Κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο απήγγειλαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που μίλησε στο Reuters, κίνηση που αποτελεί σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας πίεσης της Ουάσιγκτον κατά της κουβανικής κυβέρνησης.

Η απαγγελία κατηγοριών έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα, όπου το κομμουνιστικό καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία από την επανάσταση του 1959 και τον Φιντέλ Κάστρο.

«Η Αμερική δε θα ανεχθεί ένα κράτος-παρία που φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές, υπηρεσίες πληροφοριών και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις 90 μίλια από την αμερικανική ηπειρωτική χώρα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα του δε συνιστά απειλή.

Επιδείνωση στις σχέσεις των δύο χωρών

Η εξέλιξη σηματοδοτεί νέα επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο πρώην αντιπάλων του Ψυχρού Πολέμου.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Φιντέλ Κάστρο συντάχθηκε με τη Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια προχώρησε στην εθνικοποίηση αμερικανικών επιχειρήσεων και περιουσιών. Οι ΗΠΑ διατηρούν έκτοτε οικονομικό εμπάργκο στη χώρα των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Οι δύο πλευρές είχαν κατά καιρούς συνομιλίες και οι διπλωματικές σχέσεις βελτιώθηκαν προσωρινά κατά τη δεύτερη θητεία του Δημοκρατικού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, όμως ο Ρεπουμπλικανός Τραμπ έχει υιοθετήσει σκληρότερη γραμμή.

Τι περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο

Οι κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο, 94 ετών, αφορούν σε ένα περιστατικό του 1996, όταν κουβανικά μαχητικά κατέρριψαν αεροσκάφη που χειρίζονταν ομάδα Κουβανών εξόριστων. Όπως έγινε γνωστό προ ολίγου σε αυτές περιλαμβάνονται συνωμοσία για τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και άλλες δύο για καταστροφή αεροσκάφους.

Το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στο Μαϊάμι έκανε τις ανακοινώσεις την ώρα εκδήλωσης για τα θύματα του περιστατικού.

Η τελετή και οι ανακοινώσεις συμπίπτουν με την επέτειο του τέλους της τετραετούς αμερικανικής στρατιωτικής κατοχής της Κούβας στις 20 Μαΐου 1902, η οποία ακολούθησε αιώνες ισπανικής αποικιοκρατίας. Η κουβανική κυβέρνηση δεν θεωρεί την ημερομηνία ως εθνική ανεξαρτησία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα παρέμεινε υπό την επιρροή της Ουάσιγκτον μέχρι την επανάσταση του 1959.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι στην κουβανική ιστορία η 20ή Μαΐου συμβολίζει «παρέμβαση, ανάμειξη, αποστέρηση και απογοήτευση».

Πλήρης αποκλεισμός και υποσχέσεις για βοήθεια από τον Ρούμπιο

Υπό τον Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν ουσιαστικά επιβάλει αποκλεισμό στην Κούβα, απειλώντας με κυρώσεις χώρες που την προμηθεύουν με καύσιμα, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και επιδεινώνοντας τη χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Σε βινετοσκοπήμενο μήνυμα του προς τον κουβανικό λαό, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, του οποίου οι γονείς ήταν Κουβανοί μετανάστες στις ΗΠΑ, έκανε πρόταση για την δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσφέρουν βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων και κατηγόρησε την κουβανική ηγεσία για ελλείψεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα και καύσιμα.

Σε απάντηση, ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ χαρακτήρισε τον Ρούμπιο «εκπρόσωπο διεφθαρμένων και εκδικητικών συμφερόντων», χωρίς όμως να αποκλείσει την αποδοχή της βοήθειας.