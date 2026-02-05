Μετά τις σφοδρές πιέσεις της αντιπολίτευσης, που ζήτησε εξηγήσεις από τον υπουργό Ναυτιλίας, ο Βασίλης Κικίλιας θα προσέλθει τελικά αύριο στη Βουλή ώστε να ενημερώσει την επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τη τραγωδία της Χίου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που απέστειλε στα μόνιμα μέλη η πρόεδρος της επιτροπής, Φωτεινή Αραμπατζή, προσκαλεί τους βουλευτές στην αυριανή ενημέρωση στις 10 το πρωί για το συμβάν της 3ης Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Πέμπτης, στο περιθώριο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πίεζαν ώστε να προσέλθει για ενημέρωση ο κ. Κικίλιας.

«Που είναι ο “πολύς” κ. Κικίλιας. Έπρεπε να είναι εδώ και να ελέγχετε. Πού είναι;», διερωτήθηκε σε έντονο τόνο η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά. Αιχμηρά πρόσθεσε ότι «δε μπορεί να πηγαίνει στα μπουζουξίκα με την πρέσβη των ΗΠΑ και να μην έρχεται στη Βουλή!».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι είναι η τέταρτη φορά που ζητούν να προσέλθει ο κ. Κικίλιας, «από χθες ζητάμε το αυτοκινητο και τσαλαβουτάμε στα θολά νερά… να βγαίνει ο πλέον αναξιόπιστος Άδωνις Γεωργιάδης και να αποδίδει προθέσεις στις ΜΚΟ που προσπαθείτε να δολοφονήσετε τον χαρακτήρα τους». Και συνέχισε «τι είναι αυτό που εμποδίζει τον κ. Κικίλια να έρθει;». Επιπλέον, επιτέθηκε στον Μακάριο Λαζαρίδη λέγοντας «σας καθιστώ υπεύθυνο, αν συνεχιστεί αυτή η βαρβαρότητα που έχει ονοματεπώνυμο Μακάριος Λαζαρίδης και στα ψευτοδιλήμματα, είναι αστεία, ανόητα, βλακώδη και ύποπτα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ, Δημήτρης Μάντζος, είπε «θα επαναλάβω το αίτημα να προσέλθει ο υπουργός Ναυτιλίας στη Βουλή για να παράσχει δέουσες, οφειλόμενες εξηγήσεις. Η ΝΔ από χθες ζυγίζει και καλεί και μας να συγκρίνουμε τους ιερούς κανόνες έρευνας και διάσωσης από τη μία και τα δίκτυα των διακινητών από την άλλη. Είναι προσβολή και σας την επιστρέφουμε. Είμαστε με το δίκαιο».