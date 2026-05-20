Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής το απόγευμα της Τετάρτης, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο «κόκκινο» έπειτα από καραμπόλα οκτώ οχημάτων στο ύψος της Λυκόβρυσης.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό προβλήματα υπάρχουν κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα, όμως σε αυτό προς Λαμία η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω μεγάλης καραμπόλας με οκτώ οχήματα που σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρυση. Τρία οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ τα υπόλοιπα πέντε πολύ περιορισμένες.

Παρότι σε δύο οχήματα «άνοιξαν» οι αερόσακοι, δεν καταγράφηκε τραυματισμός. Το ατύχημα έγινε λίγο πριν τις 17:30, στην αριστερή λωρίδα της εθνικής, γι’ αυτό και σχηματίστηκαν ουρές, μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Παράλληλα, οι οδηγοί τις τελευταίες ώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη, την Ποσειδώνος (από Φάληρο έως Καλλιθέα), στον Πειραιά, τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Σταδίου, την Αμαλίας, τη Βεσιλέως Κωνσταντίνου και την Πειραιώς (Κεραμεικό και Ταύρο).