Κατά την έξοδό του από τη Βουλή ο Γιάννης Παναγόπουλος αναφέρθηκε στις εξελίξεις που υπάρχουν με τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες επεσήμανε ότι θεωρεί πως δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του και υποστήριξε ότι αυτό θα αποδειχθεί. Επιπλέον όπως είπε δεν έχει ενημερωθεί επ ακριβώς και επιφυλάχθηκε να μιλήσει όταν εκείνος κρίνει σωστό.

Ο κ. Παναγόπουλος συμμετείχε στη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, όπου συζητείται το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προχώρησε σε δύο σύντομες αναφορές στο θέμα που τον αφορά.

Στην πρώτη του τοποθέτηση ανέφερε ότι θα χρειαστεί να αποχωρήσει νωρίτερα, σημειώνοντας: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα».

Λίγο αργότερα επανήλθε, ζητώντας να μην επηρεαστεί η κοινοβουλευτική διαδικασία από τις εξελίξεις γύρω από το πρόσωπό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».