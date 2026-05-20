Αυξάνονται οι ενδείξεις ότι ΗΠΑ και Ιράν στις επαφές τους μέσω τρίτων μεσολαβητών, προχωρούν στην εξεύρεση κοινού εδάφους για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, παρά τη βαθιά αμοιβαία δυσπιστία, αλλά και τις αντιρρήσεις του Ισραήλ.

Ο Πακιστανός υπουργός και η αμερικανική πρόταση

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πριν από λίγο, κατά την εσπευσμένη επίσκεψη του στην Τεχεράνη νωρίτερα σήμερα, ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Νακβί, έφερε μαζί του την αμερικανική απάντηση στην τελευταία ιρανική πρόταση, που είναι ίσως η πρώτη που μέχρι τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει σχολιάσει απολύτως αρνητικά δημόσια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, η ιρανική πλευρά έχει λάβει τις αμερικανικές θέσεις και τις αξιολογεί.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, η διαδικασία βασίζεται σε πρόταση «14 σημείων» που έχει διαμορφωθεί από ιρανικής πλευράς και η εικόνα ότι οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις πηγαίνουν σχετικά καλά ενισχύεται από τις αναφορές για εμπλοκή περισσότερων περιφερειακών παικτών στη διαμόρφωση ενός αναθεωρημένου ειρηνευτικού υπομνήματος που επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η σημασία της επίσκεψης του Νακβί στην Τεχεράνη γίνεται κατανοητή από το γεγονός ότι ο υπουργός του Πακιστάν συναντήθηκε μεταξύ άλλων και με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δυο τους συζήτησαν για τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και το μήνυμα Τραμπ

Προς την ίδια κατεύθυνση, εξάλλου συντείνουν και οι πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες επαφές μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δυο άνδρες είχαν μια αρκετά επεισοδιακή τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και μια πιθανή νέα συμφωνία, όπου κατά τα φαινόμενα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε αντίθετος στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας άμεσα με το Ιράν και επέμεινε σε μια διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα, η οποία πιθανότατα -όπως δείχνουν οι κινήσεις της ισραηλινής ηγεσίας- είναι η επανέναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Προφανώς απαντώντας σε αυτές τις πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως ο Νετανιάχου «θα κάνει ό,τι θέλω», ενώ η πιο πρόσφατη απειλή του κατά της Τεχεράνης, «θα υπογράψετε ή θα το τελειώσουμε», εμφανίζεται ότι αφορά ακριβώς την πρόταση που παρέλαβε η Τεχεράνη νωρίτερα.