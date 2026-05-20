Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ένα αποτύπωμα 52,5 μέτρων πλάγιας ολίσθησης πάνω στην άσφαλτο της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου συμπυκνώνει τη βιαιότητα της μετωπικής σύγκρουσης που στοίχισε τη ζωή σε δύο γυναίκες.

Η επίσημη έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας, που φέρνει στο φως το δικαστικό ρεπορτάζ, αποτυπώνει με μαθηματική ακρίβεια τα κρίσιμα δευτερόλεπτα του δυστυχήματος, ενώ μια βλάβη σε φανάρι και μια καθοριστική μαρτυρία μετατρέπουν την υπόθεση σε νομικό θρίλερ.

Το χρονικό και τα σημάδια της ασφάλτου

Το μεσημέρι της 17ης Μαΐου 2026, η 56χρονη και η 26χρονη κόρη της άφησαν την τελευταία τους πνοή, εγκλωβισμένες στα συντρίμμια ενός Peugeot. Οι συνθήκες στο οδόστρωμα ήταν ιδανικές: στεγνός δρόμος, αίθριος καιρός και πλήρης ορατότητα. Κι όμως, η κινητική ενέργεια της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που δεν άφησε κανένα περιθώριο επιβίωσης.

Η αυτοψία των αξιωματικών της Τροχαίας Ρόδου ξεκίνησε λίγες ώρες μετά το δυστύχημα και κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, συνθέτοντας ένα πλαίσιο ευρημάτων:

Τα ίχνη της BMW : Το ενοικιαζόμενο πολυτελές όχημα (μοντέλο του 2024) κινούταν στο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο. Πριν από τη σύγκρουση, έχασε εντελώς τον έλεγχο, σέρνοντας τους τροχούς του πλαγίως για 52,50 μέτρα.

: Το ενοικιαζόμενο πολυτελές όχημα (μοντέλο του 2024) κινούταν στο ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο. Πριν από τη σύγκρουση, έχασε εντελώς τον έλεγχο, σέρνοντας τους τροχούς του πλαγίως για 52,50 μέτρα. Οι χαραγές του Peugeot : Στο ίδιο ρεύμα βρέθηκαν δύο βαθιές χαραγές (2 και 9 μέτρων) από τα μέταλλα του Peugeot, αποδεικνύοντας ότι το αυτοκίνητο των δύο γυναικών παρασύρθηκε βίαια και πετάχτηκε στο αντίθετο ρεύμα.

: Στο ίδιο ρεύμα βρέθηκαν δύο βαθιές χαραγές (2 και 9 μέτρων) από τα μέταλλα του Peugeot, αποδεικνύοντας ότι το αυτοκίνητο των δύο γυναικών παρασύρθηκε βίαια και πετάχτηκε στο αντίθετο ρεύμα. Η τελική εικόνα: Διάσπαρτα θραύσματα μέχρι και την αυλή διπλανής οικίας, λάδια μπροστά από το ακινητοποιημένο BMW και δύο παραμορφωμένα αμαξώματα (με το Peugeot να έχει δεχθεί όλο το βάρος της πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά) ολοκλήρωναν το σκηνικό. Σημειώνεται ότι και τα δύο οχήματα ήταν σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

Το μυστήριο με το χαλασμένο φανάρι

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού με τον δρόμο που οδηγεί στην παραλία Αφάντου, ένα σημείο που ελέγχεται από φωτεινούς σηματοδότες. Εκεί εντοπίστηκε το εξής σημαντικό στοιχείο όπως αναφέρει η Δημοκρατική: Στο φανάρι της διαχωριστικής νησίδας, το οποίο ρυθμίζει την αριστερή στροφή, η κόκκινη ένδειξη ήταν σβηστή. Λειτουργούσαν κανονικά μόνο το πορτοκαλί και το πράσινο βέλος.

Αντίθετα, ο κρεμαστός σηματοδότης στο δεξί πεζοδρόμιο λειτουργούσε άψογα σε όλες τις φάσεις. Οι Αρχές καλούνται τώρα να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα: Το κόκκινο φανάρι ήταν ήδη χαλασμένο ή έσβησε εξαιτίας της σφοδρής σύγκρουσης;

Οι ποινικές διώξεις και ο πόλεμος των μαρτυριών

Ο 45χρονος οδηγός του BMW συνελήφθη αμέσως. Ο έλεγχος αλκοτέστ βγήκε μηδενικός ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αίματος.

Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου αντέδρασε άμεσα, ασκώντας εις βάρος του δύο βαρύτατες διώξεις: επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε θάνατο (κακούργημα) και ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Β’ Τακτικού Ανακριτή, με τις δύο πλευρές να έχουν παρατάξει έμπειρους νομικούς για την υποστήριξη της κατηγορίας).

Το κεντρικό μέτωπο της δικαστικής μάχης εστιάζει στο ποιος πέρασε με κόκκινο:

Η εκδοχή του κατηγορούμενου: Ο οδηγός παραδέχεται ότι έτρεχε πάνω από το όριο ταχύτητας, αλλά ισχυρίζεται -με τη σύμφωνη γνώμη της συντρόφου του που επέβαινε στο ΙΧ- ότι το Peugeot βγήκε ξαφνικά μπροστά του, παραβιάζοντας το κόκκινο φανάρι της στροφής.

Η μαρτυρία-κλειδί που ανατρέπει τα πάντα: Ένας Γερμανός αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο κατέθεσε κατηγορηματικά ότι εκείνος που παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη ήταν ο οδηγός του BMW. Πρόκειται για μια κατάθεση «φωτιά» που, αν γίνει δεκτή, κλειδώνει την αποκλειστική ευθύνη στον κατηγορούμενο, δεδομένου ότι η υπερβολική ταχύτητα λειτουργεί ήδη ως καταδικαστικός παράγοντας.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς ο διορισμένος πραγματογνώμονας και οι Αρχές αναλύουν καρέ-καρέ το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του παρακείμενου καταστήματος, προκειμένου να ανασυνθέσουν με απόλυτη βεβαιότητα την αλληλουχία της τραγωδίας.