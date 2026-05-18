Συναγερμός έχει σημάνει στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, έπειτα από αναφορές για ένοπλο στο μεγαλύτερο τζαμί της πόλης.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός του δικτύου NBC, επικαλούμενος αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι «υπάρχουν πολλοί τραυματίες» μέσα στις εγκαταστάσεις, ενώ στη συνέχεια ενημέρωσε την είδηση αναφέροντας ότι δύο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ο δήμαρχος Τοντ Γκλόρια ανέφερε μέσω Χ πως έχει ενημερωθεί για την παρουσία ενόπλου στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην περιοχή Κλέρμοντ, συμπληρώνοντας πως στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

I am aware of the active shooter situation at the Islamic Center of San Diego in Clairemont and am continuing to receive updates from law enforcement. Emergency personnel are on scene and actively working to protect the community and secure the area. — San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) May 18, 2026

Οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας.

🚨 NOW: The children at the Islamic Center active shooting in San Diego were EVACUATED by armed police officers, and the threat is reportedly gone The school is PreK-3 Terrifying. 🙏🏻 Thankfully, the location is NOT as crowded as it would’ve been on a Friday pic.twitter.com/e9PI6H1klt — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 18, 2026

Σε βίντεο που κατέγραψε ο συνεργαζόμενος με το CNN σταθμός KFMB, φαίνονται άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτήριο, ορισμένοι κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και συνοδευόμενοι από αστυνομικούς.

Το Iσλαμικό Κέντρο, που βρίσκεται στο Κλερμόντ, συνοικία του Σαν Ντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, έχει ενημερωθεί για την «εξελισσόμενη κατάσταση», ανέφερε το γραφείο Τύπου του σε ανάρτηση στο X. «Είμαστε ευγνώμονες προς τους διασώστες και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας, και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών», ανέφερε η ανάρτηση.

>>@CAGovernor Gavin Newsom has been briefed on an evolving situation in Clairemont community of San Diego, near the Islamic Center. The Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) is coordinating with local law enforcement. We are grateful to the first responders on the… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) May 18, 2026

Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στο Ισλαμικό Κέντρο είναι «ενεργή αλλά υπό έλεγχο». Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρξαν πυροβολισμοί.

«Έχουμε αυτήν τη στιγμή σημαντικές δυνάμεις στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έχει οριστεί κοντινό σημείο συνάντησης για την επανένωση των οικογενειών, στην εκκλησία San Diego Clairemont Seventh-Day Adventist Church.