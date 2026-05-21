5 το πρωί: Στα άκρα η κόντρα για τις υποκλοπές – Σόου από τον Μπεν-Γκριβ στο Ισραήλ – Αποκαλυπτήρια για το κόμμα Καρυστιανού
Στη Θεσσαλονίκη και στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον καθώς η Μαρία Καρυστιανού στις 18:30 θα προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Ποια θα είναι άραγε η μυστηριώδης γυναίκα που θα παρουσιάσει την εκδήλωση;
Το «κρυφτούλι» του Δεμίρη της ΕΥΠ στη Βουλή
- «Θα σιωπήσουμε;»: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών και στη δημοσιογράφο Δήμητρα Κρουστάλλη απάντησε στις κατηγορίες της κυβέρνησης για τον διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ για την παρακολούθησή του, και είδε το φως της δημοσιότητας. «Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια;», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης και σημείωσε πώς «ο κ. Δεμίρης ήθελε να μην συζητηθεί τίποτα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλας, να σιωπήσουμε. Θα το δεχτούμε;».
- Θα κινηθεί νομικά; Ο κ.Ανδρουλάκης άφησε δε, ανοικτό το ενδεχόμενο να κινηθεί εναντίον του κ. Δεμίρη, γιατί δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ να τον ενημερώσουν για τους λόγους της παρακολούθησης. Επίσης, άφησε αιχμές για τη στάση του προέδρου της Βουλής, καθώς «ενοχλήθηκε για τις διαρροές, δεν ενοχλήθηκε όμως για την επιστολική ψήφο των βουλευτών της ΝΔ, ούτε για τα 3/5 για τις Ανεξάρτητες Αρχές, όταν ήταν πρόεδρος ο κ. Τασούλας. Η ΝΔ είναι αμετανόητη. Ευαισθησία α λα καρτ λοιπόν».
- Τα μαθηματικά της εξεταστικής: Επίσης ανέφερε ότι η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές το 2022, αποφασίστηκε με 120 ψήφους όπως λέει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, και τώρα λένε πώς θα γίνει με 151. «Ελπίζω να μην φτάσει ο πρωθυπουργός τόσο χαμηλά», σημείωσε.
Απαράδεκτη μεταχείριση ακτιβιστών στο Ισραήλ
- Το σόου του Μπεν-Γκβιρ: Παγκόσμια κατακραυγή έχει προκαλέσει οπτικό υλικό που δείχνει ακτιβιστές του ανθρωπιστικού στολίσκου Global Sumud Flotilla δεμένους, γονατιστούς στο έδαφος. Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος ειρωνεύεται τους κρατούμενους και ζητά τη μεταφορά τους σε «φυλακές τρομοκρατών».
- Εσωτερικές αντιδράσεις: Η στάση του Μπεν Γκβιρ πυροδότησε τριγμούς στην ισραηλινή κυβέρνηση, με τον ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ να τον κατηγορεί για πλήγμα στην εικόνα της χώρας. Αντιδρώντας στην κρίση, ο Νετανιάχου πήρε αποστάσεις από τη συμπεριφορά του υπουργού του και διέταξε την άμεση απέλαση των 430 κρατούμενων ακτιβιστών.
- Διάβημα διαμαρτυρίας από την Αθήνα: Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «απαράδεκτη» και «απολύτως καταδικαστέα» τη συμπεριφορά των ισραηλινών αρχών. Με εντολή του Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας, με την Αθήνα να απαιτεί την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή.
Σε τέλμα οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν;
- Το τελεσίγραφο Τραμπ: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι στο τελικό στάδιο, απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη με τελειωτικό στρατιωτικό πλήγμα αν αρνηθεί να υπογράψει συμφωνία.
- Ανέβασε τους τόνους η Τεχεράνη: Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης. Η νέα πρόταση της Τεχεράνης περιλαμβάνει όρους που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη απορρίψει, όπως ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η αποχώρηση των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουν βαλτώσει οι ειρηνευτικές συνομιλίες.
- Το κρυφό σχέδιο ΗΠΑ – Ισραήλ: Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στους New York Times ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην αρχή του πολέμου δεν είχε στόχο να εξοντώσει, αλλά να απελευθερώσει τον πρώην σκληροπυρηνικό πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, προκειμένου να του παραδοθούν τα ηνία της χώρας.
Πρεμιέρα για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
- Η ώρα της παρουσίασης: Σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου στις 18:30, η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει επίσημα το νέο της κόμμα στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην Πλατεία Αριστοτέλους, στέλνοντας μήνυμα για μια «νέα αρχή» και έναν ανυποχώρητο αγώνα για δικαιοσύνη.
- Το μήνυμα στους «φυτευτούς»: Με ανάρτησή της, η κα Καρυστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη, ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από «φυτευτούς» που θέλουν να αμαυρώσουν την εικόνα του κινήματος, τονίζοντας πως τίποτα δεν θα αναχαιτίσει την πορεία τους.
- Τα πρόσωπα-κλειδιά: Στο πλευρό της ξεχωρίζουν ήδη οι πρώτοι στενοί συνεργάτες, όπως η Μαρία Γρατσία, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης (πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης) και η σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά.
Σε ρυθμούς Final Four μπαίνει από σήμερα η Αθήνα
- Στην κορυφή η Άστον Βίλα: Η Άστον Βίλα με επιβλητική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 στον τελικό του Europa League επί της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.
- Τα βλέμματα στο CL: Πλέον, το ενδιαφέρον των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων στρέφεται στον τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου και για πρώτη φορά η σέντρα θα γίνει σε απογευματινή ώρα και συγκεκριμένα στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA. Το βαρύτιμο τρόπαιο διεκδικούν Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ. Την Τετάρτη 27/5 στις 22:00 θα διεξαχθεί ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και την Ράγιο Βαγιεκάνο.
- Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα: Η Αθήνα φορά τα γιορτινά της για τη διεξαγωγή του Final Four της Euroleague. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή με τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών. Στον πρώτο χρονικά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στις 18.00 και τρεις ώρες αργότερα η Βαλένθια θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Από σήμερα έως την Κυριακή 24 Μαΐου, ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει μία σειρά από παράλληλες δράσεις, στη Fan Zone, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Ζάππειο.
