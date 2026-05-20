Διεθνή ανησυχία προκαλεί η νέα έξαρση του ιού Έμπολα στην κεντρική Αφρική, καθώς αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς τα κρούσματα και οι θάνατοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την Κυριακή υγειονομικό συναγερμό σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτής της νέας έξαρσης του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη 17η στην αχανή αυτή χώρα της κεντρικής Αφρικής των πάνω από 100 εκατομμυρίων κατοίκων.

Χαμηλός ο κίνδυνος μόλυνσης στην ΕΕ

Ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό του Έμπολα στην ΕΕ είναι «πολύ χαμηλός» και «δεν υπάρχει τίποτα που να υποδεικνύει» ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν ειδικά μέτρα πέρα από αυτά που προβλέπονται με βάση τις συνήθεις συστάσεις για τη δημόσια υγεία, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Γνωρίζουμε ότι οι ασθένειες δεν σταματούν στα σύνορα, και το ίδιο συμβαίνει και με τον Έμπολα», δήλωσε εκπρόσωπος του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, η Εύα Χρεντσίροβα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Γι’αυτόν τον λόγο (…) κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε την περιοχή», πρόσθεσε.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη ΛΔ Κονγκό», ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Μια ανθρωπιστική αερογέφυρα δημιουργείται, και ως εκ τούτου σύντομα θα δρομολογήσουμε σε αυτή απαραίτητο υλικό: φάρμακα, εξοπλισμό προστασίας, υλικό αντιμετώπισης λοιμώξεων, σκηνές, όλα όσα έχουν ανάγκη», σημείωσε.

Ο Έμπολα προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ωστόσο ο ιός αυτός, που έχει προκαλέσει πάνω από 15.000 θανάτους τα τελευταία 50 χρόνια στην Αφρική, είναι σχετικά λιγότερο μεταδοτικός από, για παράδειγμα, την COVID-19 ή την ιλαρά.

Ο ΠΟΥ έκρινε εξάλλου σήμερα τον επιδημιολογικό κίνδυνο από την έξαρση του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό ως «υψηλό» για την κεντρική Αφρική, αλλά «χαμηλό» σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στις χώρες που καταγράφουν ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, οι συνθήκες υγιεινής είναι υποτυπώδεις και οι κάτοικοι ανησυχούν. Ανάμεσα στα κρούσματα και ένας Αμερικανός γιατρός, ο οποίος αναμένεται να μεταφερθεί στη Γερμανία για να λάβει ιατρική βοήθεια.

Η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και η Ινδονησία λαμβάνουν μέτρα με υγειονομικούς ελέγχους στα αεροδρόμια, τα νοσοκομεία και επιτήρηση των συνόρων για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλείνουν τα σύνορά τους για ταξιδιώτες από τις χώρες της κεντρικής Αφρικής.

Πότε ξεκίνησε η επιδημία

Από τα περίπου 600 ύποπτα περιστατικά, τα 51 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου του Κονγκό. Παράλληλα, στην Ουγκάντα καταγράφηκαν δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Καμπάλα, με έναν θάνατο, ενώ και οι δύο ασθενείς είχαν ταξιδέψει πρόσφατα από το γειτονικό Κονγκό. Επιπλέον, ένας ιεραπόστολος που μολύνθηκε μεταφέρεται στη Γερμανία για νοσηλεία.

Οι ειδικοί του ΠΟΥ θεωρούν πιθανό η επιδημία να ξεκίνησε μήνες νωρίτερα, καθώς ο πρώτος ύποπτος θάνατος είχε αναφερθεί στις 20 Απριλίου. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ενός περιστατικού υπερμετάδοσης λίγο μετά το πρώτο θύμα, είτε σε τελετή κηδείας είτε μέσα σε υγειονομική δομή.

9 μήνες για το εμβόλιο

Παρότι η επιδημία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετοί μήνες μέχρι να είναι διαθέσιμο ένα κατάλληλο εμβόλιο.

Ο σύμβουλος του WHO, Δρ Βασί Μούρθι, δήλωσε ότι βρίσκονται σε ανάπτυξη δύο υποψήφια εμβόλια, χωρίς όμως να έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαραίτητες κλινικές δοκιμές. Όπως ανέφερε, το πιο ελπιδοφόρο εμβόλιο θεωρείται εκείνο που βασίζεται σε αντίστοιχη τεχνολογία με το ήδη υπάρχον εμβόλιο κατά του στελέχους Zaire, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ως το πιο υποσχόμενο υποψήφιο εμβόλιο για το Μπουντιμπούγκιο».