Ανταπόκριση – Λονδίνο

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την εξαφάνιση του γιου της, Μπεν, στο ελληνικό νησί της Κω, η Κέρι Νίνταμ παραμένει αποφασισμένη να ανακαλύψει την αλήθεια.

Σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο ΒΗΜΑ, μιλά για το σοκ που υπέστη όταν η Αστυνομία του South Yorkshire την ενημέρωσε ότι δεν θα συνεχίσει πλέον ενεργά την έρευνα, για την απογοήτευσή της από τα αναπάντητα ερωτήματα και για τον λόγο που αρνείται να εγκαταλείψει την ελπίδα.

Παρά τις δεκαετίες ψευδών ενδείξεων, τη δημόσια έκθεση και τη βαθιά οδύνη, η Νίνταμ δηλώνει πως η αναζήτησή της για τον Μπεν απέχει πολύ από το τέλος.

«Ήμουν σε απόλυτο σοκ»

Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με την πρόσφατη ανακοίνωση της Αστυνομίας του South Yorkshire ότι δεν θα συνεχίσει πλέον να ερευνά την εξαφάνιση του γιου σας. Πώς αισθάνεστε τώρα και τι ακριβώς σας είπαν;

Τα νέα μου τα μετέφερε η αξιωματικός σύνδεσης της οικογένειάς μου πριν από δέκα ημέρες. Στη συνέχεια είχα ακόμη μία συνάντηση με τον ανώτερο αξιωματικό της έρευνας, τον ντετέκτιβ που έχει αναλάβει την υπόθεση του Μπεν τα τελευταία χρόνια. Τον συνάντησα την περασμένη Πέμπτη και συζητήσαμε όσα μου είχαν ανακοινωθεί: ότι ουσιαστικά η Αστυνομία του South Yorkshire αποσύρεται από την έρευνα και πως από εδώ και στο εξής η ελληνική αστυνομία θα έχει αποκλειστικά την ευθύνη της υπόθεσης. Όλες οι γραμμές έρευνας θα πρέπει πλέον να περνούν μέσω της Interpol και της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να ξεκινούν νέες έρευνες.

Όταν ακούσατε για πρώτη φορά αυτή την εξέλιξη, πώς αντιδράσατε;

Ήμουν σε σοκ, απόλυτο σοκ, γιατί χρειάζομαι τους ανακριτικούς αξιωματικούς του South Yorkshire, στην Αγγλία, για να βοηθήσουν να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα μου το έκαναν αυτό. Ξέρουν ότι βασίζομαι πάνω τους και ήμουν συντετριμμένη. Ήταν σπαρακτικό. Ήταν πραγματικά μια συνταρακτική είδηση.

Ο ρόλος των ελληνικών Αρχών από εδώ και πέρα

Τι σημαίνει αυτό για τη συνεχιζόμενη έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και πιστεύετε ότι οι ελληνικές αρχές θα σας βοηθήσουν σε αυτή την υπόθεση;

Αυτό που επρόκειτο να συμβεί στο άμεσο μέλλον, και το είχα συζητήσει με τον ανώτερο αξιωματικό της έρευνας, ήταν να επιστρέψουμε στην Κω και να έχουμε μια συνάντηση με τον εισαγγελέα της Κω – μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο ανάμεσα σε εμένα, έναν εκπρόσωπο του Βρετανικού Προξενείου της Ρόδου και τον ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας του South Yorkshire.

Θέλαμε να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε μια νέα σχέση με την ελληνική αστυνομία στην Κω και να δούμε πώς, ως ομάδα, θα μπορούσαμε να προωθήσουμε περαιτέρω την έρευνα για τον Μπεν. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μάρτυρες που ήταν εκεί εκείνη την ημέρα και χρειάζεται να επανεξεταστούν. Υπάρχει επίσης ο μάρτυρας που απευθύνθηκε στην Αστυνομία του South Yorkshire και κατηγόρησε τον οδηγό του εκσκαφέα. Υπάρχουν ακόμη εκκρεμείς γραμμές έρευνας που πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω και ελπίζαμε να το κάνουμε αυτό με τη βοήθεια του εισαγγελέα και της αστυνομίας της Κω.

Πρόκειται πλέον για ένα εντελώς διαφορετικό αστυνομικό σώμα από αυτό του 1991 και ελπίζαμε πραγματικά να δημιουργήσουμε νέες σχέσεις και να συνεργαστούμε ουσιαστικά πάνω στην υπόθεση. Όμως τώρα, προφανώς, αυτό δεν θα επιτραπεί να συμβεί.

«Κάποιος στην Κω γνωρίζει την αλήθεια»

Καθώς πλησιάζει η 35η επέτειος της εξαφάνισης, πώς διαχειρίζεστε συναισθηματικά όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια; Και μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, τι είναι αυτό που σας κάνει να συνεχίζετε την αναζήτηση του Μπεν;

Συνεχίζω την αναζήτηση του Μπεν γιατί χρειάζομαι να μάθω την αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη. Όταν η Αστυνομία του South Yorkshire ήρθε στην Κω και πραγματοποίησε την ανασκαφή το 2016, δεν βρέθηκαν φυσικά ή ιατροδικαστικά στοιχεία. Επομένως, στο μυαλό μου, αυτό παραμένει απλώς μια θεωρία για το τι συνέβη στον Μπεν. Η απαγωγή είναι μια θεωρία. Οι θεωρίες πρέπει να αποδεικνύονται. Χρειάζομαι αποδείξεις για να μάθω τι συνέβη στον γιο μου.

Η αγάπη για τον γιο μου είναι αυτή που με κρατά όρθια. Κάθε μέρα αγωνίζομαι για την αλήθεια, για απαντήσεις. Πιστεύω πραγματικά πως υπάρχει κάποιος στην Κω που γνωρίζει τις απαντήσεις και συνεχίζω να τον παρακαλώ να βγει μπροστά. Δεν πρόκειται να του συμβεί τίποτα λόγω της παραγραφής στην Ελλάδα. Τους ικετεύω να με λυτρώσουν από αυτό το μαρτύριο και να με αφήσουν να μάθω την αλήθεια.

Αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες για την ψυχική μου υγεία και για την υγεία της οικογένειάς μου. Αλλά κάθε μέρα ξυπνάμε και βρίσκουμε τη δύναμη, από κάπου, να συνεχίσουμε γιατί πρέπει. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη στον Μπεν και πού βρίσκεται.

Οι επέτειοι της εξαφάνισης του Μπεν γίνονται πιο δύσκολες με το πέρασμα του χρόνου ή έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεστε το πένθος;

Αντιμετωπίζω την κάθε ημέρα όπως έρχεται. Δεν ξέρω πώς θα νιώθω από τη μία ημέρα στην άλλη. Οι επέτειοι είναι δύσκολες. Δεν θα έλεγα ότι τα 35 χρόνια είναι πιο δύσκολα από τον πρώτο χρόνο. Αυτό που με αναστατώνει βαθιά είναι ότι βρίσκομαι ακόμη σε αυτή τη θέση 35 χρόνια μετά, ενώ κάποιος θα μπορούσε να είχε κάνει το σωστό τότε και να είχε μιλήσει.

Όμως προσπαθώ να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου όσο καλύτερα μπορώ και, όπως είπα, να βρίσκω δύναμη κάθε μέρα. Δεν θα εγκαταλείψω αυτόν τον αγώνα. Δεν θα σταματήσω ποτέ την αναζήτηση. Πιστεύω ότι επί πολλά χρόνια κάποιοι θεωρούσαν πως θα σταματούσα, ότι θα επέστρεφα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα εξαφανιζόμουν, ότι δεν θα ξαναγύριζα ποτέ στην Ελλάδα και θα ξεχνούσα όσα συνέβησαν. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Και μπορώ να πω στους ανθρώπους στην Ελλάδα ότι δεν θα σταματήσω να ψάχνω το παιδί μου. Δεν θα σταματήσω. Και παρακαλώ όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να εμφανιστεί.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 35 ετών υπήρξαν αναφορές για πιθανές εμφανίσεις του Μπεν στις ΗΠΑ και σε διάφορες άλλες χώρες. Λαμβάνατε σοβαρά υπόψη αυτές τις πληροφορίες;

Ναι, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη κάθε πληροφορία και κάνω μεγάλο μέρος της έρευνας μόνη μου πριν παραδώσω τα στοιχεία στην αστυνομία. Η δύναμη των κοινωνικών δικτύων είναι τεράστια βοήθεια για μένα, ώστε να μπορώ να ερευνώ πιθανές γραμμές έρευνας. Προσπαθώ να αποκλείσω περιπτώσεις… Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εμφανίζονται λέγοντας ότι είναι ο Μπεν ή ότι έχουν δει τον Μπεν. Χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποκλείσω αυτές τις περιπτώσεις και, αν δεν μπορώ να το κάνω, τότε όλες οι πληροφορίες παραδίδονται στην αστυνομία του South Yorkshire και στον ντετέκτιβ που έχει την ευθύνη της υπόθεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στη συνέχεια εκείνος συντάσσει αναφορά και τη διαβιβάζει μέσω της Interpol στη σχετική χώρα. Γίνονται έρευνες και τεστ DNA και μέχρι σήμερα αυτό δεν αποτέλεσε ποτέ πρόβλημα. Και χρειάζομαι αυτή η διαδικασία να συνεχιστεί.

Σας έχουν ενημερώσει οι αρχές για ουσιαστικές εξελίξεις σχετικά με τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες και στοιχεία που έχουν προκύψει όλα αυτά τα χρόνια;

Όχι, δυστυχώς δεν υπήρξαν ενημερώσεις σχετικά με δύο έρευνες στις ΗΠΑ. Υπάρχει ακόμη μία εκκρεμής έρευνα στην Κέρκυρα. Οι γραμμές επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικών αρχών είναι εξαιρετικά αργές, δυστυχώς. Και δεν θέλω πραγματικά να είμαι επικριτική απέναντί τους, αλλά γι’ αυτό ακριβώς χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια σχέση με την αστυνομία της Κω, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι γραμμές έρευνας θα ακολουθηθούν σοβαρά και θα ολοκληρωθούν.

Γιατί η Κέρι Νίνταμ εξακολουθεί να απορρίπτει τη θεωρία του δυστυχήματος

Πώς προστατεύετε τον εαυτό σας συναισθηματικά από τις ψεύτικες ελπίδες έπειτα από τόσα χρόνια; Η αστυνομία έχει επί χρόνια υποστηρίξει ότι ο Μπεν ίσως έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με εκσκαπτικά μηχανήματα στην Κω. Παραμένει αυτό ένα πιθανό σενάριο ή εξακολουθείτε να απορρίπτετε αυτή τη θεωρία;

Απορρίπτω τη θεωρία του δυστυχήματος γιατί δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο είδαν την ανασκαφή που πραγματοποίησαν το 2016 η ελληνική αστυνομία, οι Έλληνες εθελοντές και η Αστυνομία του South Yorkshire. Ήταν μια τεράστια και εκτεταμένη ανασκαφή στην περιοχή και στις γύρω περιοχές και δεν βρέθηκε τίποτα, απολύτως τίποτα σημαντικό που να αποδεικνύει ότι συνέβη ένα τέτοιο δυστύχημα.

Βρέθηκε ένα παιχνίδι-αυτοκινητάκι που πιστεύαμε ότι ανήκε στον Μπεν. Έπειτα από εκτεταμένες ιατροδικαστικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αποσυντεθειμένο αίμα μέσα στο χώμα που βρισκόταν στο αυτοκινητάκι. Το DNA εξετάστηκε και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό ως προς την ταυτοποίηση με το DNA του Μπεν.

Αυτό, για μένα, δείχνει ότι πρόκειται μόνο για μια θεωρία πάνω στην οποία εργάστηκε η Αστυνομία του South Yorkshire. Δεν έχει αποδειχθεί. Επομένως, ο γιος μου εξακολουθεί να θεωρείται αγνοούμενος.

Ψευδείς ενδείξεις, τεστ DNA και έρευνες μέσω Social Media

Τι συνεχίζει να σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Μπεν μπορεί ακόμη να είναι ζωντανός και ποιο αναπάντητο ερώτημα σας στοιχειώνει περισσότερο σήμερα;

Το μεγαλύτερο αναπάντητο ερώτημα που με στοιχειώνει είναι γιατί κανείς δεν βγήκε μπροστά όλα αυτά τα χρόνια να μου πει τι συνέβη. Γιατί η αρχική ελληνική αστυνομία αρνήθηκε να μιλήσει στην Αστυνομία του South Yorkshire σχετικά με τις πρώτες έρευνές της; Προσπαθώ να κρατώ τα συναισθήματά μου όσο περισσότερο μπορώ υπό έλεγχο. Δεν συναντώ πλέον προσωπικά ανθρώπους που πιστεύουν ότι είναι ο Μπεν. Το έχω κάνει αρκετές φορές. Έχω συναντήσει άτομα που πίστευαν ότι ήταν ο Μπεν και στη συνέχεια το τεστ DNA απέδειξε ότι δεν ήταν – και αυτό είναι πραγματικά…

Τι πιστεύετε ότι οδηγεί κάποιους ανθρώπους να ισχυρίζονται ότι είναι ο Μπεν;

Κοιτούν πίσω στο οικογενειακό τους ιστορικό. Κάποιες φορές δεν έχουν πρόσβαση σε πιστοποιητικό γέννησης. Δεν αισθάνονται ότι ανήκουν στην οικογένεια που τους μεγάλωσε ή μοιάζουν εντελώς διαφορετικοί από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Για παράδειγμα, υπήρχε ένας νεαρός άνδρας πριν από λίγα χρόνια που ζούσε κοντά σε κοινότητες ταξιδιωτών στη βόρεια Ελλάδα. Η οικογένειά του ήταν πολύ σκουρόχρωμη – σκούρο δέρμα, σκούρα μαλλιά – ενώ εκείνος ήταν ξανθός με γαλανά μάτια. Έτσι ένιωθε ότι δεν ταίριαζε με την οικογένειά του και πράγματι έμοιαζε πολύ με μια ηλικιακή απεικόνιση του Μπεν που είχε δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Νομίζω ότι αυτό είναι που ωθεί κάποιους ανθρώπους να εμφανίζονται, όταν θεωρούν ότι μοιάζουν και έχουν αναπάντητα ερωτήματα για την καταγωγή τους. Αυτό τους οδηγεί να βγουν μπροστά.

Εκκλήσεις προς τη βρετανική κυβέρνηση για περισσότερη στήριξη

Αναρωτιέμαι αν πολιτικοί ή κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανταποκρίθηκαν στις πρόσφατες εκκλήσεις σας για βοήθεια και τι θα σήμαινε για εσάς δικαιοσύνη ή γαλήνη σήμερα;

Έχω γράψει επιστολή στον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω μια προσωπική συνάντηση μαζί του και να συζητήσουμε τι μπορεί να κάνει ο ίδιος προσωπικά για να βοηθήσει την υπόθεση του Μπεν – περισσότερους πόρους για την έρευνα, είτε αυτό σημαίνει περισσότερη χρηματοδότηση είτε περισσότερους αστυνομικούς. Χρειάζομαι πραγματικά τη δική του προσωπική παρέμβαση.

Η Αστυνομία του South Yorkshire ουσιαστικά λέει ότι δεν διαθέτει τους πόρους, τον χρόνο ή τα χρήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ευθύνη της βρετανικής κυβέρνησης να τα εξασφαλίσει. Και αν η Αστυνομία του South Yorkshire δεν μπορεί να βοηθήσει, τότε δώστε μου μια ομάδα ντετέκτιβ ή μια άλλη αστυνομική δύναμη που να μπορεί. Ο Μπεν είναι Βρετανός πολίτης. Έχουν ηθικό καθήκον να με βοηθήσουν να βρω απαντήσεις.

Έχετε σκεφτεί να γράψετε επιστολή και στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη;

Όχι ακόμη. Το σκέφτηκα, αλλά ήλπιζα πραγματικά ότι η συνάντηση με τον εισαγγελέα στην Κω θα άνοιγε πρώτα κάποιες πόρτες για εμάς. Αν δεν οδηγούσε πουθενά, τότε ναι, το επόμενο βήμα μου θα ήταν μια επιστολή προς τον Έλληνα πρωθυπουργό ζητώντας του να παρέμβει.

Το Τελευταίο μήνυμα που θέλει η Κέρι Νίνταμ να ακούσει ο Μπεν

Αν ο Μπεν μπορούσε κάπως να σας ακούσει σήμερα, τι θα θέλατε να του πείτε; Και τι δεν θέλετε ποτέ να ξεχάσει το κοινό για τον Μπεν;

Ο Μπεν ήταν ένα όμορφο, αθώο παιδί που απομακρύνθηκε από την οικογένειά του με οποιονδήποτε τρόπο – είτε μέσω απαγωγής είτε μέσω δυστυχήματος. Αν ο Μπεν βρίσκεται κάπου εκεί έξω ή αν κάποιος γνωρίζει πού βρίσκεται ο γιος μου ή τον γνωρίζει προσωπικά, τον παρακαλώ, τον ικετεύω, τον εκλιπαρώ να επικοινωνήσει μαζί μου. Θέλω μόνο να μάθω πού είναι, ότι είναι ασφαλής, ότι είχε μια καλή ζωή μεγαλώνοντας.

Ξέρω ότι αν ο Μπεν βρεθεί πραγματικά, αυτό θα του προκαλέσει τεράστιο τραύμα, γιατί πιθανότατα του έχουν πει ψέματα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θέλω να τον πληγώσω. Θέλω μόνο να γνωρίζει την αλήθεια: ότι δεν σταμάτησα ποτέ, ποτέ να τον ψάχνω.