησιμοποίησε ο Άδωνις Γεωργίαδης και περιέγραψε ένα μοτίβο δράσης «από το μιντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας» που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που έδρασε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Ο Γεωργιάδης είναι ψεύτης και συκοφάντης»

Όσον αφορά τα όσα του καταλόγισε ο Υπουργός Υγείας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε «λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε. Λέει ότι υπήρχε κι άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτήριο το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και δεν το επέλεξαν. Επέλεξαν, λοιπόν, τη φθηνότερη προσφορά και ένα κτήριο που δεν είχε κανένα φορτίο. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης», σημείωσε.

Μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι από το 2022 το κτηματολόγιο παραμένει στο κτήριο με παράταση της σύμβασης την οποία έκανε μονομερώς και στους διαγωνισμούς που γίνονται έκτοτε για να εξευρεθεί άλλο κτήριο και κηρύσσονται άγονοι, δε μετέχει η οικογένεια του.

«Το “χρέπι” ήταν νεόδμητο»

Ως προς το «ψέμα Γεωργιάδη» για τη χρήση κρατικών χρημάτων για ανακαίνιση, απάντησε πως «”το χρέπι του Ανδρουλάκη” ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατόν κτήριο πενταετίας να είναι χρέπι; Τα χρήματα τα έδωσε το κτηματολόγιο επειδή προηγουμένως στεγαζόταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές. Και τα έδωσαν αυτοί, αφότου το νοίκιασαν, για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο».

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στη συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε και για το οικονομικό σκέλος του δημοσιεύματος που επικαλούνται τα κυβερνητικά στελέχη. «Λέει ότι έχω εισπράξει 1,5 εκατ. ευρώ μέσα σε δεκαέξι χρόνια. Λέει ψέματα. Μάλιστα, το πρωί μίλησε για 1,5 εκατ., πριν από λίγο είπε για 1,2 εκατ. ευρώ. “Πέφτουν” τα εκατομμύρια. Σε λίγο θα φτάσει στην πραγματικότητα. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Άρα, και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι “μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατ.” είναι μία ακόμα συκοφαντία. Επίσης, μίλησε για “φωτογραφικό” διαγωνισμό. Και στον δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν οκτώ προσφορές, άρα και οι δύο διαγωνισμοί ήταν με πολλές άλλες προσφορές».

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως συκοφαντία την κατηγορία για «αδήλωτα» λεφτά που βγήκαν στο εξωτερικό και επισήμανε πως «δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχες μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό. Ας δούμε, λοιπόν, τα πόθεν έσχες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ποιοι έχουμε φέρει λεφτά απ’ έξω και ποιοι βγάζουν τα λεφτά από την Ελλάδα και κάνουν μετοχές, ακίνητα και διάφορες άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό».

«Η ηθική μου και η αξιοπρέπειά μου είναι αδιαπραγμάτευτες… Δεν είμαστε όλοι το ίδιο»

«Στήθηκε μία μεγάλη προπαγάνδα για “αδήλωτα” χρήματα, ενώ είναι δηλωμένα, και αυτό εδώ (σημ. δείχνει αφίσα) που διακινείται από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για “μαύρο” χρήμα. Θα πω, λοιπόν, σήμερα κάτι που δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως. Γιατί η ηθική και η αξιοπρέπειά μου είναι αδιαπραγμάτευτες. Όχι απλά αυτά τα χρήματα είναι φορολογημένα. Είναι υπερφορολογημένα. Γιατί; Όταν εκλέχθηκα βουλευτής το 2014, η μητέρα μου ήταν τότε εφοριακός. Και μου λέει “παιδί μου, ο ευρωβουλευτής βάσει αυτού που διαβάζω, δηλώνει διπλή φορολόγηση και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες”. Εγώ, λοιπόν, πλήρωνα διπλή φορολόγηση, ενώ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου επέλεξαν να πάνε στα φορολογικά δικαστήρια για να μην πληρώσουν φόρο και δεν πλήρωναν. Αυτοί, λοιπόν, δικαιώθηκαν, δεν πλήρωσαν κανένα ευρώ και εγώ πλήρωσα 60.000 ευρώ για τη χρήση 2014-2015-2016, ενώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δε θα έπρεπε να πληρώσω και ουδέποτε διεκδίκησα. Άρα, αυτά τα χρήματα, όχι μόνο δεν είναι “μαύρα”, όχι μόνο είναι φορολογημένα, αλλά πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τον διεκδίκησα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο».