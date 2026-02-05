Πήγε στην Πορτογαλία ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Για πολλούς ήταν μία από τις επικρατέστερες για να παίξουν στον τελικό. Τελικά, η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών θα φύγει έχοντας το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της.

Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη ήταν εντυπωσιακά και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στις Ιταλίδες. Το τελικό 15-8 αποτυπώνει τη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτό είναι το έκτο μετάλλιο για την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είχαν προηγηθεί τέσσερα ασημένια και ακόμα ένα χάλκινο.

Συνολικά, η γαλανόλευκη έχει ανέβει στο βάθρο μεγάλων διοργανώσεων 16 φορές.

Τα μετάλλια της Εθνικής πόλο γυναικών:

Χρυσά (5)

World League: 2005, 2025

2005, 2025 Παγκόσμιο υγρού στίβου: 2011, 2025

2011, 2025 Europa Cup: 2018

Ασημένια (5)

Ολυμπιακοί Αγώνες: 2004

2004 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2010, 2012, 2018, 2022

Χάλκινα (5)