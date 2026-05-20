Μετά από επτά διαδοχικές αυξήσεις, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ξεπέρασε τα 2,12 ευρώ το λίτρο, προσεγγίζοντας απειλητικά το ιστορικό υψηλό του 2022.

Η άνοδος αυτή έρχεται στην πιο κρίσιμη στιγμή, καθώς η τουριστική περίοδος μπαίνει στην κορύφωσή της, με τις τιμές στα νησιά να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τους οδηγούς στα μεγάλα αστικά κέντρα να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους.

Η κατάσταση στις νησιωτικές περιοχές είναι πλέον εκτός ελέγχου, με τη βενζίνη σε αρκετά νησιά να πωλείται ήδη πάνω από τα 2,25 ευρώ, ενώ παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι τις επόμενες ημέρες θα σπάσει και το φράγμα των 2,30 ευρώ το λίτρο.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει σκαρφαλώσει στα 2,26 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,99 ευρώ. Το κόστος είναι τόσο υψηλό, που πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους στις πόλεις πριν επιβιβαστούν στα πλοία. Δωδεκάνησα : Η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ και το diesel τα 1,93 ευρώ το λίτρο.

Στην επαρχία το πλήγμα είναι διπλό. Ιδιοκτήτες πρατηρίων στη Λέσβο αναφέρουν ότι η κατανάλωση έχει κάνει βουτιά κατά 42%, καθώς η ακρίβεια στα καύσιμα συνέπεσε με την τοπική κρίση του αφθώδους πυρετού που πλήττει την οικονομία του νησιού.

Ασφυξία και στα μεγάλα αστικά κέντρα

Η άνοδος είναι καθημερινή και στις πόλεις. Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται στα 2,11 ευρώ, ενώ το diesel στα 1,80 ευρώ το λίτρο. Ανάλογη είναι η εικόνα σε Αχαΐα και Θεσσαλονίκη, όπου η βενζίνη κυμαίνεται στα 2,10 ευρώ.

«Ο κόσμος δεν κυκλοφορεί, η κίνηση είναι πολύ πεσμένη και κάθε μέρα η τιμή τσιμπάει προς τα πάνω», δηλώνουν υπεύθυνοι πρατηρίων, εκτιμώντας μάλιστα ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι οι τιμές πέριξ του 2,10 – 2,15 ευρώ ήρθαν για να μείνουν επί μακρόν.

Τα αιτήματα της αγοράς και ο φόβος για νέες αυξήσεις

Οι επαγγελματίες του κλάδου ξεκαθαρίζουν ότι τα κυβερνητικά μέτρα, όπως η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Όπως τονίζουν, η μόνη ουσιαστική λύση για να ανασάνει η αγορά είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ή μια απευθείας παρέμβαση στα τιμολόγια των διυλιστηρίων.

Με φόντο το δυσβάσταχτο κόστος μετακίνησης για μόνιμους κατοίκους και τουρίστες, οι βενζινοπώλες ζητούν επίμονα:

Την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και μετά το τέλος Μαΐου.

Την επέκταση της συγκεκριμένης επιδότησης και στην αμόλυβδη βενζίνη.

Η αγορά πλέον κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα, καθώς εκφράζονται έντονοι φόβοι για νέο γύρο ανατιμήσεων μέσα στο καλοκαίρι, εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης της εποχικής ζήτησης.