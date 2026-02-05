Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας για τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν ήρθε από τον Μπουρχανετίν Ντουράν. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας ανέφερε ότι στο τραπέζι θα εξεταστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε όλες τις διαστάσεις τους.

Παράλληλα, τονίζει πως θα υπογραφούν και διάφορα έγγραφα (χωρίς να προσδιορίζει ποια θα είναι αυτά) τα οποία αποσκοπούν την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Η σχετική ανάρτηση αναφέρει: «Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας στις 11 Φεβρουαρίου 2026, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την Έκτη Σύνοδο του Συμβουλίου Ανώτατης Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας.

Η Σύνοδος του Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα υπό την προεδρία του Προέδρου μας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, θα εξετάσει τις τουρκο-ελληνικές σχέσεις σε όλες τις διαστάσεις τους και θα συζητήσει ευκαιρίες για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι συνομιλίες αναμένεται να περιλαμβάνουν ανταλλαγή απόψεων για τις διμερείς σχέσεις καθώς και για τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Η υπογραφή διαφόρων εγγράφων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης».