Σαράντα τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και πήρε το πρώτο Europa League της ιστορίας της.

Αυτό το αποτέλεσμα άρεσε και κατά… Πειραιά μεριά.

Πλέον, ο Ολυμπιακός θέλει οι «χωριάτες» να τερματίσουν στην 4η θέση της Premier League, προκειμένου να λάβουν μέρος στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αν η Λίβερπουλ, η οποία βρίσκεται στο -3, προσπεράσει στο νήμα την ομάδα του Ουνάι Εμερι, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να παίξουν στον 2ο προκριματικό, δηλαδή δύο εβδομάδες νωρίτερα (21-22 Ιουλίου).

Την τελευταία αγωνιστική, η Άστον Βίλα παίζει με την αδιάφορη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», ενώ οι «κόκκινοι» φιλοξενούν την Μπρέντφορντ.

Η εξέλιξη του τελικού:

Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 10ο λεπτό και ήταν ένα εκτός περιοχής σουτ του Ρότζερς που πέρασε λίγο άουτ.

Η απάντηση της γερμανικής ομάδας ήρθε στο 17′, απόρροια ενός φάουλ που μετατράπηκε σε ένα άστοχο σουτ του Χέφλερ από καλή θέση.

Η Φράιμπουργκ είχε και την επόμενη αξιόλογη φάση, συγκεκριμένα στο 34′, όταν ο Μανζάμπι βρέθηκε σε διαγώνια θέση, επιχείρησε το σουτ, η μπάλα έκανε «γκελ», αλλά ο Μαρτίνες δεν αιφνιδιάστηκε.

Αξιόλογη ήταν η επίσκεψη της Αστον Βίλα στο 37′, αφού το σουτ του ΜακΓκιν έγινε από καλό σημείο και είχε κατεύθυνση προς την εστία, ωστόσο η μπάλα σταμάτησε στο σώμα του Λίνχαρτ.

Εκπληκτικό ήταν το γκολ του Τίλεμανς που έβαλε σε θέση οδηγού τους «χωριάτες». Το ματς είχε φτάσει στο 41′. Ο Ρότζερς έπιασε «γλυκιά» σέντρα από αριστερά, ο Βέλγος βρήκε όπως ακριβώς έπρεπε το βολέ και η μπάλα αναπαύθηκε στα δίχτυα της Φράιμπουργκ.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν το γκολ του Μπουεντία στο 45+3’. Ο Αργεντινός δέχθηκε την πάσα του ΜακΓκιν, κοντρόλαρε με το δεξί, γύρισε, εκτέλεσε με το αριστερό και νίκησε τον Ατουμπόλου. Εντελώς αθόρυβα, η ομάδα του Εμερι είχε φτάσει τις 9 τελικές έναντι 3 του αντιπάλου στο α’ ημίχρονο. Μα, κυρίως, το σκορ είχε γίνει 2-0.

Οι τελευταίες ελπίδες της Φράιμπουργκ έσβησαν στο 58′, όταν ο Μπουεντία έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Ρότζερς σημάδεψε δίχτυα με προβολή στο πρώτο δοκάρι.

Η Άστον Βίλα είχε κι άλλες καλές στιγμές, με σημαντικότερη την κεφαλιά του Ονάνα που σταμάτησε στο δεξί δοκάρι στο 69’, δείγμα της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο φιναλίστ.