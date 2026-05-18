Την εκτίμηση ότι οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή μπορούν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ.

Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι προς το παρόν δεν αποτυπώνεται κάποια «μεγάλη συστημική κρίση» στον κλάδο, παρά το κλίμα αναμονής που επικρατεί στις κρατήσεις.

«Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με τη συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντιξοότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού τέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Και προφανώς το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν» είπε.

«Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύρραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτής της αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν. Και εκτιμώ ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μια έκρηξη διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, χωρίς να μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση» ανέφερε.

«Βλέπω τα στοιχεία. Η πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα. Δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Πρέπει όμως να έχουμε μια αίσθηση και να το γνωρίζουμε αυτό, ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό, κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ».

Tο νέο χωροταξικό και το «τέλος ανθεκτικότητας»

Στο πλαίσιο συζήτησης με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διαβούλευση και προτάσεις.

«Υπάρχουν προορισμοί στους οποίους πρέπει να πατήσουμε φρένο και άλλοι όπου πρέπει να πατήσουμε γκάζι, καθώς η Ελλάδα διαθέτει πολλές αναξιοποίητες περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για τη συνεχή στήριξη των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, ενώ σημείωσε ότι το τέλος ανθεκτικότητας θα πρέπει να επιστρέφει ανταποδοτικά σε προορισμούς που έχουν άμεση ανάγκη για επενδύσεις στις υποδομές τους.

«Σεβασμός στην εργατική νομοθεσία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και ένα σαφές μήνυμα προς τον επιχειρηματικό κόσμο του τουρισμού όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, ζητώντας αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας.

«Ξέρουμε ότι το καλοκαίρι μπορεί να υπάρξουν αναταράξεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τους εργαζόμενους, και ειδικά τα νέα παιδιά, με τον σεβασμό που τους αρμόζει», δήλωσε. Συμπλήρωσε ότι αν η χώρα στοχεύει στο «χρυσό μετάλλιο» του τουρισμού, οφείλει να παρέχει και την κορυφαία τουριστική εκπαίδευση παγκοσμίως, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

«Η Ελλάδα αποτελεί όαση ασφάλειας»

Αναφερόμενος στην ευρύτερη οικονομική και γεωπολιτική εικόνα, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Ελλάδα μειώνει πλέον το χρέος της με τον ταχύτερο ρυθμό διεθνώς.

«Όταν λειτουργούμε ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, αναβαθμίζουμε την εικόνα της χώρας. Ο επισκέπτης νιώθει το αίσθημα της ασφάλειας ότι έρχεται σε ένα σοβαρό κράτος. Η Ελλάδα πατάει γερά στα πόδια της, είναι ανθεκτική και έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα», κατέληξε.