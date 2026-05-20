«Βλέπω μια αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρόεδρο της Βουλής που οφείλω να τη σχολιάσω. Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια από τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας; Τι ήθελαν σήμερα; Ο μεν κ. Δεμίρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός, ο δε κ. Τζαβέλλας να μας πει ότι επειδή υπηρετεί τη διάκριση των εξουσιών περιφρουρεί τη Βουλή των Ελλήνων. Και ότι εμείς πρέπει να σιωπήσουμε – όχι δεν θα σιωπήσουμε», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλλη, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε με σκληρά λόγια τις αντιφάσεις της κυβερνητικής παράταξης γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών: «Γιατί, αν θυμάστε, μετά τις υποκλοπές, το βασικό αφήγημα της ΝΔ ήταν γιατί δεν πήγα να ενημερωθώ από τον κ. Γεραπετρίτη ο οποίος αργότερα είπε ότι τελικά δεν ήξερε τον λόγο της παρακολούθησής μου. Και σήμερα ο κ. Δεμίρης μας είπε ότι ούτε αυτός ξέρει τους λόγους παρακολούθησής μου. Άρα η ΝΔ τρία χρόνια μας λέει γιατί δεν πήγα να ενημερωθώ από την ΕΥΠ και σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ είπε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησής μου και ότι δεν υπάρχει έγγραφο στην κρατική υπηρεσία που να λέει τους λόγους».

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε άμεσες νομικές ενέργειες: «Είπα ότι θα κινηθώ εναντίον του διότι δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ, που λέει ότι πρέπει να ενημερωθώ επίσημα για τους λόγους που ώθησαν τους δύο εισαγγελείς να υπογράψουν ότι πρέπει να παρακολουθηθώ για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Το «αλά καρτ» κράτος δικαίου και η προσβολή του Αρείου Πάγου

Στρέφοντας τα βέλη του στην ευρύτερη διαχείριση των θεσμών από την κυβέρνηση, ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ υπογράμμισε: «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όταν βλέπουν καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενοχλούνται. Υπάρχουν άνθρωποι που φωνάζουν για την παραβίαση του κράτους δικαίου, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που φωνάζουν κατά την περίσταση, αλά καρτ. Εγώ δεν ανήκω σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως φώναζε το ΠαΣοΚ για την υπονόμευση του κράτους δικαίου επί Τσίπρα-Καμμένου, το ίδιο κάνει τώρα και επί ΝΔ».

Παράλληλα, στηλίτευσε τη στάση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου: «Την μη προσέλευση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τη θεωρώ προσβλητική για τη δημοκρατία μας. Δεν είχε την ευαισθησία να εξαιρέσει τον εαυτό του από την απόφαση να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών όταν ο ίδιος υπέγραφε παρακολουθήσεις, αλλά είχε την ευαισθησία να μην παραστεί στη σημερινή πολύ σημαντική διαδικασία».

Η αλαζονεία της εξουσίας

Σχολιάζοντας την πολιτική στάση της κυβέρνησης, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε: «Είμαι καλοπροαίρετος και ότι ο πρωθυπουργός δεν θα φτάσει στο σημείο απόλυτης παρακμής, το 2022 να πάμε με 120 ψήφους σε εξεταστική επιτροπή και το 2026 με 151, για λόγους που είναι προφανείς».

Αναφέρθηκε μάλιστα και στις διεθνείς διαστάσεις του ζητήματος των λογισμικών παρακολούθησης: «Όταν κάποιος απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ που πουλάει το predator σε πολλές χώρες του κόσμου, βγαίνει και λέει τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Νίξον, εσείς πώς το αξιολογείτε; Αν το έλεγε σε εμένα, θα του έκανα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση».

Συνεχίζοντας την κριτική του για το ύφος της κυβέρνησης, πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να φανταστώ τον Κώστα Σημίτη με όλα αυτά που έχει πετύχει να λέει ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος. Σήμερα τι κάνει τον πρωθυπουργό να έχει τέτοια οίηση και αλαζονεία;».

Η Τουρκία ως «ελέφαντας στο δωμάτιο» και το Νέο Ελσίνκι

Ανοίγοντας το κεφάλαιο της εξωτερικής πολιτικής, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε μια νέα, εθνική προσέγγιση: «Για εμένα η στρατηγική της χώρας πρέπει να αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά και εκεί επιτάσσει η δική μου αντίληψη της εθνικής συνεννόησης. Θα σταματήσουμε να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο; Η Τουρκία με τα σημερινά δεδομένα από το Αιγαίο μέχρι την Κίνα αποκτά μια πολύ ισχυρή παρουσία. Εμείς τι κάνουμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα; Εμάς ο μόνος χώρος ουσιαστικής δράσης είναι η Ευρώπη, η Ανατολική Μεσόγειος, τα Βαλκάνια και σε ένα βαθμό η Βόρεια Αφρική. Σε αυτά τα τέσσερα στοιχεία έχουμε κινηθεί με κάποιον τρόπο συγκεκριμένα όλα αυτά τα χρόνια;».

Πρότεινε δε τον τερματισμό των παλιών ψευδαισθήσεων και τη στροφή στην οικονομική realpolitik: «Πιστεύω ότι η ιστορία της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας είναι μια χίμαιρα, πρέπει να κλείσει. Πρέπει να πάμε σε ένα σχέδιο όπου θα αναβαθμιστεί ως καρότο η τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρώπη και συγχρόνως σε αυτό το νομικό πλαίσιο θα μπουν διασφαλίσεις για τα κυρίαρχα μας δικαιώματα. Μιλάμε τόσα χρόνια για μια ευρωπαϊκή προοπτική που έχει μπει κατάψυξη, χωρίς πιθανότητα επιστροφής. Είναι ένα νέο Ελσίνκι χωρίς την ευρωπαϊκή ένταξη ως καρότο αλλά την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης».

Η ρήτρα των 180 ψήφων και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τοποθετούμενος για τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο κ. Ανδρουλάκης παρατήρησε: «Σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, εμείς λέμε ότι οι συναινέσεις πρέπει να είναι επί των άρθρων στη δεύτερη Βουλή γιατί εκεί υπάρχει η αναθεώρηση του εκάστοτε άρθρου. Να τροποποιήσουμε το άρθρο 110 Σ ώστε όσες ψήφους και να παίρνει ένα άρθρο στην προτείνουσα Βουλή να χρειάζεται στη δεύτερη 180. Αυτό αλλάζει όλο το θέμα με τις συναινέσεις»

«Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ενώ πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας», παρατήρησε.

Οι επιθέσεις από το Μαξίμου, οι μηνύσεις και η μνήμη του 41%

Απαντώντας στις επιθέσεις που δέχεται, ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ σημείωσε: «Τώρα που το Μέγαρο Μαξίμου ζορίζεται και δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Γι’ αυτό δέχομαι και αυτές τις επιθέσεις. Τα έζησα και με τις υποκλοπές, όταν με έλεγαν πράκτορα της Τουρκίας».

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση με το ακίνητο και τα όσα του καταλογίζουν, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε: «Έχω ανακοινώσει ότι θα γίνουν μηνύσεις μέσα στην εβδομάδα. Θα ανταπαντήσουν ότι ποινικοποιώ την πολιτική ζωή. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι δεν θέλω να θίγεται η οικογένειά μου. Για ό,τι έχουν πει, όπως ότι έχω πάρει 1,5 εκ. θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Γιατί αυτοί που πήραν την εξουσία για να αλλάξουν τα πράγματα όπως τα παρέλαβαν από την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου τα έκαναν χειρότερα».

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, παρατήρησε: «Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις είναι ένα σημαντικό εργαλείο πολιτικής, δεν είναι όμως όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες το ίδιο και δεν έχουν πέσει και πάντα μέσα. Αυτό είναι η πραγματικότητα, που μας έπληξε ως ΠαΣοΚ το 2023. Δεν πρέπει να απαξιώνουμε τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους με επαγγελματισμό, αλλά δεν πρέπει να έχουμε και κοντή μνήμη».

Στρέφοντας δε τα βέλη του στον ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε: «Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, έχουμε δικαίωμα να έχουμε μνήμη. Το 41% η Νέα Δημοκρατία το πήρε και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Τσίπρα».

Η ανάγκη για κουλτούρα διαλόγου απέναντι στην τοξικότητα

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως προτεραιότητα την αλλαγή του πολιτικού υποδείγματος πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για μελλοντικές συνεργασίες: «Πριν φτάσουμε στη συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας πρέπει να σφυρηλατήσουμε την κουλτούρα διαλόγου, και διάλογος σημαίνει ο καθένας να καταθέτει μια άποψη που δημιουργεί μια συνθήκη, ότι μπορούμε να συζητάμε και να επιλέγουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Είναι τέτοιος ο λαϊκισμός, η τοξικότητα και η παραπληροφόρηση».

Η τελική του αναφορά επέστρεψε στο ζήτημα των παρακολουθήσεων, απευθύνοντας ένα σαφές ερώτημα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας: «Φαντάζεστε το ΠαΣοΚ να είχε πρωθυπουργό κάποιον που είχε στήσει παρακολουθήσεις στο μισό υπουργικό του συμβούλιο, θα είχε πέσει η κυβέρνηση σε μερικά λεπτά. Αυτή η περίοδος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι που φιλοδοξούν να έχουν μέλλον την επόμενη μέρα θα κληθούν να απαντήσουν γιατί σιώπησαν, γιατί αδυνατώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν και υγιείς δυνάμεις στη Νέα Δημοκρατία που ασφυκτιούν με τη σημερινή κατάσταση».