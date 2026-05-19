5 το πρωί: Πόλεμος νεύρων στη Μ.Ανατολή – Ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα – Εκβιασμοί και ξυλοδαρμοί στο Ρέθυμνο
Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε την Κυριακή, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ημερομηνία δημιουργίας του νέου κόμματος προκαλώντας ήδη τάσεις φυγής σε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και η Μαρία Καρυστανού μαζεύει υπογραφές και στελέχη. Με λίγα λόγια έχουμε προεκλογική περίοδο χωρίς να γνωρίζουμε την ημερομηνία των εκλογών...
Ο Τραμπ έτοιμος να πατήσει ξανά το κουμπί του πολέμου στο Ιράν
- Η αναβολή της επίθεσης: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα «αναστείλει» την επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του Κόλπου. Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτηση του στο προσωπικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι «σοβαρές διαπραγματεύσεις» βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη με το Ιράν και ότι τα κράτη του Κόλπου πιστεύουν ότι «θα επιτευχθεί συμφωνία».
- Ανεπαρκής η νέα πρόταση του Ιράν: Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στον ιστότοπο Axios οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί μεν να επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων λόγω της απόρριψης από το Ιράν πολλών από τα αιτήματά του και της άρνησής του για ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα.
- «Αγκάθι» τα πυρηνικά: Η νέα πρόταση περιλαμβάνει κάποιες περισσότερες διατυπώσεις σχετικά με τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού οπλισμού, αλλά δεν περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου ή για παράδοση των υπαρχόντων αποθεμάτων.
Αντίστροφη μέτρηση για τα κόμματα από Τσίπρα και Καρυστιανού
- Ανακοίνωσε ημερομηνία ο Αλέξης Τσίπρας: Tην επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 8.00 το βράδυ στην πλατεία Θησείου θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση του Unmute now σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, έκανε κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, «να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες». Είχε προηγηθεί ανάρτηση με την οποία έλεγε «ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».
- Ποιοι θα τον στηρίξουν; Όπως αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ για το «Βήμα» ο Άρης Ραβανός, υπάρχουν τουλάχιστον 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εμφανίζονται πρόθυμοι να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια του κ. Τσίπρα.
- Μαζεύει υπογραφές η Καρυστιανού: Στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άρειο Πάγο. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα, όπου συνεργάτες, φίλοι και υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν εκεί, ώστε να θέσουν τις βάσεις για το εγχείρημα πριν την εκδήλωση της Πέμπτης 21/5.
ΚΥΣΕΑ, εξοπλιστικά και ετοιμότητα για την «Γαλάζια Πατρίδα»
- Πράσινο φως για τις ιταλικές φρεγάτες: Έγκριση για την προμήθεια των δύο πρώτων ιταλικών φρεγατών FREMM κλάσης Bergamini έδωσε το ΚΥΣΕΑ σε συνεδρίαση του τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Το επόμενο βήμα είναι να υπογράφει η συμφωνία με την Ιταλία, ώστε τα δύο πλοία να παραληφθούν από το Πολεμικό Ναυτικό. Η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ ήταν ένα ακόμα μεγάλο θέμα που εκκρεμούσε και τώρα μπορεί να προχωρήσει, καθώς η καθυστέρηση είναι άνω των 10 ετών για τις εργασίες αυτές.
- Συμφωνία με τα ΗΑΕ: Παράλληλα, επιστολή Πρόθεσης για την περαιτέρω ενίσχυση της Στρατηγικής Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με έμφαση στην καινοτομία, υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κ. Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei.
- Περιμένουμε ένταση με την Άγκυρα; «Αναλόγως του περιεχομένου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης», προειδοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη «Γαλάζια Πατρίδα», σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας».
Κύκλωμα εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στο Ρέθυμνο
- Ποιους είχαν βάλει στο στόχαστρο: Η εγκληματική οργάνωση, που δρούσε από το 2021, επέβαλε καθεστώς τρομοκρατίας, βίας και εκβιασμών σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών χωραφιών, με σκοπό την καταπάτηση γης.
- Απάτη-μαμούθ με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις: Το ύψος της απάτης άγγιξε τις 586.000 ευρώ. Οι δράστες εκβίαζαν ιδιοκτήτες στο Ρέθυμνο, καταπατώντας τις εκτάσεις τους για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις, προκαλώντας ζημιές άνω των 200.000 ευρώ.
Προχωρούσαν επίσης σε εμπρησμούς και εκτεταμένες καταστροφές καλλιεργειών ως πράξεις αντεκδίκησης.
- Έξι συλλήψεις: Από τους 6 συλληφθέντες (στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 συνεργοί), οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης (δύο ανίψια) θα απολογηθούν την Παρασκευή.
Νεκρές μητέρα και κόρη σε σφοδρή σύγκρουση στη Ρόδο
- Το χρονικό: Όχημα που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα προσέκρουσε σε αυτοκίνητο το οποίο ανατράπηκε, εγκλωβίζοντας στα συντρίμμια του μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Οι δύο γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, έχασαν τη μάχη με τη ζωή.
- Οι κατηγορίες: Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε σε βάρος του 45χρονου οδηγού δύο ποινικές διώξεις, για επικίνδυνη οδήγηση με θάνατο και για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας κατά συρροή. Εν τω μεταξύ το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο με τη στιγμή της σύγκρουσης.
- Τι είπε ο 45χρονος: «Δεν πέρασα με κόκκινο, έκαναν αναστροφή. Δεν έτρεχα, δεν ξέρω τι έχει γίνει» ήταν τα λόγια του άνδρα, σύμφωνα με την αδερφή του, που έκανε λόγο για έναν έμπειρο οδηγό, που του άρεσε η ταχύτητα και δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει κακό.
