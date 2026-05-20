Κατακόρυφα ανεβαίνει η ένταση στην περιοχή της Βαλτικής, καθώς η μια μετά την άλλη οι χώρες της περιοχής -με τελευταία τη Λιθουανία– εμφανίζονται να έρχονται αντιμέτωπες με απειλές από τη Ρωσία, αλλά και με περιστατικά ασφαλείας που περιλαμβάνουν παραβιάσεις εναέριου χώρου από drones.

Η ανησυχητική αυτή εικόνα έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρη σήμερα, καθώς από το πρωί και μέχρι πριν από λίγο στη Λιθουανία βρισκόταν σε ισχύ προειδοποίηση «αεροπορικού κινδύνου». Ως αποτέλεσμα ζητήθηκε από τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός και μέλη της κυβέρνησης μεταφέρθηκαν σε καταφύγια και ανεστάλη η λειτουργία του αεροδρομίου της πρωτεύουσας λόγω παραβίασης του εναέριου χώρου της χώρας από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

BREAKING: Lithuania activated NATO air policing measures after a radar signal with characteristics consistent with an unmanned aerial vehicle was detected near the border with Belarus, triggering air attack alerts across multiple regions of the country.

Το κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέστειλε επίσης την κυκλοφορία τρένων στην περιοχή του Βίλνιους, ενώ σχολεία και παιδικοί σταθμοί έλαβαν εντολή να οδηγήσουν τα παιδιά σε καταφύγια κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το οποίο διήρκεσε σχεδόν μία ώρα.

«Αναζητήστε αμέσως καταφύγιο σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους οικείους σας, και περιμένετε νέες οδηγίες», ανέφερε ο λιθουανικός στρατός σε μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους της πρωτεύουσας, Βίλνιους. Η εναέρια και σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο οι προειδοποιήσεις για τον εναέριο κίνδυνο παραμένουν σε ισχύ σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στο κτίριο του κοινοβουλίου στο Βίλνιους, όπου βρίσκονταν βουλευτές και υπουργοί.

Μιλώντας στο Reuters από υπόγειο καταφύγιο, ο υπουργός Άμυνας Ρομπέρτας Κάουνας δήλωσε ότι στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούσαν για την εξουδετέρωση της απειλής.

«Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ έχει ενεργοποιηθεί και στοχοποιεί το drone που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας», είπε ο Κάουνας.

Τι είχε προηγηθεί

Τις προηγούμενες ημέρες, στην Εσθονία, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε ένα ύποπτο ουκρανικό drone, ενώ η κυβέρνηση της Λετονίας παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της διαχείρισης αντίστοιχων παραβιάσεων.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα. Από τον Μάρτιο, αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά drones έχουν εισέλθει κατά λάθος στον εναέριο χώρο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ όπως η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία, οι οποίες συνορεύουν με τη Ρωσία. Οι χώρες της Βαλτικής, που αποτελούν ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας, έχουν αποδώσει τα περιστατικά με drones στη Μόσχα, ενώ υποστηρίζουν ότι το Κίεβο έχει δικαίωμα να πλήττει ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους.

Το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας εξέδωσε τον συναγερμό που έθεσε σε κινητοποίηση τη χώρα, υποστηρίζοντας ότι εντοπίστηκε drone στη γειτονική Λευκορωσία και κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευσή του δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί.

Τι λέει η Μόσχα για την κατάσταση

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε από την πλευρά του, ότι ο ρωσικός στρατός παρακολουθεί στενά την κατάσταση σχετικά με τα drones που πετούν στον εναέριο χώρο των χωρών της Βαλτικής και διαμορφώνει την κατάλληλη απάντηση. Το Κρεμλίνο παράλληλα καταδίκασε τις δηλώσεις του κορυφαίου διπλωμάτη της Λιθουανίας ως «στα όρια της παράνοιας», μετά από τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών Κεστούτις Μπουντρίς ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει στη Μόσχα πως είναι ικανό να διαπεράσει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Το Καλίνινγκραντ είναι ένας ρωσικός θύλακας που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τη Λιθουανία και την Πολωνία, στις ακτές της Βαλτικής. Έχει πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων και είναι έντονα στρατιωτικοποιημένο, καθώς λειτουργεί ως έδρα του ρωσικού Στόλου της Βαλτικής.

Ο Μπουντρίς, του οποίου η χώρα αποτελεί σταθερό σύμμαχο της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία, δήλωσε σε συνέντευξή του στην ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ότι: «Πρέπει να δείξουμε στους Ρώσους ότι είμαστε ικανοί να διαπεράσουμε τις άμυνες του μικρού φρουρίου που έχουν χτίσει στο Καλίνινγκραντ. Το ΝΑΤΟ έχει τη δυνατότητα, εάν χρειαστεί, να ισοπεδώσει τις ρωσικές αντιαεροπορικές άμυνες και τις πυραυλικές βάσεις εκεί».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις αυτές, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι η τοποθέτηση δείχνει πόσο απερίσκεπτοι είναι ορισμένοι πολιτικοί στις χώρες της Βαλτικής και ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

«Η δήλωση αγγίζει τα όρια της παράνοιας», ανέφερε ο Πεσκόφ. «Δυστυχώς, οι χώρες της Βαλτικής είναι εμμονικά αντιρωσικές. Αυτό το αντιρωσικό συναίσθημα τους θολώνει την κρίση, τους εμποδίζει να σκεφτούν το μέλλον και να ενεργήσουν προς το συμφέρον των ίδιων των χωρών τους», πρόσθεσε.

Η Μόσχα έχει εκφράσει ανησυχία ότι ουκρανικά drones ενδέχεται να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της Βαλτικής για να εξαπολύουν επιθέσεις σε στόχους εντός της Ρωσίας — ισχυρισμό που απορρίπτουν το Κίεβο και οι τρεις χώρες της Βαλτικής. Μάλιστα μόλις χθες υπήρξε ένταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έπειτα από σχετική αναφορά και απειλές από την πλευρά του πρέσβη της Ρωσίας στο όργανο του ΟΗΕ.