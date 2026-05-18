Συναγερμός έχει σημάνει στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για ένοπλο στο μεγαλύτερο τζαμί της πόλης.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός του δικτύου NBC, επικαλούμενος αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι «υπάρχουν πολλοί τραυματίες» μέσα στις εγκαταστάσεις, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε την είδηση αναφέροντας ότι δύο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ο δήμαρχος Τοντ Γκλόρια ανέφερε μέσω Χ πως έχει ενημερωθεί για την παρουσία ενόπλου στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην περιοχή Κλέρμοντ, συμπληρώνοντας πως στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας.

Σε βίντεο που κατέγραψε ο συνεργαζόμενος με το CNN σταθμός KFMB, φαίνονται άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτήριο, ορισμένοι κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και συνοδευόμενοι από αστυνομικούς.

Το Iσλαμικό Κέντρο, που βρίσκεται στο Κλερμόντ, συνοικία του Σαν Ντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, έχει ενημερωθεί για την «εξελισσόμενη κατάσταση», ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ανάρτηση στο X. «Είμαστε ευγνώμονες προς τους διασώστες και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας, και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», ανέφερε η ανάρτηση.

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στο Ισλαμικό Κέντρο είναι «ενεργή αλλά υπό έλεγχο». Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρξαν πυροβολισμοί.

«Έχουμε αυτήν τη στιγμή σημαντικές δυνάμεις στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έχει οριστεί κοντινό σημείο συνάντησης για την επανένωση των οικογενειών, στην εκκλησία San Diego Clairemont Seventh-Day Adventist Church.