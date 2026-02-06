5 το πρωί: Κατασκόπευε το ΝΑΤΟ – «Ξέπλεναν» κονδύλια στη ΓΣΕΕ – Έκλεισε το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν
Την πιθανή εμπλοκή κι άλλων στη σοβαρή υπόθεση κατασκοπείας με βασικό κατηγορούμενο 50χρονο σμήναρχο, ερευνούν οι αρχές - Στη Χίο, οι νεκροψίες στις σορούς των προσφύγων αποκλείουν τον πνιγμό - Στη διπλωματία, πλησιάζει το κρίσιμο ραντεβού του έλληνα πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο
1
Έλληνας σμήναρχος κατάσκοπος της Κίνας
- Η κατηγορία: Στη σύλληψη 50χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησαν οι Αρχές με τον άνδρα να ομολογεί ότι έπραξε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Η επιχείρηση για τη σύλληψή του έγινε την Πέμπτη, εντός της μονάδας που υπηρετούσε, καθώς εκτιμήθηκε ότι ο όγκος και η κρισιμότητα των «ευαίσθητων» πληροφοριών που διοχέτευε, αυξάνονταν επικίνδυνα.
- Το λάθος που τον πρόδωσε: Λόγω της επιτελικής του θέσης, ο σμήναρχος είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα αρχεία και κρίσιμα δεδομένα του ΝΑΤΟ. Η παράνομη δραστηριότητά του εντοπίστηκε μέσω των ψηφιακών «ιχνών» που άφηνε, κατά τη χρήση κωδικών QR, για την πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία. Μέσω αυτής της μεθόδου, φέρεται να διαβίβαζε εξαιρετικά απόρρητες πληροφορίες προς το Πεκίνο, έναντι αμοιβής.
- Εμπλέκονται και άλλοι; Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε προ μηνών, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των ελληνικών αρχών από συμμαχικές μυστικές υπηρεσίες. Μάλιστα, η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σοβαρή, με τις πράξεις του αξιωματικού να εμπίπτουν στις αυστηρότερες διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα όλες οι προβλεπόμενες νομικές και πειθαρχικές διαδικασίες, ενώ θα διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή και άλλων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις απόπειρας στρατολόγησης στελεχών των ΕΔ.
2
Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ για υπεξαίρεση και ξέπλυμα
- Έρευνα Αρχής για το ξέπλυμα: Με εντολή του προέδρου της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου, στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κονδυλίων από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, με συνολικό ύψος χρηματοδοτήσεων άνω των 73 εκατ. ευρώ την περίοδο 2020–2025. Εμπλέκονται επίσης, μία πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας κι ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ.
- Πόρισμα και πολιτικές αντιδράσεις: Το πόρισμα της Αρχής έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠαΣοΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος ζήτησε με επιστολή προς την ΕΔΕΚΑΠ την προσωρινή αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
- Κατηγορίες και πρώτες δηλώσεις: Η έρευνα αφορά ενδείξεις κακουργηματικής υπεξαίρεσης και ξεπλύματος, με εμπλοκή ακόμη έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, για τις οποίες διατάχθηκε επίσης δέσμευση λογαριασμών και δύο ακινήτων, ενώ ο ίδιος ο Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε στη Βουλή ότι αντιμετωπίζει «μια δύσκολη κατάσταση» και ζήτησε να μη σκιαστεί η κοινοβουλευτική διαδικασία από την προσωπική του υπόθεση.
3
Μητσοτάκης και Ερντογάν στην Άγκυρα
- Η συνάντηση κορυφής: Η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Αθήνα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, τονίζοντας πως η μόνη διαφορά αφορά ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, χωρίς να τίθενται ζητήματα κυριαρχίας ή κόκκινες γραμμές.
- Η ατζέντα και οι στόχοι: Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη διμερή συνεργασία και στις περιφερειακές εξελίξεις. Στη διάρκεια της συνάντησης, αναμένεται η υπογραφή διαφόρων εγγράφων που ενισχύουν το εμπόριο, τον τουρισμό και τη συνεργασία σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Στόχος είναι η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, η αποφυγή κρίσεων και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.
- Οι προκλήσεις και οι προοπτικές: Παρά τις δομικές διαφορές και τις πρόσφατες τουρκικές δηλώσεις περί κυριαρχίας και «Γαλάζιας Πατρίδας», Ελλάδα και Τουρκία αναγνωρίζουν την ανάγκη διαλόγου. Η ελληνική πλευρά επιμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ η Άγκυρα επαναφέρει παγιωμένες θέσεις. Η σύνοδος θεωρείται ευκαιρία για αποκλιμάκωση εντάσεων, διατήρηση σταθερότητας στην περιοχή και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας.
4
Σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι η αιτία θανάτου στο ναυάγιο της Χίου
- Το ναυάγιο και οι έρευνες: Οι νεκροτομές στις σορούς των 15 νεκρών έδειξαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στον θώρακα, με κάποιους από αυτούς να πεθαίνουν ακαριαία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους με ελικόπτερα και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Το σκάφος του Λιμενικού και οι θερμικές κάμερες αξιοποιούνται για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.
- Νομοσχέδιο και πίεση για Κικίλια: Στη Βουλή ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με την αντιπολίτευση να καταψηφίζει. Κόμματα ζητούν εξηγήσεις από τον υπουργό Ναυτιλίας, με τον Βασίλη Κικίλια να ενημερώνει σήμερα την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την τραγωδία, ενώ υπουργοί αμφισβήτησαν τη στάση ΜΚΟ στο νοσοκομείο Χίου.
- Αντιδράσεις Καρυστιανού και Φάμελλου: Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε μεν ότι οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά και ότι η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη και κάλεσε σε μέγιστο σεβασμό και προστασία των θυμάτων. Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα, επικρίνοντας την κυβέρνηση για επιλογές που ευνοούν ακροδεξιά ακροατήρια και αγνοούν τα δικαιώματα των ευάλωτων, ενώ τόνισε την ανάγκη ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης.
5
- Χάλκινο για την Εθνική: Η Εθνική πόλο γυναικών, αποφασισμένη να μη φύγει με άδεια χέρια από την Πορτογαλία, επέβαλε από το ξεκίνημα τον ρυθμό της απέναντι στην Ιταλία, «καθάρισε» το ματς από το πρώτο ημίχρονο και με επιβλητική νίκη 15-8, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, το έκτο της ιστορίας της σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
- Βαριά ήττα και πισωγύρισμα στο Βελιγράδι: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις κακές εμφανίσεις και παραδόθηκε άνευ όρων στην Παρτιζάν (78-62), πληρώνοντας τα πολλά λάθη, την κατάρρευση στο τρίτο 10λεπτο και την έλλειψη αντίδρασης, με μοναδική φωτεινή εξαίρεση τον Σορτς και την αποβολή του Ρογκαβόπουλου να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα των «πρασίνων».
- Με απουσίες κόντρα στη Βίρτους: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague ,χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου, αλλά και τους Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει να μη ρισκάρει τον αρχηγό ενόψει της συνέχειας και του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
