Καυστικό ήταν το σχόλιο του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ για τις προσθήκες στην πολιτική σκακιέρα, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που μετρούν αντίστροφα για την κάθοδο τους.

Από το βήμα της Ολομέλειας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, έκανε λόγο για «κλωτσοπατινάδα» και «πολιτικό σουλάτσο», που προκαλούν «αποστροφή». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όλη αυτή η κλωτσοπατινάδα στο πολιτικό σκηνικό, όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, με όλους αυτούς που τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα, ενόψει των εκλογών, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και τη νεολαία». Εκτίμησε όμως, ότι οι πολίτες «θα βρουν τρόπο» να εκφράσουν αυτή την απέχθεια.

Σημειώνεται ότι η παρέμβαση του γενικού γραμματέα έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ, για την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, ζητώντας την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και τη γενναία αύξηση των μισθών, όπως και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.