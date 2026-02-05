Με αναφορά στην τραγωδία στη Χίο ξεκίνησε την ομιλία του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο πρόεδρος του κόμματος.

«Απαιτούμε διαφανή, αξιόπιστη και ανεξάρτητη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Δε θα γίνει αποδεκτή καμία προσπάθεια συγκάλυψης», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και εξαπέλυσε επίθεση στο Μαξίμου για τους χειρισμούς του στο πολύνεκρο ναυάγιο: «Αυτό οφείλει να διασφαλίσει και η ελληνική κυβέρνηση και όχι να σπεύδει να βγάλει η ίδια πόρισμα για τις συνθήκες της τραγωδίας».

Ερμηνεύοντας τη στάση της, ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε «ακροδεξιούς» υπουργούς και ακροατήρια: «Η δήθεν κεντρώα και ψευτοεκσυγχρονιστική κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιλέξει να έχει υπουργό Μετανάστευσης έναν ακροδεξιό εκπρόσωπο του τραμπισμού και ανέχεται τις απόψεις του επίσης ακροδεξιού αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας, υπέρ των παράνομων επαναπροωθήσεων. Είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση επιλέγει τα ακροδεξιά ακροατήρια, αφαιρώντας δικαιώματα από τους ευάλωτους. Πρέπει να σταματήσει αυτό το διαρκές ανθρώπινο δράμα, κάτι που μπορεί να γίνει με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, στο Δίκαιο της Θάλασσας και στα ανθρώπινα δικαιώματα και με νόμιμες και ασφαλείς οδούς μετανάστευσης και ασύλου, στο πλαίσιο ενός νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, που είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των κυκλωμάτων διακινητών, που κερδοσκοπούν πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Και όχι με το Σύμφωνο Μετανάστευσης που συνδιαμόρφωσε η ΝΔ και που μετατρέπει την Ελλάδα σε φυλακή ψυχών, προς όφελος των χωρών της Βόρειας Ευρώπης».

«Προοδευτική κυβέρνηση για προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση»

Ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου συνέχισε την επίθεση, με αναφορά στη Συνταγματική Αναθεώρηση: «Ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει καταπατήσει βάναυσα το Σύνταγμα με τις υποκλοπές, με την παραβίαση του άρθρου 86, με την εκπρόθεσμη νομοθέτηση του εφαρμοστικού νόμου για την αποσβεστική προθεσμία, με τη μετατροπή των κολεγίων σε ΑΕΙ, με μια σειρά αυταρχικών απαγορεύσεων συνταγματικών ελευθεριών, τώρα εμφανίζεται ως επισπεύδων της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ζητάει συναινέσεις, όταν δεν τις επεδίωξε καν στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δε θα επιτρέψουμε να γίνει και το Σύνταγμα θύμα του επικοινωνιακού του σχεδίου και της βαθιά συντηρητικής του πολιτικής».

Ο κ. Φάμελλος σχολίασε τις προτάσεις της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό κατά των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την άρση της μονιμότητας, με εφαρμογή της αξιολόγησης, για να τακτοποιήσει τα ρουσφέτια τους, να κάνει απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις» και εξήγησε: «Με την αναθεώρηση του άρθρου 16, επιχειρεί να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στα δημόσια πανεπιστήμια, προς όφελος των κολεγίων», ενώ «με τον ορισμό δημοσιονομικού κόφτη στο Σύνταγμα της χώρας, επιχειρεί να ”συνταγματοποιήσει” τη λιτότητα και τα κέρδη των καρτέλ».

Διατυπώνοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε: «Ναι, χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά και μία προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η συζήτηση για την αναθεώρηση πρέπει να δώσει εντολή για ουσιαστική συναίνεση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, που θα διαθέτει και τη νωπή εντολή των πολιτών. Και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να δοθεί το όριο των 180 ψήφων. Στην αναθεωρητική Βουλή, θα κριθούμε όλοι και ζητάμε από τους πολίτες να δώσουν εντολή και για προοδευτική κυβέρνηση, που θα φέρει προοδευτική Συνταγματική Αναθεώρηση».

Τοποθετούμενος για την ψήφο των αποδήμων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είπε ότι ο πρωθυπουργός τη χρησιμοποιεί για επικοινωνιακά παιχνίδια και χαρακτήρισε υποκριτικό το ενδιαφέρον, σημείωσε: «Πρέπει να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, ιδίως μετά το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων από τους εκλογικούς καταλόγους σε ευρωβουλευτή και στο κόμμα της ΝΔ. Πρέπει να διασφαλιστεί η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας, της δημοκρατικής εκπροσώπησης, της ισοτιμίας και της ποσόστωσης φύλου, που δε διασφαλίζονται με την προτεινόμενη, ενιαία, τριεδρική περιφέρεια αποδήμων με σταυρό».

Το Εθνικό Απολυτήριο οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες

Για το Εθνικό Απολυτήριο είπε ότι πρόκειται για ακόμη μία επικοινωνιακή προσπάθεια συναίνεσης της κυβέρνησης και προσέθεσε: «Έχουμε εύλογες ανησυχίες ότι το Εθνικό Απολυτήριο της κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο, ακόμη πιο εξοντωτικό σύστημα εξετάσεων, με περισσότερη πίεση στους μαθητές, που τελικά θα οξύνει τις κοινωνικές ανισότητες και θα περιορίσει την πρόσβαση στην Παιδεία και στην πρόοδο στους οικονομικά ευάλωτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκεκριμένη πρόταση για το σύστημα εισαγωγής στη δημόσια, τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα την καταθέσει άμεσα στον δημόσιο διάλογο».

«Απάντηση στο αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να είναι η αντιπολιτική»

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα η πολιτική αλλαγή και η προοδευτική διακυβέρνηση. «Έχουμε πει ξεκάθαρα ότι απαιτείται πολιτική αλλαγή και μια νέα κυβέρνηση με σαφές αριστερό και προοδευτικό πρόσημο, ώστε να μην καλύψουν το κενό άλλες δυνάμεις. Αντιπολιτικές, δήθεν αντισυστημικές ή ακροδεξιές δυνάμεις, κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει σε όλο και περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ», εξήγησε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το προαναγγελθέν κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανου.

«Απάντηση στο αίτημα της κοινωνικής πλειοψηφίας για πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να είναι η αντιπολιτική, η απαξίωση συνολικά του πολιτικού δυναμικού της χώρας και η άρνηση της διάκρισης της Αριστεράς από τη Δεξιά, όπως και επιχειρήματα του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ούτε ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη χρεοκοπία της χώρας και τα μνημόνια. Και φυσικά διαφωνούμε κάθετα με αναχρονιστικές και ακραία συντηρητικές θέσεις που διατυπώνονται, από το θέμα των αμβλώσεων μέχρι τα ελληνοτουρκικά και τη συμφωνία των Πρεσπών».

Ο κ. Φάμελλος τόνισε εξάλλου πως «η υπόθεση της προοδευτικής διεξόδου της πατρίδας μας μπορεί και πρέπει να γίνει υπόθεση των πολιτών. Είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν οι κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισμοί και σε αυτή την κατεύθυνση η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να είναι κρίσιμη και το κοινωνικό αποτύπωμα της ενωτικής προοδευτικής πρότασή μας πρέπει να είναι ισχυρό».