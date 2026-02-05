Αμείλικτα τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν μετά τις νεκροτομές στους 15 ανθρώπους που ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Χίου στο πολύνεκρο ναυάγιο της περασμένης Τρίτης, μετά την αποκάλυψη πως οι κάμερες στο σκάφος του Λιμενικού, τη στιγμή της τραγωδίας, ήταν επί τούτου σβηστές.

Σύμφωνα λοιπόν με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, όλα τα θύματα υπέκυψαν σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατά τη σύγκρουση των δύο πλωτών και όχι από πνιγμό.

Η ιατροδικαστική εξέταση των 15 σορών ολοκληρώθηκε από ειδική ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που μετέβη στο νησί, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου διαχείρισης κρίσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα για γενετικό έλεγχο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης.

Σε συνεννόηση με γραφεία τελετών, οι σοροί μεταφέρθηκαν στο νεκροταφείο Σχιστού, όπου θα παραμείνουν μέχρι να παραδοθούν στους συγγενείς των θυμάτων.

Ποιο σκάφος έπεσε πρώτο πάνω στο άλλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται την ίδια ώρα, η Ένορκη Διοικητική Εξέταση, που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού.

Βασικό ερώτημα παραμένει ποιο από τα δύο σκάφη έπεσε πάνω στο άλλο με τις δύο εκδοχές να αλληλοσυγκρούονται. Αυτή του Λιμενικού υποστηρίζει ότι ο χειριστής του ταχύπλοου των διακινητών μεταναστών αγνόησε τα σήματα, χτύπησε το ελληνικό σκάφος και στη συνέχεια ανατράπηκε και βυθίστηκε. Από την άλλη πλευρά, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Νάσος Ηλιόπουλος, που βρέθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου, ανέφεραν ότι μίλησαν με τραυματίες πρόσφυγες, οι οποίοι περιέγραψαν, μέσω διερμηνέα, ότι «εμφανίστηκε μέσα στο σκοτάδι ένα σκάφος και άναψε τον προβολέα του και πέρασε από πάνω μας».

Οι αγνοούμενοι

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται. Ελικόπτερο με θερμικές κάμερες «σαρώνει» την περιοχή, ενώ υπάρχει και δεύτερο, το οποίο είναι διαθέσιμο στα ελικόπτερα επιφυλακής.

Όλα τα παραπλέοντα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ώστε αν ζητηθεί από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, να παρέμβουν ανάλογα με τις οδηγίες του Κέντρου Επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό έχει εκδώσει Navtex με την οποία οριοθετεί ως ελληνική ολόκληρη την περιοχή, όπου γίνεται έρευνα και διάσωση.