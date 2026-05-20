Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Η Κνεσέτ υπερψήφισε ομόφωνα με 110-0 την προκαταρκτική πρόταση για τη διάλυση του κοινοβουλίου, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για πρόωρες εκλογές.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέλος της, μετά την «ανταρσία» των μέχρι πρότινος υπερορθόδοξων συμμάχων του, οι οποίοι απέσυραν τη στήριξή τους λόγω του φλέγοντος ζητήματος της υποχρεωτικής στράτευσης των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών.

Το χρονικό της ψηφοφορίας και οι πανηγυρισμοί της αντιπολίτευσης

Το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου 2026 το ισραηλινό κοινοβούλιο έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Συνολικά 13 διαφορετικά νομοσχέδια διάλυσης, προερχόμενα τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από κόμματα της ίδιας της συγκυβέρνησης, συγχωνεύθηκαν και έλαβαν το πράσινο φως στην πρώτη προκαταρκτική ανάγνωση.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε να μην παρευρεθεί στην κρίσιμη ψηφοφορία, επικαλούμενος «διαβουλεύσεις για θέματα ασφαλείας».

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση ξέσπασε σε πανηγυρισμούς μέσα στην ολομέλεια. Η βουλευτής του κόμματος Yesh Atid, Μεράβ Μπεν Αρί, άρχισε να φωνάζει τη θρησκευτική εβραϊκή προσευχή «Σεχετσιάνου» (που απαγγέλλεται σε στιγμές μεγάλης χαράς). Ο Γιαΐρ Γκολάν, αρχηγός των Δημοκρατικών (Αριστερά), έκανε λόγο για την «αρχή του τέλους της χειρότερης κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ», συμπληρώνοντας με νόημα: «Αυτές θα είναι οι εκλογές της 7ης Οκτωβρίου. Θα στείλουμε σπίτι της την κυβέρνηση της αποτυχίας, που έφερε τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της χώρας».

Η «ανταρσία» των Υπερορθόδοξων για τον στρατό

Το παρασκήνιο της κατάρρευσης της κυβέρνησης κρύβεται στη ρήξη του Νετανιάχου με τα υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα (Haredi), και συγκεκριμένα το United Torah Judaism (UTJ). Η αιτία ήταν η αδυναμία της κυβέρνησης να περάσει νόμο που θα κατοχύρωνε μόνιμα την εξαίρεση των υπερορθόδοξων σπουδαστών (yeshiva) από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία αναφέρουν οι Times of Israel.

Όταν ο Νετανιάχου παραδέχθηκε στους συμμάχους του ότι δεν διαθέτει τις απαιτούμενες ψήφους για να περάσει την εξαίρεση και τους ζήτησε να παγώσουν το θέμα μέχρι μετά τις εκλογές, εκείνοι επαναστάτησαν. Ο πνευματικός ηγέτης του κόμματος, Ραβίνος Ντοβ Λάντο, έδωσε ρητή εντολή στους βουλευτές του «να μην παρασυρθούν σε πολιτικά παιχνίδια και να στηρίξουν τη διάλυση της Κνεσέτ».

Για να προλάβει τις εξελίξεις και να ελέγξει το χρονοδιάγραμμα, ο γραμματέας της κυβερνητικής συμμαχίας, Οφίρ Κατς, αναγκάστηκε να καταθέσει δικό του νομοσχέδιο για εκλογές, το οποίο συνυπέγραψαν σχεδόν όλα τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Ο Κατς υπεραμύνθηκε του έργου της κυβέρνησης, λέγοντας ότι πέρασε 9 προϋπολογισμούς και 520 νόμους, ενώ για το θέμα του στρατού δήλωσε ότι «πρέπει να διατηρηθεί η αξία της μελέτης της Τορά, αλλά όσοι δεν μελετούν, θα καταταγούν».

Το θολό τοπίο των ημερομηνιών

Το νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε δεν ορίζει ακριβή ημερομηνία εκλογών. Αυτό θα καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή της Κνεσέτ, με τον νόμο να ορίζει ότι οι κάλπες πρέπει να στηθούν σε διάστημα τριών έως πέντε μηνών από την τελική έγκριση της διάλυσης (το αργότερο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου).

Τι θέλουν οι Υπερορθόδοξοι : Πιέζουν για πρόωρες εκλογές στις αρχές Σεπτεμβρίου.

: Πιέζουν για πρόωρες εκλογές στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τι φοβάται ο Νετανιάχου: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός προειδοποιεί σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι εκλογές τον Σεπτέμβριο θα τορπιλίσουν τις πιθανότητες νίκης του δεξιού μπλοκ και ζητά παράταση.

Για να γίνει νόμος του κράτους, η διάλυση πρέπει να περάσει από ακόμη τρεις ψηφοφορίες στην Κνεσέτ. Η αντιπολίτευση πιέζει να τρέξουν οι διαδικασίες «χωρίς καθυστέρηση», ενώ ο Μπένι Γκαντζ (αρχηγός του κόμματος Εθνική Ενότητα) κάλεσε τον Πρόεδρο της Βουλής να «παγώσει» αμέσως όλα τα αμφιλεγόμενα κυβερνητικά νομοσχέδια -όπως αυτό που περιορίζει τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα- τονίζοντας ότι μια κυβέρνηση υπό κατάρρευση δεν νομιμοποιείται να περνάει δομικές συνταγματικές αλλαγές.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Το κλίμα για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ιδιαίτερα βαρύ. Πρόσφατη δημοσκόπηση του Channel 12 έδειξε ότι το 42% των Ισραηλινών που ψήφισαν το κόμμα του (Λικούντ) στις προηγούμενες εκλογές, σκέφτονται ή έχουν ήδη αποφασίσει να ψηφίσουν άλλο κόμμα.

Αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα, το μπλοκ των κομμάτων που τάσσονται κατά του Νετανιάχου θα συγκέντρωνε 59 έδρες (μόλις δύο λιγότερες από την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών στην 120μελή Κνεσέτ), ο νυν κυβερνητικός συνασπισμός θα κατρακυλούσε στις 51 έδρες, ενώ τα αραβικά κόμματα θα λάμβαναν 10 έδρες.