Κλείδωσε για τις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε στην ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα γίνει στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου.

Όπως διευκρίνισε, το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης, καθώς και η ατζέντα των συζητήσεων, θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα από το υπουργείο Εξωτερικών.

Με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προσέρχεται στον διάλογο με «πίστη και αυτοπεποίθηση», επισημαίνοντας πως η ελληνική πλευρά κινείται πάντοτε στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης σε ζητήματα κυριαρχίας.

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αφορά τον καθορισμό της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, ξεκαθαρίζοντας ότι «ουδέποτε θα τεθούν στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών».

Η συνάντηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν εύθραυστες.

Η νέα πρόκληση της Τουρκίας

Την ίδια ώρα, εκ νέου αντιδράσεις από την Τουρκία προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όπως αυτό προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η στάση της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη και χαρακτηρίζει «απαράδεκτες» τις ελληνικές δηλώσεις, κάνοντας λόγο για μονομερείς ενέργειες που, κατά την Άγκυρα, παραβιάζουν τα «δικαιώματα και συμφέροντα της τουρκικής πλευράς» στο Αιγαίο.

«Μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ενώ τονίζεται ότι δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών περί επέκτασης των χωρικών υδάτων «δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επαναφέρει, παράλληλα, τη γνωστή ρητορική περί «Γαλάζιας Πατρίδας», διαμηνύοντας ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας» στις θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Τουρκίας.