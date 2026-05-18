Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε τακτική συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εγκρίθηκε μια σειρά προγραμμάτων.

Αναφορικά με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο ΒΗΜΑ πως, αν δε διασφαλιστεί η συμμετοχή εγχώριων αμυντικών εταιρειών κατά 25% στο έργο, το πρόγραμμα δε θα έρθει προς συζήτηση στο ΚΥΣΕΑ για έγκριση.

Έγκριση ωστόσο δόθηκε για την προμήθεια των πρώτων δύο φρεγατών Bergamini (μια συμφωνία που έχει περάσει από την Βουλή) από την Ιταλία.

Το επόμενο βήμα είναι να υπογράφει η συμφωνία με την Ιταλία, ώστε τα δύο πλοία να παραληφθούν, αφού γίνουν κάποιες απαραίτητες μετασκευές.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ ήταν ένα ακόμα μεγάλο θέμα που εκκρεμούσε και τώρα μπορεί να προχωρήσει, καθώς η καθυστέρηση είναι άνω των 10 ετών για τις εργασίες αυτές.

Συμφωνήθηκαν τέλος η απόκτηση κρυπτοσυσκευών και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου Μ113 στο Λίβανο.

Κρίσιμο τετ α τετ Δένδια με ΗΑΕ στο Πεντάγωνο

Σε μια περίοδο που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δείχνουν να διαφοροποιούνται από τους γείτονες τους (αποχώρηση από OPEC, πιο επιθετική στάση έναντι του Ιράν με στρατιωτικές επιχειρήσεις) ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα Άμυνας των ΗΑΕ κ. Μοχάμεντ Μπιν Μουμπάρακ Μπιν Φαντχέλ Αλ Μαζρουεϊ βρέθηκε στο Πεντάγωνο νωρίτερα σήμερα.

Συζήτησε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για την ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας ΗΑΕ καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα Άμυνας και Ασφάλειας.

Ταυτόχρονα υπέγραψαν, στο πλαίσιο της Συμφωνίας για την Κοινή Συνεργασία στην Εξωτερική Πολιτική και την Άμυνα, Επιστολή Πρόθεσης για την περαιτέρω ενίσχυση της Στρατηγικής Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με έμφαση στην καινοτομία.