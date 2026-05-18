Ο πρώην «γαλάζιος» καταγγέλλει τον υπουργό Υγείας για «στημένο» διαγωνισμό στη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, με τον κύριο Γεωργιάδη να υποστηρίζει πως ο διαγωνισμός κρίθηκε καθόλα νόμιμος, κατηγορώντας τον ανεξάρτητο βουλευτή πως «δίνει μάχη υπέρ συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρείας».

Ο Μάριος Σαλμάς, αναπτύσσοντας την επιχειρηματολογία του στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης, υποστήριξε πως η επίμαχη προκήρυξη υπήρξε «παράνομη», καθώς καρτέλ χειραγώγησαν τον διαγωνισμό μέσω προσυνεννόησης, ζητώντας μάλιστα τα πρακτικά της σημερινής συζήτησης να διαβιβαστούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με ιδιαιτέρως σκληρή γλώσσα και βαριές κατηγορίες απάντησε στις αιτιάσεις ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως ο ερωτών βουλευτής «δίνει μάχη υπέρ συγκεκριμένης εταιρείας» και πως «εκπροσωπεί ιδιωτικά συμφέροντα».

«Θα περίμενε κανείς, επειδή έχετε την εμπειρία της Novartis, να επιδείξετε μεγαλύτερη ευπρέπεια, αξιοπρέπεια και ευαισθησία και να μην κατηγορείτε συναδέλφους σας. Γυρίσατε τα κανάλια και αρχίσατε να μιλάτε για διεφθαρμένους, εγώ δεν ανέχομαι μύγα στο σπαθί μου», ανέφερε αρχικώς ο κ. Γεωργιάδης, τονίζοντας πως, όταν προκηρύχθηκε και προχώρησε ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, εκείνος βρισκόταν στο τιμόνι του υπουργείου Ανάπτυξης κι όχι σε εκείνο του υπουργείου Υγείας.

Σε κάθε περίπτωση, εξήγησε πως συγκεκριμένη εταιρεία έχει προσφύγει κατά του διαγωνισμού και το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε πως αυτός υπήρξε απολύτως νόμιμος. «Όλα όσα είπατε είναι ψέματα. Καλώς σας διέγραψε ο Μητσοτάκης, εάν σας διέγραψε γι’αυτό», σχολίασε μάλιστα και έριξε εκ νέου το γάντι στον Μάριο Σαλμά: «Δε συναντήθηκα ποτέ με κάποια εταιρεία. Εσείς συναντηθήκατε, ναι ή όχι;», τον ρώτησε.

«Έχετε ζητήσει ποτέ από φαρμακευτική εταιρεία να πληρώσει μέσα ενημέρωσης για να κάνετε καριέρα, ναι ή όχι;», ανταπάντησε ο ανεξάρτητος, πρώην «γαλάζιος» βουλευτής και επέμεινε να καταγγέλλει πως το Δημόσιο δεν κέρδισε καθόλου σε ένα διαγωνισμό 145 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ.

«Πολύ εκνευριστήκατε….Λάθος αντίπαλο διαλέξατε. Είστε παντελώς άσχετος. Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Να πάτε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, να πάτε και στον Πάπα της Ρώμης εάν θέλετε. Για την ψυχή της μάνας σας το κάνετε… Εκπροσωπείτε μια εταιρεία», επέμεινε ο υπουργός Υγείας και τόνισε εκ νέου πως ο διαγωνισμός κρίθηκε νόμιμος, καθώς και πως υπήρξε πλήρης διαφάνεια και δημόσια διαβούλευση.

«Θα τα πούμε στα δικαστήρια, με συκοφαντήσετε. Εάν γι’αυτά κατηγορήσατε τον Μητσοτάκη και αναγκάστηκε να σας διαγράψει, τότε πετάξατε μια μεγάλη καριέρα στον κάλαθο των αχρήστων», κατέληξε ο υπουργός.