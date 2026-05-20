Απόβαση στην Ελλάδα κάνουν ξένοι επενδυτές μέσω του προγράμματος «Golden Visa».

Οι επενδυτές συνεχίζουν να επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση ακινήτων στη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για όσους αναζητούν συνδυασμό επενδυτικής ασφάλειας και διαβατηρίου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Golden Visa

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την Golden Visa τον Μάρτιο, επενδυτές από την Κίνα εξακολουθούν να κατέχουν την πρώτη θέση στις άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα», με 11.136 άδειες, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως πύλης εισόδου προς την Ευρώπη.

Ακολουθούν οι επενδυτές από την Τουρκία, με 3.820 άδειες, γεγονός που αποδίδεται στην οικονομική κρίση και τις πολιτικές εντάσεις που ωθούν πολλούς Τούρκους να αναζητούν διέξοδο στην ελληνική αγορά ακινήτων

Οι επενδυτές από τον Λίβανο έχουν λάβει 1.066 άδειες, από τον Ιράν 892 άδειες ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκδοθεί 819 άδειες.

Επιπλέον, υπάρχει ενδιαφέρον και από επενδυτές από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, που βλέπουν στην Ελλάδα μια ευκαιρία για επενδύσεις σε σταθερό περιβάλλον.

Όσον αφορά στα ακίνητα που προτιμούν οι αγοραστές πρόκειται για πολυτελείς κατοικίες, παραθαλάσσια ακίνητα και ακίνητα με ιστορική αξία.

Οι πιο δημοφιλείς περιοχές είναι όσες συνδυάζουν θέα στη θάλασσα και ποιοτική διαβίωση όπως η Αθηναϊκή Ριβιέρα με όλο το παραλιακό μέτωπο να σημειώνει έντονο ενδιαφέρον από αγοραστές. Κεντρικά σημεία στην πρωτεύουσα που προσφέρουν πρόσβαση στο ιστορικό κέντρο καθώς και στη σύγχρονη ζωή όπως στο Κολωνάκι.

Τα Βόρεια Προάστια όπως Εκάλη, Κηφισιά και Μαρούσι με επίκεντρο τις πολυτελείς κατοικίες, τα νησιά, όπως η Πάρος, η Ρόδος, η Κρήτη, η Κέρκυρα αλλά και η Πελοπόννησος κυρίως για εξοχικές πολυτελείς κατοικίες.

Τα όρια

Η αύξηση του ελάχιστου επενδυτικού ορίου για την απόκτηση Golden Visa από τις 500.000 στις 800.000 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας ήταν μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και σε νησιά άνω των 3.100 κατοίκων το όριο ανέρχεται στις 800.000 ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στις 400.000 ευρώ.

Τα διατηρητέα κτίρια και η δυνατότητα απόκτησης ακινήτου μέσω αλλαγής χρήσης το όριο ανέρχεται στα 250.000 ευρώ.

Πηγή: ot.gr