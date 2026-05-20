Πώς καταφέρνει ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την πτώση στη δημοτικότητά του, να ελέγχει με σιδηρά πυγμή το κόμμα του; Παράδοξο.

Στον δεύτερο χρόνο της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ, με περίπου 37% αποδοχή, βρίσκεται στο ναδίρ της δημοτικότητάς του. Ο πόλεμος στο Ιράν και η αύξηση της βενζίνης έχουν πολιτικό κόστος. Κι όμως, οι σθεναροί υποστηρικτές του εξακολουθούν και πιστεύουν ότι έχει το άγγιγμα το Μίδα και όλες οι αποφάσεις του είναι καλώς καμωμένες, ακόμα και όταν πονάει η τσέπη τους. Αν εξετάσει κανείς προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις, περισσότερο από 80% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων εξακολουθεί και στηρίζει σχεδόν τυφλά τον πρόεδρο. Οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι είναι αυτοί που έχουν αρχίσει να σκορπίζουν.

Χάρη σε αυτή τη σκληρή βάση, ο Τραμπ συνεχίζει να ελέγχει το κόμμα του, παρά τα σκαμπανεβάσματα και τις κορόνες και τις αστοχίες της διακυβέρνησής του. Ουαί και αλίμονο σε όποιον Ρεπουμπλικανό πολιτικό διανοηθεί να αμφισβητήσει ανοιχτά την πολιτική του.

O Τραμπ στην πρώτη θητεία του δεν είχε την απόλυτη στήριξη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και αποφάσισε ότι αυτό δεν θα ξανασυνέβαινε. Μέχρι το τέλος της θητείας, είχε κάνει ξεκάθαρο ότι όποιος είναι απέναντί του διακινδυνεύει την πολιτική του καριέρα.

Στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, πριν την επανεκλογή του, πολέμησε ανελέητα τους επικριτές του. Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί, όπως η Λιζ Τσέινι, που τόλμησαν να ισχυριστούν ότι υποκίνησε την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, έχασαν την εσωτερική μάχη των προκριματικών. Από τους 17 Ρεπουμπλικανούς που ψήφισαν υπέρ της καθαίρεσης Τραμπ, μόλις τρεις κατάφεραν να κερδίσουν στις προκριματικές, ενώ μερικοί δεν προσπάθησαν καν και αποσύρθηκαν.

Το 2024 επανήλθε στην εξουσία με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Ο Τραμπ απαιτεί απόλυτη αφοσίωση και στήριξη στο πρόσωπό του και μέχρι στιγμής φαίνεται να το επιτυγχάνει.

Μάσι: Έπαιξε με τη φωτιά και κάηκε

Ελάχιστοι διανοούνται να χαλάσουν την αρμονία που υπάρχει γύρω από την ηγεσία του Τραμπ. Ένας από αυτούς είναι ο Τόμας Μάσι, Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι. Ο Μάσι έβαλε τις αρχές του πάνω απ’ όλα. Καταψήφισε το «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο» φορολογίας και δαπανών καθώς και τις συμφωνίες για τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, στήριξε την ανάκληση των δασμών στον Καναδά και αντιτάχθηκε στις στρατιωτικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα και το Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Πάνω απ’ όλα, πρωτοστάτησε στη νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης του Τζέφρι Έπστιν, μια κίνηση που οδήγησε πολλούς υποστηρικτές του κινήματος MAGA να έρθουν σε ρήξη με τη στάση του Τραμπ στο θέμα.

Είναι «αδύναμος και αξιολύπητος», ένας «άθλιος», ένας «ηττημένος», ένας «ηλίθιος», είναι μερικά μόνο από τα επίθετα με τα οποία τον στόλισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τόμας Μάσι έπαιξε με τη φωτιά. Και κάηκε.

Ο Τραμπ επέλεξε προσωπικά έναν αγρότη και συνταξιούχο αξιωματικό του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, τον Έντ Γκάλρεϊν, και τον έβαλε απέναντι στον Μάσι στις προκριματικές στο Κεντάκι (για την ανάδειξη του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου που θα αντιμετωπίσει τον Δημοκρατικό αντίπαλό του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο). Ο Έντ Γκάλρεϊν δεν έκανε ενεργή προεκλογική καμπάνια. Δεν συμμετείχε ιδιαίτερα σε ντιμπέιτ και ομιλίες. Είχε όμως την πλήρη και απόλυτη υποστήριξη του Τραμπ.

Και πάρα πολλά χρήματα. Σχεδόν 33 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν σε διαφημίσεις και άλλα μέσα, καθιστώντας αυτή την προεκλογική εκστρατεία την πιο ακριβή εσωκομματική μάχη στην ιστορία της αμερικανικής Βουλής. Μεγάλοι χρηματοδότες του Τραμπ και ομάδες υπέρ του Ισραήλ, που ενοχλούνται με την κριτική του Μάσι απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν, δώρισαν συνολικά περίπου 19 εκατ. δολάρια.

Προεδρική στήριξη και χρήματα έφεραν τα επιθυμητά για τον Τραμπ αποτελέσματα. Στις προκριματικές εκλογές της Τρίτης (19/5), ο Έντ Γκάλρεϊν κατάφερε να ανατρέψει, με ποσοστό 55% , τον επί επτά θητείες εν ενεργεία βουλευτή Τόμας Μάσι.

Ο Μάσι δεν είναι ο μόνος

Και άλλοι επικριτές του Τραμπ, όπως ο Γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος διεκδικούσε το χρίσμα στη Λουιζιάνα, και ο υπουργός Εσωτερικών της Πολιτείας της Τζόρτζια, Μπραντ Ράφενσπεργκερ που κατέβηκε για κυβερνήτης, συνετρίβησαν.

Η πρόσφατη μοίρα του Μάσι και των λοιπών «ανταρτών» κρούει το σήμα του κινδύνου και για όσους σκεφτούν να διαφοροποιηθούν από τις βουλές του Τραμπ.

Ήδη από τις αρχές Μαρτίου, έχουν ξεκινήσει να διεξάγονται οι εσωκομματικές προκριματικές εκλογές που καθορίζουν ποιοι θα είναι υποψήφιοι στις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 Νοεμβρίου. Οι προκριματικές αυτές εκλογές αφορούν 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, 35 έδρες της Γερουσίας και 39 θέσεις κυβερνητών. Ανάλογα με την Πολιτεία, οι προκριματικές διεξάγονται από τις 3 Μαρτίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, υπολείπονται οι προκριματικές σε 37 πολιτείες.

Ακόμη και σε πολιτείες όπου οι ψηφοφόροι μπορεί να είναι αρκετά δυσαρεστημένοι με κάποιες πολιτικές του Τραμπ, είναι δύσκολο οι Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί να προβάλουν διαφορετικές απόψεις από τον πρόεδρό τους. Η σιδηρά πυγμή καλά κρατεί. Προς το παρόν τουλάχιστον. Μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές, τα πράγματα ίσως αλλάξουν.