Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Συντονισμένη σε εκλογικούς ρυθμούς βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία η επόμενη μέρα του συνεδρίου, με τον απόηχο να περιλαμβάνει αρκετή τροφή για δουλειά αλλά και για σκέψη.

Σε οτι αφορά τον στόχο των εκλογών το μήνυμα που επιχειρήθηκε να περάσει στους συνέδρους είναι διττό: Από τη μία η βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών της χώρας και αφετέρου οι μεταρρυθμίσεις και η ωριμότητα μίας σειράς μεγάλων περιφεριακών έργων τα οποία θα εγκαινιάζονται το επόμενο διάστημα.

Από την άλλη το μήνυμα σταθερότητας, ασφάλειας και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των ελλήνων σε δύσκολους καιρούς όπου κάποιος πρέπει να “σηκώσει το τηλέφωνο στις τρεις τη νύχτα”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους συνέδρους να μην διστάζουν να παραθέτουν το έργο της κυβέρνησης όταν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι επιζητούν καυγάδες και μηδενισμό. Θεωρίες χάους.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Το πλαίσιο για την Ελλάδα του 2030 μπήκε ως τίτλος για την επερχόμενη εκλογική μάχη , τα βασικά επιχειρήματα καταγράφηκαν και το πρώτο δίλημμα μπήκε: “ Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος από τους υπάρχοντες σήμερα ή και αύριο πολιτικούς αρχηγούς.

Οι «ζυμώσεις» στα πηγαδάκια και το ερώτημα της αυτοδυναμίας

Σε αυτό το συνέδριο υπήρξε διαφορετική θερμοκρασία εντός της μεγάλης αίθουσας των ομιλιών και εκτός αυτής, εκεί όπου η γνωστή “ζύμωση” γινόταν στα “πηγαδάκια” των συνέδρων. Αναλύσεις επί αναλύσεων, κυρίως για το αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φτάσει σε ποσοστά αυτοδυναμίας όπως τους εξηγούν τα κυβερνητικά στελέχη , αν θα χρειαστούν δεύτερες ή και τρίτες εκλογές, πόσους βουλευτές θα έχει η κοινοβουλευτική ομάδα.

“ Πώς με είδατε;” ρωτούσε έμπειρος βουλευτής τους φίλους του με τους οποίους συζητούσε εκτός της αιθούσης μετά την ομιλία του, για να συμπληρώσει: “ εγώ έδωσα το μήνυμα συστράτευσης, πάμε όλοι μαζί δυνατά με τον Μητσοτάκη να κερδίσουμε εκλογές και να κάνουμε τρίτη θητεία. Τώρα, το τί πιστεύω εγώ άσε καλύτερα..” ολοκλήρωσε με χαμόογελο με την παρέα γύρω του να κουνούν με προβληματισμό το κεφάλι.

Οι «προσωπικές πλατφόρμες» των κορυφαίων στελεχών

Οι συζητήσεις εστίασαν αρκετά και στην εμφάνιση των κορυφαίων στελεχών, εκείνων που στις ομιλίες τους οι σύνεδροι διέκριναν οτι πέραν των αυτονόητων, κατέβασαν και προσωπικές πλατφόρμες.

Ο Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο Βασίλης Κικίλιας , ο Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν κάποιοι από αυτούς που ονομάτισαν οι παρέες των συνέδρων αναλύοντας τις θέσεις του καθενός.

Ο υπουργός Αμυνας ήταν αρκετά αιχμηρός και διέκριναν μία καθαρά νεοδημοκρατική ομιλία με πολλούς να στέκονται πέρα από τις γνωστές ατάκες και στις επισημάνσεις του οτι βρίσκεται παλαιόθεν στη Νέα Δημοκρατία , “παιδί από τα σπλάχνα της”. Σε ένα κόμμα όπου δεν επιτρέπεται να απωλέσει ή “να εκχωρήσει” τον φιλολαϊκό χαρακτήρα του.

Από την πλευρά τους οι δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης κατέβασαν τις δικές τους θέσεις για κυβέρνηση , κόμμα και στρατηγική στις τις επόμενες εκλογές.

Για τον Κ. Χατζηδάκη η στήριξη και συμπόρευση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι αυτονόητη αλλά στο εξής κρατά γιά τον εαυτό του μία διακριτή παρουσία με πολιτικές παρεμβάσεις που θα πυκνώσουν στην πορεία λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις κινήσεις του.

Ο Αδωνις Γεωργιάδης κινείται στον δρόμο που γνωρίζει καλά, έχει θέσεις που απηχούν στον παραδοσιακό πυρήνα αξιών των συντηρητικών ψηφοφόρων χωρίς να παραβλέπει τις ανάγκες και τις μετατοπίσεις σκεπτόμενων ανθρώπων οι οποίοι στο τέλος θα καταλήξουν στην αναπόφευκτη σύγκριση με τον Μητσοτάκη. Ομως και ο ίδιος θέτει όρια στο εύρος των πολιτικών που πρέπει να ασκούνται χωρίς απαραίτητα να θεωρεί μεταρρυθμίσεις όσα ξενίζουν αυτόν τον παραδοσιακό πυρήνα.

Ο υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε ως ένας σύγχρονος πολιτικός ο οποίος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να υπηρετεί τους πολίτες και να εξασφαλίζει ανάπτυξη και πρόοδο, βελτίωση ποιότητας ζωής και σίγουρα με όνειρα γιά το μέλλον. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς είπε από την αρχή και πρόσθεσε οτι “ οι μεγάλες παρατάξεις γεννιούνται όχι για να διαχειριστούν, αλλά για να αλλάξουν τη χώρα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το κατάλαβε και το δίδαξε αυτό κατά τη διάρκεια του ελληνικού 20ου αιώνα”.

Η ιδεολογική ταυτότητα, το «μάθημα» του ΠαΣοΚ

Στον Κωνσταντίνο Καραμανλή αναφέρθηκε και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος μίλησε για μία “ νέα συμφωνία αλήθειας” όμοια με την στρατηγική που κέρδισε εκλογές το 2019 και το 2023, μερος της οποίας ήταν και ο ίδιος. Ζήτησε επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στο πλαίσιο της αναγκαίας ενότητας και θύμισε οτι στη ΝΔ τα “διαζύγια” δεν πήγαν ποτέ καλά.

Εντός πλαισίου τοποθετήσεων για τη Νέα Δημοκρατία και τον χαρακτήρα της ήταν και οι τοποθετήσεις του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια ο οποίος προκάλεσε επίσης συζητήσεις τονίζοντας οτι “η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν” συμπληρώνοντας ότι οι βάσεις της παράταξης αποτελούν το ιστορικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να γκριζαριστούν”. Λίγο αργότερα σημείωσε πως “ η προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας εποχής δεν πρέπει να γίνεται με όρους εντυπωσιασμού, υποκαθιστώντας την ιδεολογική ψυχή του κόμματος”.

Ποιους και τι εννοούσαν οι υπουργοί; Αντάλλαξαν μηνύματα μεταξύ τους; Στα μάτια των συνέδρων μπήκαν οι βάσεις για την αυτόνομη περπατησιά των κορυφαίων στελεχών χωρίς να σημαίνει οτι δεν θα δώσουν δυναμικά την μάχη στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αλλωστε η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που έμεινε αλώβητο στις τελευταίες σοβαρές κρίσεις της Ελλάδας ακριβώς λόγω του ότι κατάφεραν να μην σπάσουν την αλυσίδα που οδηγεί στην εξουσία.

Η τύχη του ΠαΣοΚ είναι πολύ συχνή συζήτηση μεταξύ των στελεχών και μελών του κόμματος ως παράδειγμα προ αποφυγή, γι αυτό και όλοι έχουν μάθει να περιμένουν και ενίοτε να…υπομένουν.